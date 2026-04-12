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Un joueur de Tottenham se voit infliger la note sans appel de ZÉRO, tandis que Jamie O’Hara étrille son ancien club, jugé « lamentable », après la défaite contre Sunderland
O'Hara ne mâche pas ses mots
L'ancien milieu de terrain de Tottenham, Jamie O'Hara, a livré un jugement sans appel sur l'effectif actuel après la courte défaite au Stadium of Light.
Intervenant après la rencontre sur X, l’analyste a livré un constat sans appel de la performance collective, qualifiant son ancien club de « lamentable » et lui reprochant de ne pas avoir fait preuve de la combativité nécessaire pour assurer son maintien.
Sa frustration a culminé lorsqu’il a infligé la note brutale de zéro à l’attaquant Dominic Solanke, symbole d’une prestation qui n’a rien apporté à la cause. Richarlison et Randal Kolo Muani ont également récolté un 1/10, tandis que Conor Gallagher et Destiny Udogie se sont vus attribuer un 2, des cotes reflétant un niveau bien en deçà des attentes.
Dans un autre tweet, il a jugé la performance « honteuse » et estimé que l’équipe manquait cruellement de qualité, concluant : « J’ai vu de meilleures prestations en divisions inférieures ; je ne vois rien qui prouve que nous pouvons nous maintenir. »
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La déclaration surprenante de De Zerbi sur son rôle d’entraîneur
Alors que supporters et observateurs exprimaient leur colère, le nouvel entraîneur De Zerbi a livré un point de vue original. L’ancien coach de Brighton estime que son rôle sera davantage thérapeutique que technique dans les prochaines semaines.
Dans une zone mixte surprenante, l’Italien a confié : « Je peux être un grand frère, un père ; ils n’ont pas besoin d’un entraîneur. Ils n’ont pas à améliorer leur jeu. Ils peuvent mieux jouer et le feront quand nous aurons retrouvé un autre niveau de confiance. Mon travail ne se passe pas tant sur le terrain, car ce sont de bons gars et j’ai de la peine pour eux. Je veux leur donner ce dont ils ont besoin. »
Un tir dévié a suffi pour battre les Spurs.
Le sort du match s'est joué sur un coup du sort cruel à l'heure de jeu. Après une première mi-temps prudente où Tottenham a peiné à se créer des occasions franches, Sunderland a ouvert le score lorsque le tir de Nordi Mukiele a été fortement dévié par un défenseur, ne laissant aucune chance au gardien Antonin Kinsky.
De Zerbi a souligné que son équipe avait été victime de la malchance plutôt que d’un manque de qualité dans le jeu, déclarant aux journalistes : « Je suis désolé car nous ne méritions pas de perdre ce match. Nous avons réalisé une bonne performance, peut-être pas suffisante pour gagner, mais nous avons manqué de chance à plusieurs reprises en première période. Je n’ai rien à reprocher aux joueurs car ils ont donné le meilleur d’eux-mêmes en termes d’attitude et d’esprit. »
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La blessure de Romero aggrave encore la situation
L’après-midi a viré au cauchemar pour les visiteurs lorsque le capitaine Cristian Romero a dû quitter le terrain après un violent choc avec son propre gardien. Le défenseur argentin, visiblement ému, est sorti en larmes, suscitant immédiatement le spectre d’une longue indisponibilité aux conséquences potentiellement désastreuses aussi bien pour son club que pour la sélection nationale.
Alors que la série sans victoire de Tottenham en championnat atteint désormais 105 jours, se passer de son leader le plus influent serait un nouveau coup dur que De Zerbi ne peut se permettre.