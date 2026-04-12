Un joueur de Tottenham se voit infliger la note sans appel de ZÉRO, tandis que Jamie O’Hara étrille son ancien club, jugé « lamentable », après la défaite contre Sunderland

L'ancien milieu de terrain de Tottenham, Jamie O'Hara, a livré un jugement sans appel sur l'effectif actuel après la courte défaite au Stadium of Light.

Intervenant après la rencontre sur X, l’analyste a livré un constat sans appel de la performance collective, qualifiant son ancien club de « lamentable » et lui reprochant de ne pas avoir fait preuve de la combativité nécessaire pour assurer son maintien.

Sa frustration a culminé lorsqu’il a infligé la note brutale de zéro à l’attaquant Dominic Solanke, symbole d’une prestation qui n’a rien apporté à la cause. Richarlison et Randal Kolo Muani ont également récolté un 1/10, tandis que Conor Gallagher et Destiny Udogie se sont vus attribuer un 2, des cotes reflétant un niveau bien en deçà des attentes.

Dans un autre tweet, il a jugé la performance « honteuse » et estimé que l’équipe manquait cruellement de qualité, concluant : « J’ai vu de meilleures prestations en divisions inférieures ; je ne vois rien qui prouve que nous pouvons nous maintenir. »



