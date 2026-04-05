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Un joueur de tennis brésilien plaide en faveur de la sélection de Neymar pour la Coupe du monde 2026, tandis que Carlo Ancelotti rappelle les qualités essentielles de l'ancien meneur de jeu du FC Barcelone
Fonseca soutient une icône brésilienne
Selon un reportage d'ESPN Brasil, la star montante du tennis mondial s'est immiscée dans le débat national sur le football. S'exprimant depuis le Masters 1000 de Monte-Carlo, le joueur de 19 ans, classé 40e mondial, a affirmé avec conviction que le légendaire attaquant devrait faire partie de l'équipe pour le prochain tournoi. « Je pense que le Brésil peut faire une bonne Coupe du monde. Concernant la polémique, je suis favorable à la participation de Neymar à la Coupe, notamment pour l’expérience qu’il apporte. Je ne suis pas un expert en football, ce n’est que mon opinion, mais je soutiendrai le Brésil pour qu’il remporte le titre », a déclaré l’adolescent.
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Le chemin vers la guérison de Neymar
Le débat autour de ce joueur de 34 ans intervient à un moment crucial. Après un passage en Arabie saoudite entaché par une grave blessure au ligament croisé antérieur, le meneur de jeu est revenu à ses racines. Le Santos a accueilli son héros à bras ouverts, mais des interrogations subsistent quant à son niveau de forme. Cette saison, le vétéran a peiné à se remettre d’une opération du genou qui l’a contraint à manquer sept matches du Campeonato Paulista. Il a toutefois montré des éclairs de talent à son retour, marquant un but en deux apparitions dans cette compétition. En Campeonato Brasileiro Série A, il a disputé quatre matches, contribuant à deux buts et une passe décisive en 359 minutes de jeu.
Le poids tactique de l'expérience
L'histoire montre que l'expérience l'emporte souvent sur la jeunesse dans l'environnement hautement stressant des phases à élimination directe. Le Brésil s'est souvent appuyé sur le génie individuel pour débloquer des situations, et l'ancienne star du FC Barcelone a déjà prouvé qu'il en était capable. Malgré le discours sur le « rêve qui s'évanouit » souvent repris par les critiques après sa longue absence pour blessure, on ne peut ignorer le coup de pouce psychologique que représente la présence d'un joueur de son envergure dans le vestiaire. Pour une équipe regorgeant de jeunes talents, la présence d’un vétéran qui a tout vu pourrait faire la différence entre une nouvelle élimination précoce et une sixième étoile.
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Ancelotti met la dernière main à ses plans
Ancelotti met actuellement la dernière main à ses consignes tactiques alors que les grandes équipes se préparent à entrer en lice. Le Brésil affrontera le Panama le 31 mai, puis disputera ses matchs de la Coupe du monde dans le groupe C contre le Maroc le 14 juin, Haïti le 20 juin et l'Écosse le 25 juin. Le sélectionneur italien examine toutes les options pour assurer un début de tournoi parfait.