Un joueur de tennis brésilien plaide en faveur de la sélection de Neymar pour la Coupe du monde 2026, tandis que Carlo Ancelotti rappelle les qualités essentielles de l'ancien meneur de jeu du FC Barcelone

Le débat autour de ce joueur de 34 ans intervient à un moment crucial. Après un passage en Arabie saoudite entaché par une grave blessure au ligament croisé antérieur, le meneur de jeu est revenu à ses racines. Le Santos a accueilli son héros à bras ouverts, mais des interrogations subsistent quant à son niveau de forme. Cette saison, le vétéran a peiné à se remettre d’une opération du genou qui l’a contraint à manquer sept matches du Campeonato Paulista. Il a toutefois montré des éclairs de talent à son retour, marquant un but en deux apparitions dans cette compétition. En Campeonato Brasileiro Série A, il a disputé quatre matches, contribuant à deux buts et une passe décisive en 359 minutes de jeu.