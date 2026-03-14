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Un joueur de Getafe nie avoir voulu saisir les parties génitales d'un adversaire alors qu'il contestait un carton rouge controversé contre l'Atlético de Madrid
Une expulsion controversée au Metropolitano
La confrontation entre l'Atlético et Getafe a été déclenchée par une étrange série d'événements impliquant Abqar et Sorloth. Lors d'une interruption de jeu, les deux joueurs ont été vus en train de se bousculer, ce qui a entraîné la chute du défenseur de Getafe sur la pelouse. Cependant, après une intervention du VAR, les caméras ont révélé qu'Abqar avait pincé ou saisi l'attaquant norvégien à l'aine, ce qui a valu un carton rouge direct au défenseur, tandis que Sorloth s'en est tiré avec un simple carton jaune.
L'arbitre du match, Ortiz Arias, a été sans appel dans son évaluation de l'incident dans le rapport officiel du match. Il a noté que le joueur avait été expulsé pour avoir pincé les parties génitales d'un adversaire alors que le ballon n'était pas en jeu. Cette décision a laissé Getafe face à une tâche titanesque, alors que l'équipe peinait à revenir dans un match que l'Atlético a finalement remporté 1-0 grâce à un tir lointain de Nahuel Molina.
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Abqar clame son innocence
Malgré le caractère accablant du rapport de l'arbitre, Abqar a insisté sur le fait qu'il n'y avait ni malveillance ni intention sexuelle derrière ce contact. S'adressant aux médias immédiatement après le match, il a affirmé que tout cet incident était dû à une mauvaise interprétation de son style de défense physique. « Je donne cette interview à cause du carton rouge. Je n'avais pas l'intention de toucher le joueur à cet endroit. Nous nous sommes accrochés pendant le match, mais à aucun moment je n'ai pensé à le toucher là. Je jure que je n'ai pas pensé à le toucher là », a-t-il expliqué.
Le défenseur a continué à plaider sa cause, suggérant qu’il essayait simplement d’entrer en contact avec le torse de l’attaquant pour tenir bon lors de l’affrontement. « Je voulais le bousculer comme ça arrive au football. L’arbitre l’a vu, mais je ne voulais pas le toucher là. Ils ont arrêté le jeu là, mais si vous regardez la vidéo, je ne le regarde même pas. Je voulais toucher son ventre. Je n'avais pas l'intention de l'attraper à cet endroit », a ajouté Abqar pour sa défense.
Simeone et la décision du VAR
L'entraîneur de l'Atlético, Diego Simeone, a admis après le match qu'il avait lui-même été déconcerté au début par ce qui se passait sur la touche. Le technicien argentin a révélé que les indications des arbitres n'étaient pas claires au départ, certains laissant entendre que la faute aurait pu être interprétée dans l'autre sens. « Le quatrième arbitre nous a dit que c'était l'inverse. Je n'ai pas encore vu les images, mais c'était comme cela s'était passé pendant le match. L'arbitre a pris cette décision », a commenté le patron de l'Atlético.
Simeone a rapidement tourné la page sur cette controverse, préférant faire confiance à la technologie qui a finalement profité à son équipe lors d’un match très physique. Concernant l’expulsion, Simeone a déclaré n’avoir aucun commentaire à faire, étant donné que le VAR est là pour prendre ce genre de décisions. Il a finalement remplacé Sorloth pour éviter le risque d’un deuxième carton jaune après que l’attaquant soit devenu la cible de la frustration des joueurs de Getafe.
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Bordalas critique la décision de l'arbitre
José Bordalás, l'entraîneur de Getafe, s'est exprimé sur ce carton rouge controversé en déclarant : « J'ai revu l'action ; ils se bousculaient. On voit ça tout le temps au football. Il ne l'a pas regardé. Pour parler franchement, je ne pense pas qu'il l'ait attrapé par les parties. Je n'ai jamais vu un joueur être expulsé pour ça. Je pensais qu'ils examinaient le geste d'Arambarri. Je ne comprendrai jamais les critères. »
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