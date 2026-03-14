Un joueur de Getafe nie avoir voulu saisir les parties génitales d'un adversaire alors qu'il contestait un carton rouge controversé contre l'Atlético de Madrid

La confrontation entre l'Atlético et Getafe a été déclenchée par une étrange série d'événements impliquant Abqar et Sorloth. Lors d'une interruption de jeu, les deux joueurs ont été vus en train de se bousculer, ce qui a entraîné la chute du défenseur de Getafe sur la pelouse. Cependant, après une intervention du VAR, les caméras ont révélé qu'Abqar avait pincé ou saisi l'attaquant norvégien à l'aine, ce qui a valu un carton rouge direct au défenseur, tandis que Sorloth s'en est tiré avec un simple carton jaune.

L'arbitre du match, Ortiz Arias, a été sans appel dans son évaluation de l'incident dans le rapport officiel du match. Il a noté que le joueur avait été expulsé pour avoir pincé les parties génitales d'un adversaire alors que le ballon n'était pas en jeu. Cette décision a laissé Getafe face à une tâche titanesque, alors que l'équipe peinait à revenir dans un match que l'Atlético a finalement remporté 1-0 grâce à un tir lointain de Nahuel Molina.