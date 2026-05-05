« Un joueur de classe mondiale » : une légende du FC Bayern Munich rend hommage à Aleksandar Pavlovic

C’est surtout la manière dont le milieu de terrain s’est imposé au FC Bayern qui force l’admiration du champion du monde 2014. « Il a énormément progressé au Bayern et y joue un rôle central », souligne le joueur de 40 ans.

Pour l’ancien professionnel, Pavlovic est déjà un élément clé de la sélection allemande. « Nous avons des joueurs de classe mondiale. Je pense notamment à Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Aleksandar Pavlovic et Florian Wirtz », a-t-il déclaré.