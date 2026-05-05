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Jochen Tittmar

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« Un joueur de classe mondiale » : une légende du FC Bayern Munich rend hommage à Aleksandar Pavlovic

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A. Pavlovic

Aleksandar Pavlovic impressionne actuellement non seulement à la Säbener Straße, mais il se fait également de plus en plus remarquer au sein de la sélection de Julian Nagelsmann. Bastian Schweinsteiger, légende du Bayern, prédit au jeune homme de 21 ans une brillante carrière sous le maillot national.

Dans une interview accordée à la Münchner Abendzeitung, l’ancien capitaine de l’équipe nationale a souligné l’immense potentiel qu’il voit chez ce joueur formé au club munichois. Interrogé sur la future hiérarchie au sein de l’équipe, Schweinsteiger a déclaré : « Bien sûr, il faut d’abord citer Kimmich comme leader. J’aimerais aussi beaucoup voir Pavlovic endosser ce rôle. »

  • C’est surtout la manière dont le milieu de terrain s’est imposé au FC Bayern qui force l’admiration du champion du monde 2014. « Il a énormément progressé au Bayern et y joue un rôle central », souligne le joueur de 40 ans.

    Pour l’ancien professionnel, Pavlovic est déjà un élément clé de la sélection allemande. « Nous avons des joueurs de classe mondiale. Je pense notamment à Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Aleksandar Pavlovic et Florian Wirtz », a-t-il déclaré.

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