Un joueur d'Oxford United décède tragiquement à l'âge de 15 ans après s'être effondré lors d'un match de l'académie
Oxford annonce le décès d'un joueur de son centre de formation
Comme l'a rapporté The Guardian, Aplin est décédée après s'être effondrée lors d'un match disputé ce week-end. Cet grave incident médical s'est produit samedi lors d'un match de l'académie féminine contre Fulham, qui se déroulait au centre d'entraînement Horspath d'Oxford.
Le club a officiellement confirmé la nouvelle dimanche dans un communiqué qui commençait ainsi : « Les pensées et les sincères condoléances de tout le personnel d'Oxford United vont à la famille, aux amis, aux coéquipières et aux entraîneurs d'Amelia. »
Système d'intervention médicale et de soutien aux clubs
Oxford a également exprimé sa gratitude envers ceux qui ont aidé Aplin sur place, déclarant : « Nous tenons à exprimer notre gratitude envers le personnel médical d'Oxford United et du Fulham Football Club, ainsi que les services d'urgence, pour leurs efforts. Le club apportera son soutien à la famille d'Amelia, aux joueurs, aux entraîneurs et au personnel touchés par cet événement tragique. Nous demandons que la vie privée de la famille soit respectée en cette période extrêmement difficile. »
Hommage de la Fédération anglaise de football et report du match
La Fédération anglaise de football a publié un hommage à la suite de cette nouvelle. Un porte-parole de la FA a déclaré : « Nous sommes profondément attristés par le décès tragique d'Amelia. Nos pensées vont à sa famille, à ses amis et à toutes les personnes liées à l'Oxford United Women en cette période extrêmement difficile. »
Oxford a annoncé dimanche que son match de troisième division féminine senior contre le Real Bedford était reporté. Oxford occupe actuellement la quatrième place de la FA Women's National League Southern Premier Division. La ligue s'est dite « profondément attristée » par le décès d'Amelia Aplin et a déclaré qu'elle « continuerait à soutenir le club ».
Fulham et Manchester United présentent leurs condoléances
Fulham, l'équipe adverse lors du match académique de samedi, a également fait part de ses condoléances : « Tout le monde au Fulham Football Club est choqué et attristé par cette nouvelle. Nos pensées vont à la famille et aux amis d'Amelia, ainsi qu'à toutes les personnes liées à l'Oxford United FC. »
D'autres clubs de football de différentes divisions ont également envoyé des messages de soutien sur les réseaux sociaux, notamment Manchester United Women, qui a écrit sur X : « Nous adressons nos condoléances aux proches d'Amelia et à la famille d'Oxford United en cette période extrêmement triste. »
