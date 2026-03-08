Un joueur d'Oxford United décède tragiquement à l'âge de 15 ans après s'être effondré lors d'un match de l'académie

Comme l'a rapporté The Guardian, Aplin est décédée après s'être effondrée lors d'un match disputé ce week-end. Cet grave incident médical s'est produit samedi lors d'un match de l'académie féminine contre Fulham, qui se déroulait au centre d'entraînement Horspath d'Oxford.

Le club a officiellement confirmé la nouvelle dimanche dans un communiqué qui commençait ainsi : « Les pensées et les sincères condoléances de tout le personnel d'Oxford United vont à la famille, aux amis, aux coéquipières et aux entraîneurs d'Amelia. »