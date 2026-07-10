Son forfait serait un coup dur pour l’entraîneur Thomas Tuchel. Rice est un titulaire indiscutable dans le double pivot anglais, aux côtés d’Elliot Anderson, en pleine progression. Lorsqu’il a été préservé lors du dernier match de groupe contre le Panama, le meneur de jeu Jude Bellingham a légèrement reculé et Morgan Rogers a été aligné en soutien.

Tuchel doit aussi gérer un casse-tête sur le flanc droit de la défense : le recours contre la suspension de Jarell Quansah a été rejeté, et Reece James, touché à la cuisse, n’est pas encore certain de pouvoir tenir son poste. En cas d’absence de James, Djed Spence pourrait être aligné, ou un défenseur central supplémentaire glisser sur le côté. Une autre option consisterait à faire reculer Ezri Konsa à droite et à intégrer John Stones dans l’axe.