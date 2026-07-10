Mais ce n'est pas tout : Rice souffre également de problèmes musculaires à la cuisse et au dos. Il a récemment manqué deux séances d'entraînement. Son retour pour le match contre la Norvège, samedi à 23h, n'est pas encore assuré.
Traduit par
Un joueur clé isolé du reste de l'équipe ! Des problèmes pour l'Angleterre avant son match contre la Norvège
Son forfait serait un coup dur pour l’entraîneur Thomas Tuchel. Rice est un titulaire indiscutable dans le double pivot anglais, aux côtés d’Elliot Anderson, en pleine progression. Lorsqu’il a été préservé lors du dernier match de groupe contre le Panama, le meneur de jeu Jude Bellingham a légèrement reculé et Morgan Rogers a été aligné en soutien.
Tuchel doit aussi gérer un casse-tête sur le flanc droit de la défense : le recours contre la suspension de Jarell Quansah a été rejeté, et Reece James, touché à la cuisse, n’est pas encore certain de pouvoir tenir son poste. En cas d’absence de James, Djed Spence pourrait être aligné, ou un défenseur central supplémentaire glisser sur le côté. Une autre option consisterait à faire reculer Ezri Konsa à droite et à intégrer John Stones dans l’axe.
La Norvège doit également composer avec des problèmes d’effectifs.
Côté norvégien, les problèmes d’effectif se multiplient, plusieurs joueurs étant actuellement souffrants. « Nous avons nos propres soucis et nous faisons de notre mieux. Mais le médecin de l’équipe est très occupé en ce moment », a expliqué le gardien Örjan Nyland à Fox. « Nous avons eu un peu de temps libre ; peut-être qu’un joueur s’est contaminé pendant cette période. Espérons que tout se passera bien et que nous pourrons affronter l’Angleterre samedi avec un groupe au complet. »
Stale Solbakken, qui a toussé à plusieurs reprises lors de sa conférence de presse, a confirmé : « Il y a la climatisation, de nombreux vols, les vestiaires et tout le reste. Nous sommes plus de 50 personnes. Il serait donc plutôt inhabituel que personne ne soit contaminé. »
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles