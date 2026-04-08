Bien qu’il ait repris l’entraînement collectif, Asencio est maintenu à l’écart des convocations, notamment pour le derby madrilène face à l’Atlético le 22 mars. L’entraîneur, pour qui la discipline est une affaire collective, a exigé que le défenseur présente ses excuses à l’ensemble du groupe. Lors d’un briefing d’avant-séance, il lui a donné la parole en demandant : « Quelqu’un a-t-il quelque chose à dire ? »

Le joueur, qui a disputé 30 matchs toutes compétitions confondues cette saison, inscrivant deux buts et délivrant une passe décisive, a d’abord gardé la tête baissée et est resté silencieux, prolongeant ainsi son exil. Cependant, pour mettre fin aux rumeurs grandissantes sur les réseaux sociaux concernant son professionnalisme, le défenseur s’est finalement adressé à ses coéquipiers et leur a présenté ses excuses. Cette crise, bien que mineure au regard de la dynamique globale du club, illustre la rigueur avec laquelle l’entraîneur entend gérer son effectif. Elle rappelle également que, dans un vestiaire de haut niveau, l’équilibre collectif prime sur les intérêts individuels. Pour Asencio, l’épisode se clôt par une réintégration attendue, mais il restera, pour les observateurs, un rappel de la ligne de conduite imposée par le staff technique.