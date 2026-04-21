Les déclarations très controversées d’Oliver Kahn ont peut-être constitué le coup de pouce dont Jamal Musiala avait besoin. Revenue sur les terrains après une longue absence due à une fracture du péroné et à une grave luxation de la cheville, l’international allemand avait connu un retour mitigé, avant un nouveau pépin physique qui l’a contraint à déclarer forfait pour les matchs internationaux de mars.
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Un Jamal Musiala 2.0 au FC Bayern ? Vincent Kompany n’a plus qu’une seule grande question en tête
« Il devrait renoncer à participer à la Coupe du monde », a déclaré l’ancien président du FC Bayern il y a onze jours sur Sky. « Si je sens que quelque chose ne va pas dans mon jeu, je dois travailler sur moi-même pour être à nouveau prêt. » Ces propos ont provoqué un tollé général, suscité de nombreuses manifestations de solidarité envers Musiala et une réponse sportive impressionnante de la part de l’attaquant de 23 ans.
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FC Bayern : Jamal Musiala a enchaîné trois performances de haut niveau.
Lors de la victoire 5-0 qui a suivi contre le FC St. Pauli, Musiala a retrouvé sa place dans le onze de départ pour la première fois depuis plus d'un mois. Il s'est montré aussi agile que jamais, a inscrit le 101^e but historique de cette saison de Bundesliga et a également délivré une passe décisive.
Lors du match retour épique des quarts de finale de la Ligue des champions face au Real Madrid (victoire 4-3), il a d’abord obtenu le premier avertissement d’Eduardo Camavinga, avant de le voir se faire expulser grâce à un dribble audacieux. Puis, entré en jeu à la place de Serge Gnabry – lequel s’était installé à son poste de meneur axial durant son absence –, il a offert le but égalisateur décisif à Luis Díaz d’un subtil coup du talon. – tout cela après avoir remplacé Serge Gnabry, qui s’était imposé à son poste de prédilection, celui de milieu offensif central, en l’absence de Musiala.
Trois jours plus tard, Gnabry se déchirait les adducteurs de la cuisse droite à l’entraînement. Le joueur de 30 ans manquera assurément la fin de saison avec le Bayern, ainsi que, très probablement, la Coupe du monde avec la Nationalmannschaft, où il est directement en concurrence avec Musiala pour le temps de jeu.
Contre le VfB Stuttgart, il a logiquement repris le poste de Gnabry et, grâce à ses dribbles répétitifs, a ouvert des failles dans la défense adverse ; l’une de ces actions a permis à Raphael Guerreiro d’égaliser. Soit quatre points au compteur en seulement trois rencontres. À la mi-temps, l’entraîneur Vincent Kompany l’a remplacé pour gérer sa charge de travail. « C’était prévu », a confirmé Musiala.
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FC Bayern : Raphael Guerreiro et Lennart Karl nourrissent également l’espoir
Pour le FC Bayern, l’émergence de Musiala ne pouvait pas mieux tomber, au regard de l’absence de Gnabry. « Il est curieux que la blessure de Serge survienne justement au moment où Jamal est presque de retour », a constaté Kompany avant la rencontre face à Stuttgart. Puis, presque incrédule : « Nous avons brillé une grande partie de la saison sans Jamal. Dès que Serge est absent, voilà que Jamal revient à son meilleur niveau. »
Depuis sa longue convalescence, il s’est « développé physiquement », a précisé l’entraîneur lors d’une conférence de presse mardi. « Sur le plan athlétique, il est très proche de son meilleur niveau. Courir, presser, gagner des duels : il le fait à nouveau. Il ne reste plus qu’une question : quand ce « Magic Musiala » reviendra-t-il ? Ce Jamal à son meilleur niveau. Quand cette liberté totale reviendra – et elle reviendra –, alors tu auras une version évoluée de Jamal Musiala. Et en tant qu’entraîneur, je m’en réjouis. »
Néanmoins, l’entraîneur refuse de mettre trop de pression sur le jeune joueur : « Je ne peux pas tout lui demander pour l’instant, ce ne serait pas juste. » Avec 21 participations à des buts (14 réalisations et 7 passes décisives), Gnabry est le quatrième meilleur artificier du club bavarois cette saison, derrière Harry Kane, Luis Díaz et Michael Olise ; il a surtout brillé dans les grands rendez-vous.
Contre Stuttgart, Kompany n’a d’ailleurs pas seulement retenu la performance de Musiala : Raphael Guerreiro s’est également mis en évidence, marquant un but qui le positionne comme option crédible au poste de milieu offensif pour les demi-finales à venir, en Coupe d’Allemagne contre le Bayer Leverkusen et en Ligue des champions face au Paris Saint-Germain. Enfin, Lennart Karl a repris l’entraînement après sa déchirure musculaire et pourrait bientôt faire son retour sur les terrains.
Jamal Musiala : ses stats cette saison
Jeux 16 minutes minutes 633 buts Buts 4 passes décisifs passes décisives 5