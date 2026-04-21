Lors de la victoire 5-0 qui a suivi contre le FC St. Pauli, Musiala a retrouvé sa place dans le onze de départ pour la première fois depuis plus d'un mois. Il s'est montré aussi agile que jamais, a inscrit le 101^e but historique de cette saison de Bundesliga et a également délivré une passe décisive.

Lors du match retour épique des quarts de finale de la Ligue des champions face au Real Madrid (victoire 4-3), il a d’abord obtenu le premier avertissement d’Eduardo Camavinga, avant de le voir se faire expulser grâce à un dribble audacieux. Puis, entré en jeu à la place de Serge Gnabry – lequel s’était installé à son poste de meneur axial durant son absence –, il a offert le but égalisateur décisif à Luis Díaz d’un subtil coup du talon. – tout cela après avoir remplacé Serge Gnabry, qui s’était imposé à son poste de prédilection, celui de milieu offensif central, en l’absence de Musiala.

Trois jours plus tard, Gnabry se déchirait les adducteurs de la cuisse droite à l’entraînement. Le joueur de 30 ans manquera assurément la fin de saison avec le Bayern, ainsi que, très probablement, la Coupe du monde avec la Nationalmannschaft, où il est directement en concurrence avec Musiala pour le temps de jeu.

Contre le VfB Stuttgart, il a logiquement repris le poste de Gnabry et, grâce à ses dribbles répétitifs, a ouvert des failles dans la défense adverse ; l’une de ces actions a permis à Raphael Guerreiro d’égaliser. Soit quatre points au compteur en seulement trois rencontres. À la mi-temps, l’entraîneur Vincent Kompany l’a remplacé pour gérer sa charge de travail. « C’était prévu », a confirmé Musiala.