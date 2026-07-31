L’agression a été filmée sur un téléphone portable par un coéquipier qui marchait derrière lui, ce qui a permis à la police d’identifier rapidement les auteurs.

Le club a confirmé l’état de l’attaquant après son transfert à l’hôpital : « Les images de dimanche dernier sont particulièrement choquantes. Il s’est ensuite rendu à l’hôpital pour un contrôle et a reçu d’excellents soins de la part de la police bruxelloise, que nous remercions chaleureusement pour son travail remarquable. Ses blessures sont légères, et il a repris l’entraînement hier. »

Le parquet de Bruxelles a confirmé qu’un suspect de 23 ans a été placé en détention à la prison de Haren après que des objets volés ont été retrouvés à son domicile, dans un communiqué cité par Het Laatste Nieuws : « Trois personnes ont été victimes d’un vol violent alors qu’elles se dirigeaient vers leur véhicule à Bruxelles. Selon les premières conclusions de l’enquête, plusieurs individus les ont attaquées et ont dérobé divers objets de valeur, notamment des montres, des téléphones et des effets personnels. »

L’avocat du suspect, Samuel Rosenblatt, a confirmé la détention de son client, accusé de vol en bande avec violences : « Je ne peux rien dire de plus à ce sujet, l’enquête judiciaire étant toujours en cours. Mon client est conscient de la gravité des faits et les regrette. »