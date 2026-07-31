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Un international ghanéen traîné hors de sa voiture et dévalisé de sa Rolex et de son téléphone portable par cinq agresseurs après avoir quitté une boîte de nuit, dans une violente attaque filmée en vidéo
Cinq attaquants tendent une embuscade à Fuseini
L’attaquant de l’Union Saint-Gilloise, Fuseini, a été victime d’un violent vol à l’arraché avenue Louise, à Bruxelles, aux alentours de 6 h 30 du matin après avoir quitté la boîte de nuit « Bloody Louis ». L’international ghanéen de 24 ans a été violemment extrait de sa voiture, garée à à peine 300 mètres de là, par cinq hommes cagoulés. Malgré sa résistance, Fuseini a été maîtrisé et maintenu dans une clé de cou par trois agresseurs, qui lui ont dérobé son téléphone portable ainsi qu’une Rolex Datejust estimée entre 8 000 et 14 000 €.
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Le club et le procureur commentent
L’agression a été filmée sur un téléphone portable par un coéquipier qui marchait derrière lui, ce qui a permis à la police d’identifier rapidement les auteurs.
Le club a confirmé l’état de l’attaquant après son transfert à l’hôpital : « Les images de dimanche dernier sont particulièrement choquantes. Il s’est ensuite rendu à l’hôpital pour un contrôle et a reçu d’excellents soins de la part de la police bruxelloise, que nous remercions chaleureusement pour son travail remarquable. Ses blessures sont légères, et il a repris l’entraînement hier. »
Le parquet de Bruxelles a confirmé qu’un suspect de 23 ans a été placé en détention à la prison de Haren après que des objets volés ont été retrouvés à son domicile, dans un communiqué cité par Het Laatste Nieuws : « Trois personnes ont été victimes d’un vol violent alors qu’elles se dirigeaient vers leur véhicule à Bruxelles. Selon les premières conclusions de l’enquête, plusieurs individus les ont attaquées et ont dérobé divers objets de valeur, notamment des montres, des téléphones et des effets personnels. »
L’avocat du suspect, Samuel Rosenblatt, a confirmé la détention de son client, accusé de vol en bande avec violences : « Je ne peux rien dire de plus à ce sujet, l’enquête judiciaire étant toujours en cours. Mon client est conscient de la gravité des faits et les regrette. »
L’accusation poursuit les chefs d’inculpation de gang
Le parquet de Bruxelles a saisi un juge d’instruction et inculpé le suspect, qui n’aurait pas d’antécédents judiciaires, pour vol avec violence en bande. Deux des trois victimes ont subi des blessures ayant entraîné une incapacité temporaire de travail.
Pour Fuseini, figure populaire du vestiaire qui a inscrit 14 buts en 71 apparitions pour l’Union Saint-Gilloise et est sous contrat jusqu’en 2028, cet événement traumatisant constitue un contretemps en dehors des terrains après que des blessures musculaires, à la cheville et aux ischio-jambiers l’ont contraint à manquer 25 matches sur 145 jours lors de la saison 2025-2026.
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Fuseini se concentre sur sa récupération
Fuseini se concentre désormais sur sa récupération physique et mentale après son retour à l’entraînement avec l’équipe première cette semaine. L’attaquant, qui a inscrit le but de la victoire en finale de coupe contre Anderlecht la saison dernière, devrait bientôt faire son retour à la compétition. Pendant ce temps, les autorités bruxelloises chargées de l’application de la loi poursuivent leur enquête judiciaire afin d’établir l’ensemble des circonstances de l’attaque et de retrouver les quatre complices restants.
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