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Adhe Makayasa

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Un international australien a été contrôlé positif à la cocaïne et s’est vu retirer son permis de conduire après avoir été arrêté à deux reprises pour excès de vitesse

Australie
C. Volpato
Coupe du monde
Sassuolo
Serie A

L'attaquant australien Cristian Volpato aurait été contrôlé positif à la cocaïne après avoir été interpellé à deux reprises pour excès de vitesse à Sydney. Le joueur de Sassuolo, âgé de 22 ans, s'est vu retirer son permis de conduire international par la police locale à la suite de ces incidents survenus tôt le matin, ce qui a incité Football Australia et le syndicat des joueurs à lui apporter leur soutien.

  • Volpato fait face à des poursuites judiciaires

    Selon le Daily Maverick, Volpato, international australien, aurait été contrôlé positif à la cocaïne lors d’un contrôle routier, après avoir été arrêté à deux reprises pour excès de vitesse à Sydney. Intercepté tôt vendredi matin sur le pont Anzac au volant d’une BMW à 109 km/h dans une zone limitée à 60 km/h, le jeune homme de 22 ans s’est vu remettre une contravention pour excès de vitesse et son permis de conduire international a été suspendu pour six mois, tandis que l’enquête se poursuit.

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    Les instances dirigeantes traitent les allégations

    Face aux informations concernant ce joueur, Football Australia et le syndicat local des joueurs professionnels ont confirmé leur engagement à suivre de près la situation tout en lui apportant leur soutien total.

    Un porte-parole de Football Australia a publié un communiqué officiel concernant l’ailier des Socceroos : « Nous sommes en contact avec le joueur et continuons à suivre l’affaire de près tout en lui apportant notre soutien tout au long de cette procédure. »

    De son côté, l’association Professional Footballers Australia (PFA) a fait écho à ces propos dans un communiqué distinct : « La PFA a pris connaissance des informations concernant Cristian Volpato et veillera à ce qu’il bénéficie d’un soutien. »

  • Un changement d'allégeance suscite la polémique

    Cette polémique extra-sportive survient quelques mois seulement après que Volpato a officialisé, fin mai 2026, son changement tardif d’affiliation internationale, passant de l’Italie à l’Australie. L’attaquant né à Sydney, qui avait déjà représenté l’Italie chez les jeunes, avait initialement décliné une convocation des Socceroos pour la Coupe du monde 2022 afin de se concentrer sur sa carrière en club, d’abord à la Roma puis à Sassuolo. Ce revirement de dernière minute lui a ouvert les portes de la sélection australienne pour l’édition 2026, peu avant que ces ennuis judiciaires ne surgissent.

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    Sassuolo attend les conclusions des autorités

    Ni l’entourage de Volpato ni son club, Sassuolo, n’ont pour l’instant fait de déclaration, préférant attendre les prochains développements de l’enquête menée par la police de Nouvelle-Galles du Sud. Le jeune ailier encourt désormais des sanctions disciplinaires internes de la part de son club de Serie A, en plus des mesures que pourrait prendre Football Australia. Cette situation risque de perturber sa préparation d’avant-saison en Italie et soulève des interrogations sur sa place au sein de l’équipe nationale à l’approche des prochains matchs internationaux.

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