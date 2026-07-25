Un international australien a été contrôlé positif à la cocaïne et s’est vu retirer son permis de conduire après avoir été arrêté à deux reprises pour excès de vitesse

Face aux informations concernant ce joueur, Football Australia et le syndicat local des joueurs professionnels ont confirmé leur engagement à suivre de près la situation tout en lui apportant leur soutien total.

Un porte-parole de Football Australia a publié un communiqué officiel concernant l’ailier des Socceroos : « Nous sommes en contact avec le joueur et continuons à suivre l’affaire de près tout en lui apportant notre soutien tout au long de cette procédure. »

De son côté, l’association Professional Footballers Australia (PFA) a fait écho à ces propos dans un communiqué distinct : « La PFA a pris connaissance des informations concernant Cristian Volpato et veillera à ce qu’il bénéficie d’un soutien. »