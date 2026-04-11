Un intérêt de premier plan : deux jeunes talents de haut niveau quitteraient-ils le FC Bayern Munich cet été ?

Selon le rapport, trois clubs sont sur les rangs : le Real Betis, le Parma Calcio et l’US Sassuolo.

Selon cet article, le défenseur gauche Yanda doit encore gagner en expérience ; un prêt serait donc l’option la plus probable aux yeux du FC Munich. Toutefois, une vente resterait envisageable si une option de rachat était négociée avec le FCB.

Formé à Hambourg, Yanda a quitté le centre de formation du FC St. Pauli pour rejoindre Munich en 2025. Là-bas, ce jeune arrière gauche de 18 ans est souvent comparé à Alphonso Davies pour son style de jeu.