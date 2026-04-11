Selon Estadio Deportivo, plusieurs clubs de première division espagnols et italiens s’intéresseraient au jeune joueur du Bayern Munich, Julien Yanda.
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Un intérêt de premier plan : deux jeunes talents de haut niveau quitteraient-ils le FC Bayern Munich cet été ?
Selon le rapport, trois clubs sont sur les rangs : le Real Betis, le Parma Calcio et l’US Sassuolo.
Selon cet article, le défenseur gauche Yanda doit encore gagner en expérience ; un prêt serait donc l’option la plus probable aux yeux du FC Munich. Toutefois, une vente resterait envisageable si une option de rachat était négociée avec le FCB.
Formé à Hambourg, Yanda a quitté le centre de formation du FC St. Pauli pour rejoindre Munich en 2025. Là-bas, ce jeune arrière gauche de 18 ans est souvent comparé à Alphonso Davies pour son style de jeu.
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Della Rovere suscite l’intérêt de clubs allemands et italiens.
Selon Bild, Guido Della Rovere suscite l’intérêt de plusieurs clubs italiens et allemands.
Sous contrat jusqu’en 2027, le jeune milieu de terrain, recruté il y a deux ans à la Cremonese pour 240 000 euros, n’a pas encore disputé le moindre match chez les professionnels. Toutefois, fin mars, il a intégré pour la première fois le groupe de Vincent Kompany, sans entrer en jeu contre l’Union Berlin.
Parmi les éléments clés de la réserve en Regionalliga, il totalise quatre buts et dix passes décisives en 24 matchs. Vendredi, il a toutefois dû céder sa place sur blessure lors de la défaite 1-2 contre les Würzburger Kickers. Le diagnostic n’a pas encore été établi.