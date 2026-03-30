Selon Sky, plusieurs clubs européens, notamment anglais et espagnols, se sont renseignés sur le joueur international. Manchester United, Aston Villa et l'Atlético de Madrid sont cités nommément.
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Un intérêt de premier plan de la part de la Premier League et de l'Espagne : le BVB va-t-il perdre l'un de ses meilleurs joueurs de la saison ?
Anton fait sans aucun doute partie des meilleurs éléments du Borussia Dortmund cette saison. Lors de la longue absence de Nico Schlotterbeck au cours de la phase aller, il a été le leader incontesté de la défense de l'entraîneur Nico Kovac et est resté un pilier de l'équipe même après le retour de ce dernier. De plus, le joueur de 29 ans n'a commis pratiquement aucune erreur.
Il n'est donc pas surprenant que Sebastian Kehl, le directeur sportif récemment licencié, ait déjà entamé des discussions avec Anton au sujet d'une prolongation de contrat, selon le rapport, afin d'évaluer son intérêt pour une prolongation de son contrat, qui court encore jusqu'en 2028.
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BVB : Anton va-t-il suivre les traces de Nmecha et Schlotterbeck ?
Si Ole Book, le successeur de Kehl, devait poursuivre les négociations, le salaire annuel d'Anton serait ajusté en fonction de ses performances. Il pourrait être le prochain sur la liste après Felix Nmecha (2030) et Nico Schlotterbeck, dont le maintien au club serait déjà pratiquement acquis. Selon Sky, la signature du contrat de Schlotterbeck aurait lieu immédiatement après la trêve internationale.
En conséquence, Schlotterbeck deviendrait le joueur le mieux payé de Dortmund et toucherait, selon les informations, 14 millions d'euros par saison à l'avenir. Si Anton reste également, le BVB pourra compter pour l'instant sur un axe solide en défense centrale. Le troisième poste de la défense à trois préférée de Kovac pourrait être occupé par le talentueux Luca Reggiani ou Ramy Bensebaini.
Niklas Süle quittera quant à lui le club sans indemnité de transfert, tandis qu'Emre Can sera encore absent pendant plusieurs mois en raison de sa blessure au ligament croisé. Le jeune Filippo Mane sera également indisponible pendant un certain temps. Il n'est donc pas exclu que Book recrute un renfort supplémentaire pour la défense.
Waldemar Anton : performances et statistiques pour le BVB cette saison
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