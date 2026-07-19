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Un indice sur sa retraite ? Lionel Messi livre une déclaration émouvante à la veille de la finale de la Coupe du monde 2026 : la légende argentine se prépare pour « Le Dernier Tango » face à l’Espagne
Un héritage inoubliable pour l'Argentine
Messi s’apprête à vivre un nouveau moment historique au terme d’une carrière déjà exceptionnelle. À la veille de la finale de la Coupe du monde 2026 face à l’Espagne, la star de Rosario s’est exprimée sur les réseaux sociaux pour saluer l’empreinte laissée par ce groupe sur la mémoire collective argentine.
Le capitaine argentin a tenu à exprimer avec force sa fierté pour ses coéquipiers et le parcours accompli durant ce cycle nord-américain de Coupe du monde.
« Le plus beau dans toutes ces années, ce n’ont jamais été seulement les titres, mais tout le parcours. Partager chaque jour avec ce groupe, se battre ensemble, se relever dans les moments difficiles et profiter de chaque étape », a écrit Messi sur son compte Instagram officiel.
« Merci à chacun de mes coéquipiers, au staff technique et à toutes les personnes qui travaillent chaque jour pour que cette équipe nationale reste une famille. »
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Au-delà des trophées
Pour Messi, la clé du succès retentissant de cette équipe ne réside pas seulement dans son palmarès, mais aussi dans la cohésion interne et les sacrifices quotidiens dont elle a fait preuve depuis 2018. L’attaquant a souligné que la véritable essence de cette équipe réside dans sa capacité à rester unie comme une famille, en surmontant les obstacles posés par un tournoi extrêmement exigeant.
« Quoi qu'il arrive, ce groupe a déjà écrit une histoire que nous n'oublierons jamais et que personne ne pourra effacer », a déclaré Messi.
Le dernier tango dans le New Jersey ?
À l’approche d’une finale susceptible de fasciner la planète entière, la carrière internationale de Messi se teinte de nostalgie, d’instants épiques et d’une déclaration qui a déjà fait frissonner des millions d’Argentins. Le capitaine de l’Albiceleste a publié un cliché avec son équipementier de toujours, accompagné d’un message qui résonne comme un adieu en or : « Quelle incroyable aventure nous avons vécue ensemble, @adidasfootball… avec “The Last Tango”… Allons en finale, allez l’Argentine !!! »
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Une forme exceptionnelle à l'approche de la finale
Sur le terrain, Messi demeure aussi tranchant que jamais, malgré les exigences physiques d’un tournoi d’un mois. L’Argentin a inscrit huit buts et occupe la deuxième place du classement du Soulier d’or, juste derrière la superstar française Kylian Mbappé. Seule une redoutable équipe d’Espagne, en quête d’un deuxième titre mondial, barre la route d’un dénouement de conte de fées. Tenante du titre, l’Argentine défie une formation espagnole qui a brillé par sa discipline tactique tout au long de la compétition.
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