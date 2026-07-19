Un indice sur sa retraite ? Lionel Messi livre une déclaration émouvante à la veille de la finale de la Coupe du monde 2026 : la légende argentine se prépare pour « Le Dernier Tango » face à l’Espagne

Messi s’apprête à vivre un nouveau moment historique au terme d’une carrière déjà exceptionnelle. À la veille de la finale de la Coupe du monde 2026 face à l’Espagne, la star de Rosario s’est exprimée sur les réseaux sociaux pour saluer l’empreinte laissée par ce groupe sur la mémoire collective argentine.

Le capitaine argentin a tenu à exprimer avec force sa fierté pour ses coéquipiers et le parcours accompli durant ce cycle nord-américain de Coupe du monde.

« Le plus beau dans toutes ces années, ce n’ont jamais été seulement les titres, mais tout le parcours. Partager chaque jour avec ce groupe, se battre ensemble, se relever dans les moments difficiles et profiter de chaque étape », a écrit Messi sur son compte Instagram officiel.

« Merci à chacun de mes coéquipiers, au staff technique et à toutes les personnes qui travaillent chaque jour pour que cette équipe nationale reste une famille. »



