Un indice concernant la sélection pour la Coupe du monde ? Julian Nagelsmann semble avoir convoqué pour la première fois un jeune talent de la Bundesliga dans l'équipe nationale allemande

Selon un article du journal Bild, le sélectionneur national Julian Nagelsmann devrait convoquer pour la première fois le joueur de 18 ans dans son groupe pour les deux matchs amicaux en Suisse (27 mars) et contre le Ghana (30 mars). Nagelsmann annoncera sa sélection pour les deux derniers matchs internationaux avant la phase finale de préparation pour la Coupe du monde 2026 jeudi après-midi (19 mars) à 14 heures.

La sélection de Karl avait été réclamée par de nombreuses voix ces dernières semaines et ces derniers mois. Ainsi, Lothar Matthäus, détenteur du record du nombre de sélections en équipe nationale, avait par exemple demandé que ce joueur offensif très talentueux soit absolument emmené à la Coupe du monde : « C'est quelqu'un qu'il faut emmener, car il est capable de marquer un match de son empreinte en très peu de temps. [...] En raison de ses capacités exceptionnelles, il doit être sélectionné pour la Coupe du monde », avait déjà déclaré Matthäus mi-janvier sur Sky.