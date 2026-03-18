Lennart Karl, le jeune prodige du Bayern Munich, peut se réjouir de sa première sélection en équipe nationale allemande.
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Un indice concernant la sélection pour la Coupe du monde ? Julian Nagelsmann semble avoir convoqué pour la première fois un jeune talent de la Bundesliga dans l'équipe nationale allemande
Selon un article du journal Bild, le sélectionneur national Julian Nagelsmann devrait convoquer pour la première fois le joueur de 18 ans dans son groupe pour les deux matchs amicaux en Suisse (27 mars) et contre le Ghana (30 mars). Nagelsmann annoncera sa sélection pour les deux derniers matchs internationaux avant la phase finale de préparation pour la Coupe du monde 2026 jeudi après-midi (19 mars) à 14 heures.
La sélection de Karl avait été réclamée par de nombreuses voix ces dernières semaines et ces derniers mois. Ainsi, Lothar Matthäus, détenteur du record du nombre de sélections en équipe nationale, avait par exemple demandé que ce joueur offensif très talentueux soit absolument emmené à la Coupe du monde : « C'est quelqu'un qu'il faut emmener, car il est capable de marquer un match de son empreinte en très peu de temps. [...] En raison de ses capacités exceptionnelles, il doit être sélectionné pour la Coupe du monde », avait déjà déclaré Matthäus mi-janvier sur Sky.
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Lennart Karl n'avait fait ses débuts avec l'équipe d'Allemagne des moins de 21 ans qu'en novembre
Karl a été promu chez les professionnels du Bayern l'été dernier et s'est imposé comme l'une des révélations de cette saison de Bundesliga. C'est surtout à l'automne que le jeune joueur s'est illustré à maintes reprises, suscitant déjà à l'époque des appels en faveur d'une première sélection en équipe nationale A.
En novembre, Nagelsmann a toutefois renoncé à le sélectionner ; à la place, le jeune homme, alors âgé de seulement 17 ans, a été convoqué pour la première fois en équipe U21, où il a immédiatement convaincu. Lors de ses débuts en match de qualification pour l’Euro U21 contre Malte (6-0), Karl a inscrit un doublé ; quelques jours plus tard, il a ouvert le score pour les juniors de la DFB lors de la victoire 2-0 en Géorgie.
Depuis le retour, vers la fin de l'année, de Jamal Musiala, longtemps blessé, le temps de jeu de Karl au Bayern a certes quelque peu diminué. Le gaucher continue néanmoins d'être régulièrement aligné ; au total, il totalise cette saison sept buts et cinq passes décisives en 32 matchs.
Les chances de Lennart Karl aux Championnats du monde augmentent
Avec sa sélection pour les matchs internationaux de mars, les chances de Karl de participer à la Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada augmentent. Après tout, Nagelsmann avait souligné début mars, dans une interview accordée au magazine kicker, que la sélection pour les rencontres contre la Suisse et le Ghana serait « déjà très proche » de celle de la Coupe du monde. « Bien sûr, des changements sont encore possibles par la suite, mais l’idée de base est que la sélection de mars et celle de la Coupe du monde soient très proches », avait déclaré Nagelsmann.
Karl pourrait faire ses débuts internationaux le 27 mars à Bâle, où la sélection allemande sera l'invitée de la Suisse, également qualifiée pour la Coupe du monde. Trois jours plus tard, l'Allemagne affrontera à Stuttgart le Ghana, entraîné par l'ancien professionnel de Bundesliga Otto Addo, qui s'est lui aussi qualifié pour la Coupe du monde.
Juste avant le début du tournoi, l'Allemagne disputera encore des matchs amicaux contre la Finlande (31 mai) et les États-Unis, co-organisateurs (6 juin), avant que la Coupe du monde ne commence pour l'équipe de la DFB le 14 juin avec son premier match de groupe contre Curaçao. Les autres adversaires de la phase de groupes sont la Côte d'Ivoire (20 juin) et l'Équateur (25 juin).
Les prochains matchs de l'équipe nationale allemande
Date
Concours
Match
Vendredi 27 mars, 20 h 45
Match amical
Suisse vs Allemagne
Lundi 30 mars, 20 h 45
Match amical
Allemagne vs Ghana
Dimanche 31 mai, 20 h 45
Match amical
Allemagne vs Finlande
Samedi 6 juin, 20 h 30
Match amical
États-Unis contre Allemagne
Dimanche 14 juin, 19 h
Coupe du monde 2026
Allemagne vs Curaçao
Samedi 20 juin, 22 h
Coupe du monde 2026
Allemagne vs Côte d'Ivoire
Jeudi 25 juin, 22 h
Coupe du monde 2026
Allemagne vs Équateur