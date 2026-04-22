Un incident pour le moins étrange au FC Bayern ! Un joueur se serait endormi pendant le discours de Vincent Kompany

Selon ces informations, le jeune homme de 17 ans aurait passé la soirée précédente à Munich en compagnie d’un autre joueur, désormais prêté, et ne serait revenu au campus qu’à une heure tardive. Mike aurait fait face aux accusations et ne les aurait pas contestées.

Kompany a toutefois fait preuve d’indulgence : il a évité de réprimander Mike devant le groupe et a préféré un entretien privé pour clarifier les faits.

Selon Sport Bild, le club bavarois l’a sanctionné d’une semaine d’exclusion de sa chambre sur le campus. Pendant cette période, Mike a dû régler de sa poche un hébergement à l’hôtel. Son père a été convoqué pour un entretien. L’affaire serait désormais close et le joueur réhabilité.