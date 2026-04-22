Selon Sport Bild, le jeune Wisdom Mike s’est endormi lors d’une réunion d’équipe matinale dirigée par l’entraîneur Vincent Kompany. L’incident remonterait déjà à l’été dernier.
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Un incident pour le moins étrange au FC Bayern ! Un joueur se serait endormi pendant le discours de Vincent Kompany
Selon ces informations, le jeune homme de 17 ans aurait passé la soirée précédente à Munich en compagnie d’un autre joueur, désormais prêté, et ne serait revenu au campus qu’à une heure tardive. Mike aurait fait face aux accusations et ne les aurait pas contestées.
Kompany a toutefois fait preuve d’indulgence : il a évité de réprimander Mike devant le groupe et a préféré un entretien privé pour clarifier les faits.
Selon Sport Bild, le club bavarois l’a sanctionné d’une semaine d’exclusion de sa chambre sur le campus. Pendant cette période, Mike a dû régler de sa poche un hébergement à l’hôtel. Son père a été convoqué pour un entretien. L’affaire serait désormais close et le joueur réhabilité.
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Mike a disputé 25 des 26 matchs possibles avec le FC Bayern.
Au sein du club le plus titré d’Allemagne, Mike a principalement évolué avec les U19. En onze matches de championnat, il a inscrit trois buts et délivré trois passes décisives ; il a également disputé une rencontre avec la réserve en Regionalliga (quatrième division), marquant au passage un but.
Chez les professionnels, le jeune homme de 17 ans n’a pour l’instant connu que quelques brefs passages. Avant sa blessure à la hanche, qui le tient actuellement à l’écart des terrains, Kompany l’avait aligné lors de quatre matches de Bundesliga. Il attend toutefois toujours de marquer son premier but chez les professionnels.