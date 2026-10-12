L’attaquant de la Lazio Andrea Pinamonti a franchi une étape personnelle importante dimanche après-midi en inscrivant son premier but pour le club, scellant une victoire 3-1 contre Monza, réduit à dix. Ce but a assuré les trois points à la Lazio, qui reste en tête de la Serie A à égalité avec l’Inter, avec 16 points.

Pinamonti a marqué de près en fin de match, après les buts inscrits en début de rencontre par Nuno Tavares et Gustav Isaksen dans un Stadio Olimpico vide.

Après le match, le joueur de 27 ans a reconnu que ce but lui avait ôté un poids énorme des épaules.