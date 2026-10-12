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« Un immense soulagement ! » : Andrea Pinamonti sort du silence après son premier but avec la Lazio
Pinamonti ouvre son compteur de buts avec la Lazio
L’attaquant de la Lazio Andrea Pinamonti a franchi une étape personnelle importante dimanche après-midi en inscrivant son premier but pour le club, scellant une victoire 3-1 contre Monza, réduit à dix. Ce but a assuré les trois points à la Lazio, qui reste en tête de la Serie A à égalité avec l’Inter, avec 16 points.
Pinamonti a marqué de près en fin de match, après les buts inscrits en début de rencontre par Nuno Tavares et Gustav Isaksen dans un Stadio Olimpico vide.
Après le match, le joueur de 27 ans a reconnu que ce but lui avait ôté un poids énorme des épaules.
- IPA Sport
Un attaquant se confie sur ses difficultés à être en forme cet été
Face aux journalistes lors de sa conférence de presse d’après-match, Pinamonti a reconnu que ses lacunes physiques avaient retardé sa montée en puissance en début de saison sous les ordres de l’entraîneur Gennaro Gattuso. « Ce but représente beaucoup. C’est un immense soulagement pour moi », a confié Pinamonti.
« Lors des premiers matchs, je n’ai pas apporté toute ma contribution, je le savais. Je suis arrivé en retard sur le plan physique, et l’été a été difficile pour moi. »
« J’avais du retard, surtout par rapport au style de jeu de l’entraîneur. Maintenant, grâce à cette trêve, j’ai eu l’occasion d’obtenir du temps de jeu et je progresse de plus en plus. »
Une saine concurrence avec Noslin qui élève le niveau d’exigence
Pinamonti a salué la bonne ambiance au sein du groupe et écarté toute idée de pression négative en évoquant sa concurrence avec Tijjani Noslin, qui lui a été préféré au coup d’envoi et a provoqué le carton rouge de Lorenzo Lucchesi. « L’équipe a bien joué dès le début et je n’ai ressenti aucune pression », a expliqué Pinamonti.
« Avec Noslin, c’est une concurrence saine ; nous nous entendons très bien. Nous nous poussons mutuellement à toujours faire mieux. »
« Le jeu demandé par l’entraîneur est très exigeant. Plus on s’entraîne, plus on progresse. J’espère que ce but sera le premier d’une longue série. »
- IPA Sport
L’unité, la clé pour la Lazio, qui reste co-leader
Alors que la Lazio réalise un excellent début de saison avec cinq victoires et un nul en six matches de Serie A, Pinamonti estime que la cohésion du groupe restera essentielle pour jouer le titre dans la durée.
« Tous les matches sont difficiles, et celui d’aujourd’hui l’était aussi. Mais nous avons bien fait les choses d’entrée de jeu », a conclu Pinamonti.
« Notre force, c’est le collectif. L’ambiance est sereine et nous travaillons dur. Si nous continuons ainsi, nous pouvons accomplir de grandes choses. »
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