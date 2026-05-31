« Un immense respect pour lui » : le moment le plus émouvant de la finale de la Ligue des champions s'est joué loin de la liesse du PSG

« C'est un vrai gentleman. C'est sans doute le joueur le plus expérimenté sur le terrain et il a déjà vécu ce genre de moments des deux côtés. Je lui tire mon chapeau pour ce geste et pour la personne et le joueur qu'il est », a déclaré Martin Ödegaard, le capitaine d'Arsenal, en rendant un bel hommage à Marquinhos après le match.

Dans ce moment chargé d’émotion, Marquinhos a aussi fait comprendre à Gabriel qu’il devait rapidement se remettre de cette défaite, car une grande mission l’attend cet été. Les deux hommes sont en effet pressentis pour former la charnière centrale du Brésil lors de la Coupe du monde qui débutera le 11 juin aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Sous les ordres de Carlo Ancelotti, la Seleção vise un sixième titre mondial, même si la sélection brésilienne ne figure pas parmi les grands favoris.

Pour leur entrée dans la compétition, Marquinhos, Gabriel et leurs partenaires défieront le Maroc le 12 juin, avant d’affronter l’Écosse et Haïti dans le groupe G.