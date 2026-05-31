Alors que Gabriel, le défenseur central d’Arsenal, venait de manquer le penalty décisif samedi soir à Budapest et que les coéquipiers de Marquinhos célébraient aussitôt ce nouveau triomphe en Ligue des champions, le Brésilien a pris un bref instant pour souffler.
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« Un immense respect pour lui » : le moment le plus émouvant de la finale de la Ligue des champions s'est joué loin de la liesse du PSG
Au moment de savourer ce succès en finale de la Ligue des champions, Marquinhos a immédiatement pensé à son compatriote Gabriel. Âgé de 28 ans, le défenseur venait de manquer un tir au but décisif et se trouvait effondré. Le joueur du PSG s’est alors précipité vers lui, devançant même les coéquipiers de Gabriel, pour le réconforter.
Pendant quelques secondes, il l’a serré dans ses bras et lui a adressé quelques mots pour le réconforter, témoignant d’une empathie sincère. Ce n’est que lorsque plusieurs joueurs d’Arsenal sont venus prendre le relais que Marquinhos a enfin rejoint la célébration de cette finale de Ligue des champions remportée de manière aussi dramatique.
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Le capitaine d’Arsenal, Martin Ødegaard, salue la classe de Marquinhos : « Un vrai gentleman. »
« C'est un vrai gentleman. C'est sans doute le joueur le plus expérimenté sur le terrain et il a déjà vécu ce genre de moments des deux côtés. Je lui tire mon chapeau pour ce geste et pour la personne et le joueur qu'il est », a déclaré Martin Ödegaard, le capitaine d'Arsenal, en rendant un bel hommage à Marquinhos après le match.
Dans ce moment chargé d’émotion, Marquinhos a aussi fait comprendre à Gabriel qu’il devait rapidement se remettre de cette défaite, car une grande mission l’attend cet été. Les deux hommes sont en effet pressentis pour former la charnière centrale du Brésil lors de la Coupe du monde qui débutera le 11 juin aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Sous les ordres de Carlo Ancelotti, la Seleção vise un sixième titre mondial, même si la sélection brésilienne ne figure pas parmi les grands favoris.
Pour leur entrée dans la compétition, Marquinhos, Gabriel et leurs partenaires défieront le Maroc le 12 juin, avant d’affronter l’Écosse et Haïti dans le groupe G.
Finale de la Ligue des champions : Kai Havertz entre dans l’histoire, Gabriel endosse un rôle tragique.
Pour l’Arsenal de Gabriel, la finale de la Ligue des champions de samedi avait parfaitement commencé. Kai Havertz a ouvert le score dès la 6^e minute, inscrivant au passage son nom dans l’histoire de la C1 : l’international allemand est en effet le premier joueur teuton à avoir marqué dans deux finales depuis que la compétition porte son nom actuel, en 1992. En 2021, il avait offert la victoire au FC Chelsea face à Manchester City (1-0).
Mais son but n’est pas resté solitaire : Ousmane Dembélé a égalisé pour le PSG sur penalty à la 65^e minute, et comme le score était de 1-1 après 90 puis 120 minutes, la séance de tirs au but a été nécessaire pour départager les deux équipes.
Eberechi Eze, d’Arsenal, a manqué le premier tir, mais après que le défenseur gauche du PSG, Nuno Mendes, ait également échoué juste après et que Declan Rice ait marqué, le score était à nouveau à égalité après trois tirs de chaque côté. Gabriel était finalement le dernier des cinq premiers tireurs de chaque équipe et devait marquer pour maintenir les chances d’Arsenal de remporter le premier titre de Ligue des champions de l’histoire du club. Mais le défenseur brésilien a tiré au-dessus de la transversale, et, comme l’année précédente, le PSG a été couronné champion d’Europe.
- AFP
Avec Marquinhos et Gabriel : les matchs de poule du Brésil à la Coupe du monde 2026
Coup d’envoi (heure allemande)
Match
Samedi 13 juin à minuit (heure allemande)
Brésil vs Maroc
Samedi 20 juin à 2h30
Brésil - Haïti
Mercredi 24 juin à 0 h 00
Brésil - Écosse