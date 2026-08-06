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« Un homme de parole ! » : la star de Barcelone Gavi dévoile ses nouveaux cheveux roses CHOCS après le sacre de l’Espagne à la Coupe du monde
Gavi tient sa promesse pour la Coupe du monde
Le milieu de terrain du FC Barcelone Gavi a prouvé qu’il était un homme de parole après avoir dévoilé cette semaine une nouvelle apparence frappante. L’international espagnol avait promis de teintre ses cheveux en rose si l’Espagne parvenait à remporter la Coupe du monde.
Au départ, il semblait que seul Marc Cucurella allait honorer son pari lié au tournoi. Le défenseur de Chelsea avait fait les gros titres il y a plus d’une semaine lorsqu’il s’était fait tatouer de manière permanente le visage du sélectionneur espagnol Luis de la Fuente sur le corps. Cependant, Gavi lui a désormais emboîté le pas avec fierté en tenant lui aussi sa promesse faite avant le tournoi. Le milieu andalou a dévoilé sa transformation audacieuse à ses millions d’abonnés sur Instagram.
Un changement radical capté par la caméra
En publiant deux photos avec les cheveux entièrement roses, la star du Barça a simplement légendé cette publication sur les réseaux sociaux : « Un homme de parole. » Ce style accrocheur l’accompagnera pendant les derniers jours de ses vacances d’été. Cette transformation radicale a également été documentée par son coiffeur habituel, qui a partagé avec plaisir une vidéo de l’ensemble du processus. La séquence en ligne montrait un Gavi constamment souriant, assumant pleinement son nouveau look éclatant sur le fauteuil du salon.
Double célébration pour le milieu de terrain
Ce changement d’image spectaculaire est arrivé au moment idéal pour un cap personnel. L’international espagnol a officiellement célébré son 22e anniversaire mercredi, marquant cette occasion spéciale avec son unique coiffure rose. Le joueur de 22 ans se tourne désormais vers la prochaine campagne nationale avec un optimisme renouvelé. Il se rendra bientôt auprès de ses coéquipiers de Barcelone pour le programme de pré-saison.
- Getty Images Sport
À l’assaut d’une place sous les ordres de Flick
Au-delà de son succès sur la scène internationale, Gavi a reçu une énorme bonne nouvelle sur le plan physique. Il est désormais complètement remis du grave problème physique qui l’a tenu éloigné des terrains pendant une grande partie de la saison dernière. Son défi immédiat est désormais de se faire une place régulière dans le onze de départ sous les ordres de Hansi Flick.
Avec tous ses moyens physiques retrouvés et une médaille de vainqueur de la Coupe du monde en poche, Gavi est idéalement lancé pour la nouvelle saison. Le milieu de terrain espérera jouer un rôle majeur au Camp Nou.
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