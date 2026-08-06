Le milieu de terrain du FC Barcelone Gavi a prouvé qu’il était un homme de parole après avoir dévoilé cette semaine une nouvelle apparence frappante. L’international espagnol avait promis de teintre ses cheveux en rose si l’Espagne parvenait à remporter la Coupe du monde.

Au départ, il semblait que seul Marc Cucurella allait honorer son pari lié au tournoi. Le défenseur de Chelsea avait fait les gros titres il y a plus d’une semaine lorsqu’il s’était fait tatouer de manière permanente le visage du sélectionneur espagnol Luis de la Fuente sur le corps. Cependant, Gavi lui a désormais emboîté le pas avec fierté en tenant lui aussi sa promesse faite avant le tournoi. Le milieu andalou a dévoilé sa transformation audacieuse à ses millions d’abonnés sur Instagram.