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Un homme a été interpellé pour des propos racistes présumés, et Manchester City a fermement condamné les attaques visant Antoine Semenyo et Marc Guehi lors du match nul contre Everton
La police est intervenue après un incident survenu dans un stade.
Selon les communiqués officiels de Manchester City et de la police du Merseyside, un homme de 71 ans résidant dans le Nottinghamshire a été interpellé pour des faits présumés de trouble à l’ordre public à caractère raciste. Cette arrestation fait suite aux signalements de supporters et de stewards indiquant que des insultes racistes avaient été proférées à l’encontre de Semenyo à l’intérieur du stade Hill Dickinson, lors de la rencontre de lundi. Le suspect a été remis en liberté sous strictes conditions, notamment l’interdiction de s’approcher à moins d’un mile de tout stade désigné durant les quatre heures précédant et suivant les rencontres. Manchester City a salué « l’action rapide menée par Everton et la police pour identifier l’individu responsable ».
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Un défenseur pris pour cible dans des attaques en ligne
Ces propos choquants se sont poursuivis au-delà du stade, visant Guéhi après la fin du match. Le défenseur, auteur d’une erreur cruciale ayant permis à Everton de marquer lors d’une seconde mi-temps chaotique, a été la cible d’une vague de critiques virulentes sur les réseaux sociaux. Consterné, le club a publié un communiqué déclarant : « Nous sommes également extrêmement déçus d’apprendre que Marc Guéhi a été la cible d’une série de messages racistes ignobles sur les réseaux sociaux hier soir. » Ces faits choquants ont éclipsé une rencontre pourtant riche en rebondissements, conclue sur le score de 3-3.
Le club assure un soutien total à ses joueurs stars.
En réaction à ces incidents distincts, Manchester City a réaffirmé sa politique de tolérance zéro absolue envers toute forme de préjugé. Les champions en titre ont clairement indiqué qu’un tel comportement n’avait pas sa place dans le football ni dans la société. Le communiqué officiel précisait : « Manchester City condamne fermement les insultes racistes proférées à l’encontre d’Antoine Semenyo lors du match d’hier. »
Le club s'est également engagé à fournir un soutien complet et des ressources pour aider les joueurs à surmonter les conséquences de ces attaques ciblées, concluant avec fermeté : « Nous continuerons à offrir notre soutien total à Antoine et Marc et n'accepterons jamais aucune forme de discrimination dans notre sport. »
- AFP
Que nous réserve la course au titre ?
Les hommes de Guardiola doivent rapidement se recentrer sur la défense de leur titre, puisqu'ils accueillent Brentford samedi. Avec cinq points de retard sur Arsenal, mais quatre matchs à disputer contre trois pour les Gunners, City garde encore espoir. Parallèlement, les enquêtes policières en cours se poursuivront, tout comme les efforts visant à identifier les trolls qui s'en prennent à Guehi sur les réseaux sociaux.