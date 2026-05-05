Un homme a été interpellé pour des propos racistes présumés, et Manchester City a fermement condamné les attaques visant Antoine Semenyo et Marc Guehi lors du match nul contre Everton

En réaction à ces incidents distincts, Manchester City a réaffirmé sa politique de tolérance zéro absolue envers toute forme de préjugé. Les champions en titre ont clairement indiqué qu’un tel comportement n’avait pas sa place dans le football ni dans la société. Le communiqué officiel précisait : « Manchester City condamne fermement les insultes racistes proférées à l’encontre d’Antoine Semenyo lors du match d’hier. »

Le club s'est également engagé à fournir un soutien complet et des ressources pour aider les joueurs à surmonter les conséquences de ces attaques ciblées, concluant avec fermeté : « Nous continuerons à offrir notre soutien total à Antoine et Marc et n'accepterons jamais aucune forme de discrimination dans notre sport. »