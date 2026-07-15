Interrogé sur le cas de Mainoo, alors que l’Angleterre a parfois souffert d’un manque de maîtrise au milieu de terrain, l’ex-star des Three Lions Owen – ambassadeur britannique de Casino.org, plateforme réputée qui aide les joueurs à comparer les marques de casinos en ligne britanniques fiables – a confié à GOAL : « Un peu, oui, car je pense qu’il a sans aucun doute les capacités pour jouer un rôle lors de la Coupe du monde. Et qui sait ? Les choses changent, on voit parfois émerger des héros inattendus.

Notre plus grand moment, la victoire en Coupe du monde : qui aurait cru que Geoff Hurst serait sur le terrain ? Jimmy Greaves était la meilleure chose depuis l’invention du pain tranché. Mon père ne tarit pas d’éloges sur Jimmy Greaves. Dès qu’on évoque le meilleur onze anglais, il répond d’emblée : « Jimmy Greaves ». Il était incroyablement doué. Mais les choses se passent comme ça : tout à coup, Geoff Hurst entre en jeu, et on connaît la suite.

Il pourrait y avoir une surprise, et pourquoi pas Mainoo ? Il ne faut pas baisser la garde. Vu nos performances jusqu’ici, une élimination aurait déclenché une énorme polémique. Personne ne devrait être à notre niveau.

On a présenté le match contre le Mexique comme s’il s’agissait de l’affrontement le plus difficile de l’histoire, mais enfin. La Norvège… Si on les rencontrait sur terrain neutre – disons en Espagne demain –, les gens s’attendraient à une victoire 2-0 ou 3-0. Donc, avec le recul, on devrait dominer toutes les équipes sans exception.

« Ce match [contre l’Argentine] est le premier vrai test, un rendez-vous où tout peut basculer, un rendez-vous qui va nous mettre à l’épreuve. Jusqu’ici, tout s’est passé comme prévu pour l’Angleterre.

« Restez attentifs : si nous voulons soulever le trophée, le parcours réservera son lot de rebondissements et de héros inattendus. Et Mainoo pourrait bien être l’un d’eux. »