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Un héros inattendu ?! L’exclusion de Kobbie Mainoo du groupe anglais pour la Coupe du monde surprend Michael Owen, mais le jeune talent de Manchester United pourrait tout de même incarner un nouveau Geoff Hurst et guider les Trois Lions vers la gloire mondiale
Hurst a inscrit un hat-trick lors de la finale de la Coupe du monde 1966, offrant à l’Angleterre son unique titre mondial.
Il y a soixante ans, l’Angleterre s’offrait un titre mondial à domicile. Ce jour-là, Hurst faisait la une et entrait dans la légende en inscrivant un triplé historique contre l’Allemagne de l’Ouest à Wembley.
En début de tournoi, il pointait derrière Jimmy Greaves dans la hiérarchie des attaquants, un autre buteur prolifique étant censé mener l’attaque. La blessure de l’un profita à l’autre.
Hurst a su saisir sa chance, alors que certains spectateurs avaient déjà envahi la pelouse avant même que le match ne soit définitivement « terminé ». La légende de West Ham demeure un modèle, aucune équipe d’Angleterre n’ayant depuis égalé l’exploit de Hurst et des hommes de Sir Alf Ramsey.
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Mainoo n'a toujours pas disputé la moindre minute de la Coupe du monde 2026.
La génération 2026, qui vient de se qualifier pour une demi-finale contre Lionel Messi et l’Argentine, pourrait bien aller loin. Reste à savoir si Mainoo aura un rôle à jouer dans cette rencontre. Le milieu de terrain n’a pas encore disputé la moindre minute en match officiel de Coupe du monde ; sa dernière apparition remonte à un match amical de préparation contre le Costa Rica, le 10 juin.
Il a dû se contenter d’observer depuis le banc, Tuchel ayant privilégié d’autres options, ce qui l’a parfois conduit à faire entrer des joueurs hors de leur zone de confort. Les observateurs, parfois avec une touche d’humour sur les réseaux sociaux, s’interrogent sur les raisons pour lesquelles ce joueur de 21 ans a été totalement écarté par son sélectionneur.
Pourquoi Mainoo, la pépite de Manchester United, pourrait encore jouer un rôle clé
Interrogé sur le cas de Mainoo, alors que l’Angleterre a parfois souffert d’un manque de maîtrise au milieu de terrain, l’ex-star des Three Lions Owen – ambassadeur britannique de Casino.org, plateforme réputée qui aide les joueurs à comparer les marques de casinos en ligne britanniques fiables – a confié à GOAL : « Un peu, oui, car je pense qu’il a sans aucun doute les capacités pour jouer un rôle lors de la Coupe du monde. Et qui sait ? Les choses changent, on voit parfois émerger des héros inattendus.
Notre plus grand moment, la victoire en Coupe du monde : qui aurait cru que Geoff Hurst serait sur le terrain ? Jimmy Greaves était la meilleure chose depuis l’invention du pain tranché. Mon père ne tarit pas d’éloges sur Jimmy Greaves. Dès qu’on évoque le meilleur onze anglais, il répond d’emblée : « Jimmy Greaves ». Il était incroyablement doué. Mais les choses se passent comme ça : tout à coup, Geoff Hurst entre en jeu, et on connaît la suite.
Il pourrait y avoir une surprise, et pourquoi pas Mainoo ? Il ne faut pas baisser la garde. Vu nos performances jusqu’ici, une élimination aurait déclenché une énorme polémique. Personne ne devrait être à notre niveau.
On a présenté le match contre le Mexique comme s’il s’agissait de l’affrontement le plus difficile de l’histoire, mais enfin. La Norvège… Si on les rencontrait sur terrain neutre – disons en Espagne demain –, les gens s’attendraient à une victoire 2-0 ou 3-0. Donc, avec le recul, on devrait dominer toutes les équipes sans exception.
« Ce match [contre l’Argentine] est le premier vrai test, un rendez-vous où tout peut basculer, un rendez-vous qui va nous mettre à l’épreuve. Jusqu’ici, tout s’est passé comme prévu pour l’Angleterre.
« Restez attentifs : si nous voulons soulever le trophée, le parcours réservera son lot de rebondissements et de héros inattendus. Et Mainoo pourrait bien être l’un d’eux. »
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Prochaine étape pour l’Angleterre : une demi-finale face à Messi et l’Argentine
L'Angleterre cherche toujours son nouveau « héros », une icône à la Hurst pour la génération actuelle. Pour l'instant, le capitaine Harry Kane, qui enchaîne les records, et le milieu « galactique » Jude Bellingham ont assumé ce rôle, avec six buts chacun.
Face à l’Argentine, il faudra encore des éclairs de génie, et quelqu’un devra prendre en charge la surveillance de Messi, huit fois lauréat du Ballon d’Or. Mainoo pourrait alors entrer en jeu ; pour ce produit du centre de formation d’Old Trafford, ce serait sans doute une occasion de briller « mieux vaut tard que jamais ».
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