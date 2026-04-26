« Un guerrier ! » : une légende de Chelsea salue la « performance exceptionnelle » d’Enzo Fernández après la victoire en demi-finale de la FA Cup contre Leeds

À Wembley, Fernandez a été le facteur X de Chelsea : il a repris de la tête un centre de Pedro Neto à la 23e minute, envoyant les Blues en finale de la FA Cup pour la 17e fois de leur histoire.

Ce but a couronné une performance solide de l’international argentin, récemment sous les projecteurs après ses déclarations sur le départ de l’ancien entraîneur Enzo Maresca et son intérêt pour un éventuel transfert au Real Madrid.

Malgré les remous en dehors du terrain, Fernandez a livré une performance dominante au cœur du milieu de terrain. « Je l'ai trouvé exceptionnel. Ses déclarations avaient suscité beaucoup de doutes à son sujet, mais dès qu'il entre sur le terrain, c'est un battant et un guerrier », a déclaré Cole à TNT Sports après le match.







