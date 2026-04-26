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« Un guerrier ! » : une légende de Chelsea salue la « performance exceptionnelle » d’Enzo Fernández après la victoire en demi-finale de la FA Cup contre Leeds
Fernandez répond à ses détracteurs sur la grande scène
À Wembley, Fernandez a été le facteur X de Chelsea : il a repris de la tête un centre de Pedro Neto à la 23e minute, envoyant les Blues en finale de la FA Cup pour la 17e fois de leur histoire.
Ce but a couronné une performance solide de l’international argentin, récemment sous les projecteurs après ses déclarations sur le départ de l’ancien entraîneur Enzo Maresca et son intérêt pour un éventuel transfert au Real Madrid.
Malgré les remous en dehors du terrain, Fernandez a livré une performance dominante au cœur du milieu de terrain. « Je l'ai trouvé exceptionnel. Ses déclarations avaient suscité beaucoup de doutes à son sujet, mais dès qu'il entre sur le terrain, c'est un battant et un guerrier », a déclaré Cole à TNT Sports après le match.
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Grâce à une défense solide, la victoire est au rendez-vous à Wembley.
Cole a salué l’effort défensif collectif qui a permis à Fernandez de briller. « J’ai trouvé Robert Sanchez exceptionnel dans les cages. En défense, Trevor Chalobah, associé à Tosin Adarabioyo, a fait preuve de solidité et de ténacité face à Dominic Calvert-Lewin. C’est ce que les supporters veulent voir : de la combativité et cette petite étincelle qui était bien là », a ajouté l’ancien ailier de Chelsea.
L’entraîneur par intérim est salué pour son « ascension fulgurante ».
Ce succès offre un formidable élan à l’entraîneur par intérim Calum McFarlane, qui a repris les commandes de l’équipe pour la deuxième fois cette saison après le limogeage de Liam Rosenior, suite à la défaite 3-0 contre Brighton. McFarlane a traversé une période délicate avec brio et conduit son groupe jusqu’à la finale de l’FA Cup, programmée le 16 mai contre Manchester City.
Cole a salué le travail de l’intérimaire, qui a su stabiliser le navire malgré la forte pression à Stamford Bridge : « McFarlane, c’est une ascension fulgurante, mais tu es l’entraîneur de Chelsea et tu les as menés en finale de la FA Cup, alors bravo à lui », a-t-il déclaré.
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Gerrard retient le positif
L’ancien capitaine de l’équipe d’Angleterre Steven Gerrard, présent en plateau sur TNT, a fait écho aux propos de Cole au sujet de la progression de Chelsea.
Il a souligné que les Blues lui étaient apparus plus organisés et plus disciplinés que lors de leurs sorties les plus récentes, gérant avec efficacité la pression exercée par Leeds dans les dernières minutes de la demi-finale à Wembley.
L’ancien milieu de terrain a justifié son analyse en déclarant : « J’ai été impressionné par Chelsea en deuxième mi-temps, même lorsque Leeds est revenu dans la partie. Dans la gestion du match, la structure et le placement, j’ai trouvé qu’ils ont très bien géré l’ensemble. »