Un « gros transfert » se profile « dans un avenir proche » pour Josh King, nouveau venu en équipe d’Angleterre : Darren Bent explique sur quels aspects de son jeu le « talent exceptionnel » de Fulham peut encore progresser
Un jeune prodige donne l’impression que le football est facile
Originaire de l’ouest de Londres, King est issu du centre de formation de Fulham, qu’il a rejoint à l’âge de huit ans. Il a fait ses débuts en compétition officielle en août 2024 et a depuis disputé 57 matches avec le club.
Avec l’expérience sont venues davantage de maturité et de confiance. Le jeune joueur, vif sur ses appuis, est désormais réputé pour sa volonté de recevoir le ballon dans les espaces réduits et de déjouer les défenses les plus hermétiques.
À l’aise lorsqu’il se déplace sur le terrain, King donne parfois l’impression que le football est facile, sans presque jamais perdre son sang-froid. Il est présenté depuis quelque temps comme l’un des espoirs les plus prometteurs, et sa progression impressionnante s’accélère désormais sur la scène internationale.
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King espère connaître sa première sélection avec l’Angleterre A
King, qui a représenté l’Angleterre dans toutes les catégories d’âge, des moins de 15 ans aux Espoirs, espère faire ses débuts avec la sélection anglaise face à la Croatie ou à l’Espagne en Ligue des nations de l’UEFA, après avoir été convoqué pour la première fois par Thomas Tuchel.
S’il fait ses preuves au plus haut niveau, sa cote grimpera encore, alors que Craven Cottage suscite déjà l’intérêt d’autres clubs. Une offre de transfert d’envergure ne serait plus qu’une question de temps, chaque équipe étant à la recherche d’un joueur capable de faire la différence par sa créativité.
King est-il destiné à quitter Fulham dans un avenir proche ?
Interrogé sur la sélection de King en équipe nationale et sur la possibilité que ses jours à Fulham soient comptés, Bent, ancien attaquant de Fulham et de l’Angleterre, qui s’exprimait en partenariat avec MrQ Live Casino, a confié à GOAL : « Je pense que ce gros transfert pourrait arriver plus tôt que prévu, car il a fait une entrée remarquée sur la scène du football.
« Il est fantastique par tout ce qu’il sait faire. Le seul reproche qu’on peut sans doute lui adresser concerne ses statistiques. Peut-il améliorer un peu son bilan en matière de buts et de passes décisives ? Mais à part ça, c’est un talent exceptionnel.
« Il peut éliminer ses adversaires. Il peut créer des occasions. Il est aussi à l’aise pour recevoir le ballon dans n’importe quelle situation. Il casse les lignes par la passe. Il les casse aussi en avançant balle au pied, en dribblant. Je suis un grand admirateur de ce joueur et il va continuer à progresser.
« Malheureusement pour Fulham, le club semble sur le point de perdre un talent vraiment, vraiment exceptionnel. Mais je suis ravi de le voir dans le groupe de l’Angleterre et il le mérite amplement, tant il a été bon. »
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Un jeune joueur travaille aux côtés de Bellingham et consorts
Comme l’a laissé entendre Bent, certains aspects du jeu de King peuvent être améliorés. Si ses qualités balle au pied ne font aucun doute, il pourrait parfois en faire davantage. Les joueurs de son profil sont jugés sur leurs statistiques offensives.
Il n’a inscrit que quatre buts avec Fulham jusqu’à présent. Il n’avait délivré que deux passes décisives la saison dernière et en compte autant en 2026-27. Il faut bien sûr que ses coéquipiers concrétisent les occasions qu’il crée, mais il peut aussi s’en procurer davantage.
Côtoyer les stars de l’équipe d’Angleterre devrait aider King à progresser encore, lui qui s’entraîne aux côtés de joueurs comme Jude Bellingham, Morgan Rogers, Eberechi Eze et Morgan Gibbs-White. Cole Palmer et Phil Foden représentent une concurrence supplémentaire au poste de numéro 10. King devra maintenir son niveau d’exigence pour obtenir des sélections en équipe nationale et, à l’avenir, rejoindre un club plus haut placé dans la hiérarchie du football.
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