Originaire de l’ouest de Londres, King est issu du centre de formation de Fulham, qu’il a rejoint à l’âge de huit ans. Il a fait ses débuts en compétition officielle en août 2024 et a depuis disputé 57 matches avec le club.

Avec l’expérience sont venues davantage de maturité et de confiance. Le jeune joueur, vif sur ses appuis, est désormais réputé pour sa volonté de recevoir le ballon dans les espaces réduits et de déjouer les défenses les plus hermétiques.

À l’aise lorsqu’il se déplace sur le terrain, King donne parfois l’impression que le football est facile, sans presque jamais perdre son sang-froid. Il est présenté depuis quelque temps comme l’un des espoirs les plus prometteurs, et sa progression impressionnante s’accélère désormais sur la scène internationale.