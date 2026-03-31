Un gros « mais » pour Kai Havertz – Lennart Karl peut déjà faire ses valises pour la Coupe du monde : les gagnants et les perdants de l'équipe nationale allemande

Malgré une baisse de forme qui dure depuis plusieurs semaines au sein d'un Newcastle United en crise, il reste le premier choix de Nagelsmann en attaque, si celui-ci décide d'aligner un numéro 9 classique. Dans le onze de départ contre le Ghana, Woltemade a surtout fait bonne impression en tant que pivot, même s'il n'a pas réussi à marquer. Son atout est qu'il apporte ainsi un élément supplémentaire à l'attaque par rapport à ses concurrents. Deniz Undav doit quant à lui se contenter du rôle de joker.

Le joueur de Stuttgart sort en quelque sorte de ce stage à la fois gagnant et perdant. « Everbody's Darling » a rempli la mission du sélectionneur national et s'est illustré en tant que « finisseur » avec son but de la victoire devant son public. Nagelsmann a justifié ce rôle de joker en expliquant que les qualités d’Undav ne se révélaient que face à des adversaires fatigués, et il a vu juste en soulignant que ce dernier avait effectivement marqué une grande partie de ses 23 buts pour le VfB (16) en deuxième mi-temps.

Dans le même temps, Undav a publiquement remis en question les « discussions sur les rôles » si souvent évoquées par Nagelsmann lorsqu’il a exprimé, au micro de l’ARD après le match, son espoir de bénéficier de plus de temps de jeu. S’est-il rendu service en agissant ainsi ? On peut en douter. Cette déclaration n’a sans doute pas été très bien accueillie par Nagelsmann, qui avait déjà souligné avant le match qu’il ne souhaitait emmener que des joueurs capables de remplir leur rôle sans broncher. Undav a certes admis « accepter » cela. Pourtant, lors de la conférence de presse qui a suivi, Nagelsmann a réagi de manière visiblement susceptible – et inutilement directe – lorsqu’on lui a demandé son avis sur cette déclaration : « Il se met lui-même sous pression avec ses déclarations. De ce point de vue, ça me va, dès lors qu’il commence à marquer moins de buts. S’il s’en accommode, il peut volontiers le faire. »

Pour dire toute la vérité, il faut aussi noter qu’Undav n’était pratiquement pas impliqué dans le jeu jusqu’à son but. Cela n’a bien sûr pas échappé à Nagelsmann. « Je n’ai pas trouvé sa performance bonne jusqu’au but », a-t-il déclaré, évoquant les rares touches de balle (13) du joueur de Stuttgart. En même temps, il a admis : « Mais c’est aussi pour ça qu’il est un attaquant de haut niveau, parce qu’il est là où le ballon tombe. »

Nagelsmann s’est également demandé si Undav « marquerait le but s’il avait couru pendant 70 minutes avant » et a souligné une nouvelle fois : « Nous aurons également besoin cet été de jokers capables de faire basculer un match. C’est sa mission, son rôle. » Mais le débat est-il clos pour autant ? Probablement pas pour l'instant, même si Nagelsmann semble déjà en avoir assez. « Cela fait maintenant sept jours que Deniz Undav est le sujet de conversation numéro un. »