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Nagelsmann, Havertz, Karlimago images / Ulrich Hufnagel
Tim Ursinus

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Un gros « mais » pour Kai Havertz – Lennart Karl peut déjà faire ses valises pour la Coupe du monde : les gagnants et les perdants de l'équipe nationale allemande

Coupe du monde
FEATURES
Allemagne vs Ghana
Allemagne
Ghana
Matchs Amicaux
J. Nagelsmann
L. Karl
D. Undav
L. Sane
K. Havertz
W. Anton
N. Schlotterbeck
Antonio Rüdiger
L. Goretzka
A. Stiller
N. Brown
D. Raum
J. Kimmich

L'attaque de l'équipe nationale allemande brille aussi bien sans (qu'avec) Deniz Undav ; Lennart Karl mérite bien plus qu'un simple essai ; la défense tient bon malgré quelques hésitations, et les mesures prises par Julian Nagelsmann portent leurs fruits. Les gagnants et les perdants au sein de la DFB après le stage de mars.

L'équipe nationale allemande a débuté l'année de la Coupe du monde comme il se doit, avec deux victoires méritées. Certes, la sélection allemande a manqué de maîtrise à certains moments, tant lors de la victoire 4-3 en Suisse que lors du 2-1 contre le Ghana. Mais la structure de base et le plan de jeu pour la Coupe du monde, qui aura lieu dans 72 jours, sont en place. 

En conséquence, il n'y a pas grand-chose à changer dans l'effectif actuel, comme Julian Nagelsmann l'avait déjà clairement indiqué lors de sa nomination (et dans la fameuse interview accordée au magazine kicker). Mais à certains postes, des ajustements peuvent et devront encore être apportés, ce qui pourrait éventuellement nuire à l'un ou l'autre joueur. Car tous n'ont de loin pas su convaincre, tandis que d'autres ont saisi leur chance – voire en ont profité en tant que spectateurs. 

  • Au final, il y a eu des gagnants et des perdants dans tous les secteurs de l'équipe. L'attaque, notamment, emmenée par Kai Havertz, de retour au sein de l'équipe, et Florian Wirtz, a su convaincre par son jeu collectif. Tous deux débordaient d'enthousiasme, brillant par leurs dribbles spectaculaires et leur vision du jeu.

    Wirtz a d'ailleurs livré en Suisse ce qui est sans doute son meilleur match sous le maillot de l'Aigle. Le joueur de Liverpool a été directement impliqué dans les quatre buts, dont deux qu'il a lui-même marqués grâce à son excellente technique de tir. Il était frappant de constater que Nagelsmann l'avait aligné sur le papier comme ailier gauche, tandis que Serge Gnabry évoluait au poste de numéro 10. L'attaquant polyvalent du FC Bayern cherchait sans cesse à se projeter vers l'avant par de courts sprints et créait des espaces, ce qui permettait à Wirtz de s'exprimer avec créativité – le deuxième but contre la Nati illustre bien l'idée derrière cette stratégie, tandis que contre le Ghana, Gnabry est resté plutôt discret. 

    Havertz, quant à lui, a été confronté à un problème bien connu. Le joueur de 26 ans manque régulièrement de sang-froid devant le but. Malgré de nombreuses occasions en or, il n’a réussi qu’un seul but sur penalty. Déjà lors de l’Euro, alors qu’il était titulaire indiscutable, il n’avait marqué que deux fois, toutes deux sur penalty. 

    Havertz bénéficie néanmoins de la pleine confiance de Nagelsmann et est titulaire. La question est de savoir dans quel rôle. Si Jamal Musiala, récemment blessé, retrouve la forme à temps, il devrait occuper seul la pointe de l'attaque ou, comme contre le Ghana, évoluer sur l'aile droite. Dans ce cas, tout se résumera à un duel entre Gnabry et Nick Woltemade.

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  • Deniz UndavGetty Images

    « Le cas Deniz Undav, un sujet récurrent » : « le chouchou de tout le monde » s'est-il rendu service ?

    Malgré une baisse de forme qui dure depuis plusieurs semaines au sein d'un Newcastle United en crise, il reste le premier choix de Nagelsmann en attaque, si celui-ci décide d'aligner un numéro 9 classique. Dans le onze de départ contre le Ghana, Woltemade a surtout fait bonne impression en tant que pivot, même s'il n'a pas réussi à marquer. Son atout est qu'il apporte ainsi un élément supplémentaire à l'attaque par rapport à ses concurrents. Deniz Undav doit quant à lui se contenter du rôle de joker.

    Le joueur de Stuttgart sort en quelque sorte de ce stage à la fois gagnant et perdant. « Everbody's Darling » a rempli la mission du sélectionneur national et s'est illustré en tant que « finisseur » avec son but de la victoire devant son public. Nagelsmann a justifié ce rôle de joker en expliquant que les qualités d’Undav ne se révélaient que face à des adversaires fatigués, et il a vu juste en soulignant que ce dernier avait effectivement marqué une grande partie de ses 23 buts pour le VfB (16) en deuxième mi-temps. 

    Dans le même temps, Undav a publiquement remis en question les « discussions sur les rôles » si souvent évoquées par Nagelsmann lorsqu’il a exprimé, au micro de l’ARD après le match, son espoir de bénéficier de plus de temps de jeu. S’est-il rendu service en agissant ainsi ? On peut en douter. Cette déclaration n’a sans doute pas été très bien accueillie par Nagelsmann, qui avait déjà souligné avant le match qu’il ne souhaitait emmener que des joueurs capables de remplir leur rôle sans broncher. Undav a certes admis « accepter » cela. Pourtant, lors de la conférence de presse qui a suivi, Nagelsmann a réagi de manière visiblement susceptible – et inutilement directe – lorsqu’on lui a demandé son avis sur cette déclaration : « Il se met lui-même sous pression avec ses déclarations. De ce point de vue, ça me va, dès lors qu’il commence à marquer moins de buts. S’il s’en accommode, il peut volontiers le faire. »

    Pour dire toute la vérité, il faut aussi noter qu’Undav n’était pratiquement pas impliqué dans le jeu jusqu’à son but. Cela n’a bien sûr pas échappé à Nagelsmann. « Je n’ai pas trouvé sa performance bonne jusqu’au but », a-t-il déclaré, évoquant les rares touches de balle (13) du joueur de Stuttgart. En même temps, il a admis : « Mais c’est aussi pour ça qu’il est un attaquant de haut niveau, parce qu’il est là où le ballon tombe. »

    Nagelsmann s’est également demandé si Undav « marquerait le but s’il avait couru pendant 70 minutes avant » et a souligné une nouvelle fois : « Nous aurons également besoin cet été de jokers capables de faire basculer un match. C’est sa mission, son rôle. » Mais le débat est-il clos pour autant ? Probablement pas pour l'instant, même si Nagelsmann semble déjà en avoir assez. « Cela fait maintenant sept jours que Deniz Undav est le sujet de conversation numéro un. »

  • Une candidature claire de Lennart Karl pour la Coupe du monde - Des hauts et des bas pour Leroy Sané

    Ce qui vaut pour Undav s'applique aussi, en partie, à Leroy Sané. La sélection de l'ailier de Galatasaray Istanbul avait suscité beaucoup d'incompréhension parmi les experts et les supporters – ce qui n'était pas surprenant, compte tenu des déclarations de Nagelsmann l'été dernier, après son transfert en Turquie. « Plus de points marqués qu'en Bundesliga », telle était la demande claire, mais depuis quelques semaines, Sané n'est même plus titulaire chez le leader du championnat turc. 

    C'est donc avec beaucoup d'attention que l'on a suivi sa titularisation contre la Suisse, lors de laquelle l'ancienne star du Bayern a plutôt déçu. Sane, pratiquement invisible, n'a réussi qu'un seul de ses nombreux dribbles, tandis que ses coéquipiers faisaient des merveilles autour de lui. Nagelsmann n'a donc pas voulu le « mettre sur la touche ». Nagelsmann a justifié son choix en expliquant « qu’on a besoin de joueurs capables de s’imposer en un contre un et qu’on n’en a pas à profusion, surtout sur le pied droit », citant Lennart Karl et Jamie Leweling comme concurrents directs. « Leroy sait ce qu’on attend de lui – et il doit le montrer. »

    Et c’est exactement ce qu’a fait Sane contre le Ghana après son entrée en jeu, en préparant intelligemment le but de la victoire 2-1 d’Undav. Nagelsmann lui a ensuite attesté une nette amélioration de ses performances. Et Karl ? Il a même su convaincre lors des deux matchs en tant que remplaçant grâce à ses dribbles irrésistibles. 

    En conséquence, l’adolescent a reçu de Nagelsmann ce qui est sans doute le plus grand éloge possible, ce qui devrait également servir d’indication à Said El Mala, qui avait encore été sélectionné lors du stage précédent : « De tous les jeunes joueurs que nous avons sélectionnés au fil du temps, c’est lui qui a fait la meilleure impression ». Undav a enfoncé le clou en le comparant à Ribéry et s'est extasié sur « l'expérience » de Karl « à son âge ». Il ne s'agit donc sans doute pas seulement d'un stage d'initiation chez les « grands », mais il peut déjà faire ses valises pour la Coupe du monde. 

  • Mystère autour de Kevin Schade : Maximilian Beier en profite-t-il ?

    Leweling a certes manqué ces deux matches, mais sa non-sélection pour la Coupe du monde serait tout de même une grande surprise. D'autant plus que le joueur de Stuttgart peut évoluer sur les deux ailes et qu'il a déjà prouvé qu'il avait ce petit plus en tant que joker. Son coéquipier Chris Führich, sélectionné a posteriori, n'a quant à lui pas su saisir sa chance après son entrée en jeu contre le Ghana. Tandis que Kevin Schade n'en a même pas eu l'occasion.

    Nagelsmann l'avait sélectionné en expliquant que l'ancien joueur de Fribourg, rapide comme l'éclair et évoluant au FC Brentford, devait s'intégrer et trouver ses marques au sein de l'équipe. Au lieu de cela, les deux joueurs de Dortmund, Karim Adeyemi et Maximilian Beier, sont restés sur la touche et n'ont pas rejoint l'équipe, malgré l'absence de Leweling. « J’ai été très clair avec ces trois-là : nous emmènerons – à l’heure actuelle – un, voire deux au maximum, de ces attaquants de contre-attaque », a expliqué Nagelsmann. « Kevin a simplement l’avantage de pouvoir se montrer chez nous maintenant. Mais les autres avaient cet avantage avant lui aussi. »

    Au final, Schade n’a pu faire ses preuves que sur le terrain d’entraînement, ce qui laisse une grande marge d’interprétation. Adeyemi et Beier n’en auront en tout cas pas été tristes. D’autant plus que ce dernier, en particulier, pourrait être le grand bénéficiaire, lui qui s’est récemment montré en grande forme au BVB et y a déjà brillé à plusieurs reprises dans le rôle de joker. Travailleur infatigable, Beier est probablement celui qui, tant en défense qu’en attaque, est le plus à même de mettre en œuvre le style de pressing préféré de Nagelsmann. Adeyemi, quant à lui, a sans doute les pires cartes en main actuellement, après avoir perdu sa place de titulaire sous les ordres de l’entraîneur Niko Kovac au tournant de l’année et n’avoir pas encore montré grand-chose depuis le banc. 

  • Nathaniel Brown fait forte impression : David Raum a-t-il des raisons de s'inquiéter ?

    Nathaniel Brown, titularisé d'emblée contre le Ghana, a particulièrement marqué les esprits. Contrairement à David Raum, il a interprété son rôle d'arrière gauche de manière nettement plus centrée, s'inscrivant ainsi dans la continuité de sa bonne forme à l'Eintracht Francfort, où il évoluait en tant que milieu défensif/offensif depuis l'arrivée d'Albert Riera. 

    Brown a assuré la couverture défensive pour les attaquants très actifs et a maîtrisé son côté sans exception, même s’il avait sans doute la tâche la plus difficile face aux faibles Africains avec Antoine Semenyo, la nouvelle recrue hivernale de Manchester City. À plusieurs reprises, il a remporté des duels importants lors des rares moments de contre-attaque des visiteurs. 

    Le titulaire habituel doit-il pour autant s’inquiéter pour sa place de titulaire lors de la Coupe du monde ? En attaque, le joueur de Leipzig s'impose cette saison comme une véritable arme, mais il est parfois vulnérable en défense. Cela s'est également remarqué lors de la défaite 1-2 contre la Suisse, lorsqu'il a laissé le défenseur latéral Silvan Widmer passer devant Breel Embolo pour marquer. En revanche, il a réalisé un arrêt décisif face à Johan Manzambi, qui aurait pu porter le score à 3-2. 

    Raum devrait encore être titulaire, mais au fil du tournoi, un Brown en pleine forme pourrait constituer une véritable alternative. Fait intéressant : lors de l’Euro à domicile, c’est Raum lui-même qui s’était imposé comme plan B dans le onze de départ, évinçant Maximilian Mittelstädt. Pour le joueur de Stuttgart, en revanche, la porte est définitivement fermée après sa non-sélection. 

  • Angelo Stiller ne peut rien faire face à Leon Goretzka et à son statut privilégié

    Il en va de même, bon gré mal gré, pour Angelo Stiller, si Aleksandar Pavlovic et surtout Felix Nmecha parviennent à retrouver la forme à temps ou à la conserver. Pavlovic a déjà repris l'entraînement, tandis que pour Nmecha, la course contre la montre s'annonce. 

    Stiller, sélectionné tardivement, a donc débuté les deux matchs amicaux et s'en est globalement bien sorti. Mais sans plus. Il a tout à fait confirmé l'avis de Nagelsmann selon lequel Pavlovic a actuellement une longueur d'avance. L'absence de Nmecha semble être sa seule chance d'être sélectionné. 

    D'autant plus que Pascal Groß jouit d'une sorte de statut particulier en tant que relais et « bras droit » de Nagelsmann au sein de l'équipe, même s'il n'a pas vraiment su convaincre contre le Ghana. Il n'est donc pas surprenant qu'Anton Stach n'ait pas eu l'occasion de faire valoir ses arguments une nouvelle fois. Pourtant, le milieu défensif de Leeds United s'était distingué par de belles actions après son entrée en jeu contre la Suisse et avait même contribué au but de la victoire (4-3). Il aurait également pu apporter la sécurité souhaitée en contre-attaque et faire le sale boulot pour Joshua Kimmich, mais Nagelsmann a clairement d'autres plans. 

    C'est là qu'intervient Leon Goretzka. Bien qu'il n'ait pas vraiment brillé, il correspond manifestement au profil recherché par Nagelsmann pour le poste aux côtés de Pavlovic ou Nmecha. Comme annoncé au préalable au magazine kicker, Goretzka sert de briseur de lignes en première ligne. Grâce à sa puissance de frappe, il est censé occuper les adversaires comme une sorte de radical libre et servir de point d'appui, ce qu'il a d'ailleurs très bien fait en fin de match contre le Ghana avec sa passe décisive vers Sane. 

    Comme Kimmich évolue entre le couloir droit et le centre, la présence de Goretzka ne manque pas non plus lors des matchs où l'équipe a beaucoup de possession de balle au milieu de terrain. Le capitaine n'était guère moins bien intégré au jeu qu'au FC Bayern et a su mettre à profit ses qualités balle au pied tout aussi efficacement. Défensivement aussi, il s'en est bien sorti, même si l'espace derrière lui était souvent important et qu'il n'était donc pas tout à fait innocent lors du premier but encaissé contre la Suisse. Nagelsmann ne dispose toutefois pas vraiment d’une alternative sérieuse pour le poste d’arrière droit, ce que le remplaçant Josha Vagnoman a une nouvelle fois confirmé – à son grand regret et à celui de ses coéquipiers – par son manque de combativité avant l’égalisation du Ghana, après trois ans d’absence en équipe nationale. Il est fort possible que Benjamin Henrichs ou Ridle Baku (tous deux du RB Leipzig) fassent donc leur retour en équipe nationale. 

  • Nico Schlotterbeck et Jonathan Tah sont titulaires – Antonio Rüdiger en tant que remplaçant

    En défense centrale, tout est également clair. Quoi qu'il arrive, Nico Schlotterbeck et Jonathan Tah formeront le duo titulaire pour la Coupe du monde. Les deux erreurs commises par Schlotterbeck contre la Suisse n'y changeront rien. Après tout, on attend de lui qu'il effectue des passes qui ouvrent le jeu lors de la construction offensive. 

    Bien sûr, la confirmation de Nagelsmann, qui avait déjà promis à Schlotterbeck une place de titulaire dans le magazine kicker et qui a également apporté un soutien sans faille au chef de la défense du BVB après le match contre la Suisse, se présente différemment. Une des raisons qui expliquent la conviction du sélectionneur national est évidente : Schlotterbeck est le seul défenseur central de l'effectif actuel à posséder un pied gauche puissant, ce qui est tout simplement indispensable dans un système aussi axé sur le ballon et répondant aux exigences de Nagelsmann. Il reste à espérer qu'il s'agissait d'un simple accident de parcours.

    D'un autre côté, la classe individuelle de Schlotterbeck en défense dans l'espace et dans les duels ne fait aucun doute. Tah en profite également, lui qui a parfois du mal à réagir à temps, notamment lors des transitions rapides. Contre la Suisse, il s'est en outre montré trop passif sur deux buts encaissés. 

    Face à son concurrent Antonio Rüdiger, Tah conserve toutefois actuellement une bonne longueur d’avance. Même si le défenseur du Bayern n’a pas fait bonne figure lors d’une action contre le Ghana et a pu remercier Schlotterbeck de ne pas avoir vu le score passer à 1-1 plus tôt. Rüdiger devrait être le premier remplaçant, à condition qu’il ne se tire pas une balle dans le pied en provoquant de nouvelles controverses au Real Madrid

    Waldemar Anton peut lui aussi déjà compter sur son billet pour la Coupe du monde, bien qu'il n'ait pas joué une seule minute. Tout comme Groß, le joueur de Dortmund est un membre respecté de la structure de l'équipe nationale allemande, pleinement satisfait de son rôle de joueur capable de préserver de maigres avances jusqu'au coup de sifflet final. Une sélection est d'ailleurs la récompense méritée pour une excellente saison au BVB.  Nagelsmann lui avait d'ailleurs déjà laissé entrevoir cette possibilité après le coup de sifflet final : « Nous avons quelques joueurs qui n'ont pas joué du tout, pour lesquels nous devons voir comment se déroulent les prochaines semaines. Mais nous avons aussi Waldi, qui sera très probablement de la partie, même s’il n’a pas joué. Avec lui, nous savons ce que nous avons. Il se donne toujours à fond à l’entraînement, il met le paquet. Il aurait souvent mérité de jouer, mais ça ne se voit pas chez lui. »

    Malick Thiaw était, aux côtés d’Anton, de Schade et du gardien remplaçant Finn Dahmen, le quatrième de la bande à ne pas avoir été aligné. Il reste donc un candidat incertain. 

  • Les mesures prises par Julian Nagelsmann portent leurs fruits – mais c'est bien normal

    Il y a aussi Nagelsmann lui-même, qui ne cesse de relancer les débats par sa communication parfois discutable. Sa gestion du cas Undav est pour le moins maladroite ; ses déclarations contradictoires, comme dans l’interview accordée au kicker, ou son revirement à 180 degrés concernant Sané font désormais partie intégrante de son mandat à la DFB.

    D'un autre côté, le sélectionneur national a eu raison sur de nombreux points dans ses décisions. La décision d'engager Alfred Schreuder et de donner plus de liberté à l'entraîneur des coups de pied arrêtés Mads Buttgereit s'est également avérée tout à fait judicieuse. Pas moins de deux variantes travaillées ont conduit à des buts (Tah et Wirtz) contre la Suisse. 

    Reste à voir s'il se rend service avec ses explications interminables. À elle seule, la question Undav accompagnera probablement l'équipe de la DFB jusqu'au coup d'envoi de la Coupe du monde. Mais si Nagelsmann finit par réussir, personne ne parlera sans doute plus de son approche discutable. Dans le cas contraire, chacune de ses phrases risque de se retourner contre lui. 

  • Équipe nationale allemande : les prochains matchs amicaux de l'équipe nationale allemande avant la Coupe du monde

    DateHeureAdversaireLieu
    31 mai20 h 45FinlandeMayence, Allemagne
    6 juin20 h 30États-UnisChicago, États-Unis