Jacquet a exprimé sa joie de rejoindre ce géant de la Premier League, déclarant sur le site officiel du club : « Je me sens vraiment bien, mes premières impressions sont excellentes et je suis très heureux d'entamer cette aventure. Je suis très heureux. Quand je vois les installations, je m'imagine déjà ici. Je me sens bien et j'ai hâte de commencer. Pour moi, c'est un grand rêve, c'est un grand club. Un club comme Liverpool, c'est un grand rêve pour moi. »

Liverpool a dû agir avec détermination pour s'assurer la signature de Jacquet, évoluant sur un marché très disputé où s'intéressaient notamment le Bayern Munich et son rival de Premier League, Chelsea. Le défenseur a admis que le projet sportif d'Anfield avait été le facteur décisif, en particulier la possibilité d'apprendre aux côtés de stars confirmées, tout en soulignant que l'effectif de Chelsea lui semblait surchargé par rapport à la voie clairement tracée qui s'offrait à lui chez les Reds.

« À Chelsea, j’avais l’impression qu’il y avait beaucoup de monde à mon poste. Alors qu’à Liverpool, outre le fait que Virgil van Dijk approche de la fin de sa carrière, m’entraîner avec lui s’annonce comme une expérience formidable. Il va m’apprendre énormément. S’entraîner avec des joueurs comme lui, on ne peut pas rêver mieux », a récemment déclaré le jeune joueur.



