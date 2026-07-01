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« Un grand rêve » : Jérémy Jacquet officialise son transfert à Liverpool pour 60 millions de livres sterling
Un jeune talent français arrive à Anfield
Le joueur de 20 ans a officiellement rejoint Merseyside : Liverpool a accepté de payer 55 millions de livres sterling, plus 5 millions de livres sterling de bonus liés aux performances. Si l’accord était déjà acté lors du mercato de janvier, le club a confirmé mercredi que toutes les formalités étaient réglées. Le jeune défenseur, l’un des plus prometteurs d’Europe, est désormais lié aux Reds par un contrat de cinq ans, avec une option pour une saison supplémentaire.
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Prendre le dessus sur la concurrence
Jacquet a exprimé sa joie de rejoindre ce géant de la Premier League, déclarant sur le site officiel du club : « Je me sens vraiment bien, mes premières impressions sont excellentes et je suis très heureux d'entamer cette aventure. Je suis très heureux. Quand je vois les installations, je m'imagine déjà ici. Je me sens bien et j'ai hâte de commencer. Pour moi, c'est un grand rêve, c'est un grand club. Un club comme Liverpool, c'est un grand rêve pour moi. »
Liverpool a dû agir avec détermination pour s'assurer la signature de Jacquet, évoluant sur un marché très disputé où s'intéressaient notamment le Bayern Munich et son rival de Premier League, Chelsea. Le défenseur a admis que le projet sportif d'Anfield avait été le facteur décisif, en particulier la possibilité d'apprendre aux côtés de stars confirmées, tout en soulignant que l'effectif de Chelsea lui semblait surchargé par rapport à la voie clairement tracée qui s'offrait à lui chez les Reds.
« À Chelsea, j’avais l’impression qu’il y avait beaucoup de monde à mon poste. Alors qu’à Liverpool, outre le fait que Virgil van Dijk approche de la fin de sa carrière, m’entraîner avec lui s’annonce comme une expérience formidable. Il va m’apprendre énormément. S’entraîner avec des joueurs comme lui, on ne peut pas rêver mieux », a récemment déclaré le jeune joueur.
Gérer et surmonter les blessures
Le parcours vers Anfield n’a pas été sans embûches pour l’international français des moins de 21 ans. Peu après la conclusion de l’accord initial en janvier, Jacquet a subi une grave blessure à l’épaule qui a failli mettre un frein à son élan. Il a toutefois suivi avec succès un programme de rééducation rigoureux et effectue actuellement un travail physique individuel afin d’être prêt pour le début de la pré-saison.
Il intégrera une arrière-garde placée sous la houlette du nouvel entraîneur Andoni Iraola, qui mise sur un mélange d’expérience et de jeunesse. Jacquet devra toutefois postuler pour une place de titulaire aux côtés du capitaine Virgil van Dijk, de Joe Gomez et d’un autre espoir, Giovanni Leoni, lui aussi de retour d’une longue convalescence suite à une rupture du ligament croisé antérieur.
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Gérer la pression liée aux prix
Cet investissement de 60 millions de livres sterling fait de Jacquet l’un des défenseurs français les plus chers de l’histoire, une étiquette que le joueur assume pleinement. Avec seulement 37 matches en Ligue 1 à son actif, il sait que le montant de son transfert, payé si tôt dans sa carrière, suscitera des interrogations.
Interrogé sur la pression qui l’accompagne, le défenseur assume : « Les jeunes joueurs prometteurs atteignent des prix assez élevés et, bien sûr, cela ajoute de la pression : est-ce que je vaux ce prix ou non ? Je pense avoir les qualités minimales requises pour y aller. J’y vais pour jouer autant que possible. Si les plus grands clubs d’Europe s’intéressent à moi, on ne va pas les refuser. Ils sont là pour une raison. »