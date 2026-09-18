Crystal Palace a connu un début de saison 2026-2027 difficile, pointant à la 16e place de Premier League après avoir obtenu une seule victoire et concédé trois défaites en quatre matches. Cette mauvaise série sur la scène nationale a donné à la victoire européenne de jeudi des allures de tournant pour Wharton et ses coéquipiers.

Interrogé par TNT Sports au sujet de la manière dont l'équipe trouve son rythme sous les ordres de Sage, le milieu de terrain a expliqué : « Il y a encore beaucoup de choses à travailler, ce n'est encore que le début, avec beaucoup de nouvelles recrues. Nous essayons de trouver notre cohésion aussi vite que possible. Le début a été lent, mais ce soir a été un grand pas en avant. Il y a encore eu quelques moments où nous aurions pu être plus solides derrière, mais c'est clairement un pas dans la bonne direction. »

Interrogé sur son adaptation aux tactiques agressives de l'entraîneur, il a ajouté : « Le manager a une approche très offensive, il veut que nous jouions très haut. À l'entraînement, nous travaillons ces schémas et je pense qu'il y a eu quelques bons moments où nous avons joué en une touche, et c'est bien de voir que cela commence à prendre. Quand vous allez de l'avant, vous embarquez aussi le public avec vous, et lors de soirées comme celle-ci, avoir le public derrière vous aide. Cela nous a poussés. »

Revenant sur la manière dont leur précédente campagne en Conference League les a préparés à des soirées comme celle-ci, il a souligné : « L'an dernier, c'était totalement nouveau pour beaucoup de joueurs. C'est un jeu différent de la Premier League, avec une intensité différente. Dans cette compétition, c'est parfois un peu plus tactique. Aborder cette saison avec l'expérience de la saison dernière ne peut que nous aider. »