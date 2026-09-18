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« Un grand pas en avant » : Adam Wharton espère que la large victoire contre Lech Poznan peut lancer la saison de Crystal Palace
Un affichage dominateur assure une victoire écrasante
Palace a dominé l’équipe polonaise avec trois buts en première période à Selhurst Park, inscrits par Yeremy Pino, Chris Richards et Jorgen Strand Larsen. En fin de match, le carton rouge de Radoslaw Murawski a réduit les visiteurs à dix, ouvrant la voie à un quatrième but d’Eddie Nketiah. Cette confortable victoire 4-0 est le plus large succès de Palace en compétition européenne.
- Craig Mercer
« Un grand pas en avant »
Crystal Palace a connu un début de saison 2026-2027 difficile, pointant à la 16e place de Premier League après avoir obtenu une seule victoire et concédé trois défaites en quatre matches. Cette mauvaise série sur la scène nationale a donné à la victoire européenne de jeudi des allures de tournant pour Wharton et ses coéquipiers.
Interrogé par TNT Sports au sujet de la manière dont l'équipe trouve son rythme sous les ordres de Sage, le milieu de terrain a expliqué : « Il y a encore beaucoup de choses à travailler, ce n'est encore que le début, avec beaucoup de nouvelles recrues. Nous essayons de trouver notre cohésion aussi vite que possible. Le début a été lent, mais ce soir a été un grand pas en avant. Il y a encore eu quelques moments où nous aurions pu être plus solides derrière, mais c'est clairement un pas dans la bonne direction. »
Interrogé sur son adaptation aux tactiques agressives de l'entraîneur, il a ajouté : « Le manager a une approche très offensive, il veut que nous jouions très haut. À l'entraînement, nous travaillons ces schémas et je pense qu'il y a eu quelques bons moments où nous avons joué en une touche, et c'est bien de voir que cela commence à prendre. Quand vous allez de l'avant, vous embarquez aussi le public avec vous, et lors de soirées comme celle-ci, avoir le public derrière vous aide. Cela nous a poussés. »
Revenant sur la manière dont leur précédente campagne en Conference League les a préparés à des soirées comme celle-ci, il a souligné : « L'an dernier, c'était totalement nouveau pour beaucoup de joueurs. C'est un jeu différent de la Premier League, avec une intensité différente. Dans cette compétition, c'est parfois un peu plus tactique. Aborder cette saison avec l'expérience de la saison dernière ne peut que nous aider. »
L’attaquant norvégien savoure sa rédemption
Cette victoire éclatante a été tout aussi importante pour Strand Larsen, qui a porté son total à quatre buts en six matches cette saison après s’être avancé pour tirer un penalty sous haute pression.
Soulagé d’avoir enfin trouvé la faille depuis les 11 mètres après avoir manqué ses deux précédents penalties en club et en sélection, l’attaquant a déclaré à TNT Sports : « Quand on en manque deux [penalties] de suite, il faut l’envoyer au fond. C’était risqué, ça partait un peu plus haut que ce que j’attendais. J’ai aimé ça. Yeremy, c’est mon frère. Peut-être qu’il méritait de le tirer, mais j’en avais besoin après en avoir raté deux.
« Nous voulons tous simplement nous montrer aux supporters. Quand ça fonctionne, ça fonctionne vraiment très bien. Nous aurions pu gagner ce match avec un écart plus large. Le match de dimanche était dans un coin de nos têtes. »
- Crystal Pix
Renversement de situation en Premier League visé
Palace doit désormais transformer cet élan européen en points en championnat après la douloureuse défaite 3-2 du week-end dernier contre le promu Ipswich Town. Sage a besoin que ses joueurs affichent exactement la même confiance offensive dimanche pour éviter de se retrouver prématurément dans la lutte pour le maintien. Décrocher une victoire ce week-end remonterait le moral autour de Selhurst Park avant l’interruption de la saison pour la trêve internationale.
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