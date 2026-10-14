« Un grand nom en Europe ! » : Marco Silva lance un avertissement ferme alors que Benfica se prépare à affronter le Celtic

Benfica reçoit le Celtic à l’Estadio da Luz jeudi soir, pour la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue Europa de l’UEFA. Le club portugais aborde cette rencontre en excellente forme sous la direction de Marco Silva, avec neuf victoires lors de ses 10 derniers matches toutes compétitions confondues, dont un succès 2-0 face à Vitoria de Guimaraes.

L’attaquant Vangelis Pavlidis est lui aussi en grande forme, avec 14 buts en 14 matches cette saison.

À l’inverse, le Celtic de Martin O'Neill traverse une période difficile : il avait perdu trois de ses quatre derniers matches avant de battre Motherwell 2-0.