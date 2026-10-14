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Alvino Hanafi
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« Un grand nom en Europe ! » : Marco Silva lance un avertissement ferme alors que Benfica se prépare à affronter le Celtic

Benfica
Marco Silva
Benfica vs Celtic
Celtic
Ligue Europa

L’entraîneur du Benfica, Marco Silva, et le milieu de terrain Georgiy Sudakov ont appelé à rester concentrés avant de recevoir le Celtic en Ligue Europa de l’UEFA. Malgré l’excellente forme du Benfica sur la scène nationale, Silva a averti son équipe que le champion d’Écosse restait un adversaire dangereux en Europe.

  • Benfica, en pleine forme, se prépare à un choc européen face au Celtic

    Benfica reçoit le Celtic à l’Estadio da Luz jeudi soir, pour la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue Europa de l’UEFA. Le club portugais aborde cette rencontre en excellente forme sous la direction de Marco Silva, avec neuf victoires lors de ses 10 derniers matches toutes compétitions confondues, dont un succès 2-0 face à Vitoria de Guimaraes.

    L’attaquant Vangelis Pavlidis est lui aussi en grande forme, avec 14 buts en 14 matches cette saison.

    À l’inverse, le Celtic de Martin O'Neill traverse une période difficile : il avait perdu trois de ses quatre derniers matches avant de battre Motherwell 2-0.

  • imago-sport-1082112749.jpgGonzales Photo

    Silva met en garde contre tout relâchement malgré les difficultés du Celtic

    S’exprimant avant la rencontre, Silva a écarté toute idée d’une soirée facile face à une équipe du Celtic désireuse de rebondir après sa défaite lors de la première journée. « Il sera très important de prendre des points », a déclaré Silva.

    « Le Celtic n’a pas bien commencé cette compétition et voudra rectifier le tir. À nous donc d’être à notre meilleur niveau. »

    « Le Celtic est un grand club, un nom qui compte en Europe, avec une riche tradition. Il est capable de poser des difficultés à ses adversaires et de se battre jusqu’au coup de sifflet final. »

  • Sudakov souligne l’ambiance électrique et l’envergure du club

    Le milieu de terrain Georgiy Sudakov a lui aussi témoigné de son respect pour les visiteurs, se remémorant sa précédente confrontation européenne avec le Celtic lorsqu’il évoluait au Shakhtar Donetsk. « Benfica et le Celtic sont de grands clubs, donc je pense que ce sera un match très intéressant », a déclaré Sudakov.

    « Je n’aime pas dire qui est favori, mais je peux affirmer que nous ferons tout notre possible pour rendre les supporters heureux. »

    « Il y a quatre ans, j’ai affronté le Celtic avec le Shakhtar et j’ai découvert l’ambiance incroyable que créent ses supporters. C’est un grand club avec de grands supporters, tout comme Benfica. »

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  • imago-sport-1082112838.jpgGonzales Photo

    Crystal Palace vise une cinquième victoire consécutive à domicile face aux Queens Park Rangers

    L’histoire penche nettement en faveur de l’équipe qui reçoit à l’Estadio da Luz : le Celtic a perdu ses quatre précédents déplacements chez Benfica, au Portugal.

    Silva a toutefois insisté sur la nécessité pour son équipe de s’adapter tactiquement afin de poursuivre sa dynamique victorieuse sur la scène continentale.

    « Nous sommes capables de faire mieux et d’élever notre niveau dans une autre compétition, face à un autre adversaire, a conclu Silva. Nous savons ce que nous devons corriger, et ce match exigera une approche différente. »

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