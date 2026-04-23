New York Red Bulls
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« Un grand moment pour le football et pour le Red Bull New York. » Jürgen Klopp reconnaît que le nouveau centre d’entraînement des Red Bulls, estimé à 112 millions de dollars, lui a donné l’envie de retrouver le banc d’un club
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Une grande inauguration
Pour l’inauguration de leurs nouveaux locaux, le club new-yorkais n’a pas lésiné sur les moyens, allant jusqu’à convier des parapentistes pour une démonstration aérienne. Mais c’est Jürgen Klopp qui a volé la vedette en confessant que ce complexe ultramoderne l’avait brièvement poussé à reconsidérer la vie loin des terrains.
« En entrant ce matin, je me suis dit : “Attention, ça pourrait te manquer” », a expliqué l’Allemand. « Depuis mon départ du banc, rien ne m’avait manqué. »
« En pénétrant dans un bâtiment aussi impressionnant par une belle journée… Heureusement, le temps était couvert, sinon je serais peut-être retourné sur le banc. C’est vraiment génial. »
Âgé de 58 ans, l’Allemand reste l’un des rares entraîneurs à avoir remporté la Ligue des champions ainsi que trois championnats – deux avec le Borussia Dortmund et un avec Liverpool – sans oublier plusieurs coupes nationales.
Malgré ces spéculations, Klopp réaffirme son engagement auprès du projet Red Bull et a récemment qualifié de « non-sens » les rumeurs l’envoyant au Real Madrid CF.
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« Je n’ai pas eu à convaincre le Brésil »
Outre les Red Bulls de New York, le complexe accueillera un locataire de premier plan pendant la Coupe du monde : le Brésil y établira sa base.
Klopp a souligné qu’il n’avait pas fallu beaucoup de persuasion de la part de la direction sportive de Red Bull pour attirer l’une des sélections les plus populaires de la planète.
« Je n’ai pas eu à convaincre le Brésil : ils ont vu les lieux et ont voulu venir ici », a déclaré Klopp. « Nous avons juste dû nous assurer qu’ils ne s’emparent pas de tout le bâtiment, car nous avons nous-mêmes une équipe de football. »
« Je n’ai eu à convaincre personne, et surtout pas [le sélectionneur brésilien] Carlo [Ancelotti]. Il reconnaît une bonne chose quand il en voit une, et c’est exactement ce qu’il a vu ici. »
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Des stars parmi nous
Outre Klopp, Henry, McCarty et Wright-Phillips, d’anciens grands joueurs des Red Bulls tels que Mike Petke, Luis Robles et Ryan Meara étaient également présents.
Le Red Bulls Performance Center est un complexe ultramoderne de 32 hectares implanté à Morris Township, dans le New Jersey, conçu pour regrouper l’ensemble du club sous un même toit, de l’équipe première à l’académie. Le bâtiment principal, qui s’étend sur plus de 8 200 m² répartis sur deux niveaux, est flanqué de huit terrains, dont cinq chauffés pour une utilisation toute l’année. Il offre également des infrastructures haut de gamme : espaces d’hydrothérapie, laboratoire de bien-être de 465 m² et technologie intégrée de suivi des joueurs. Un investissement à long terme qui place les Red Bulls au rang des meilleurs centres d’entraînement de la MLS.
« Le parcours de chaque joueur est unique. Notre rôle est de créer les conditions idéales pour que chacun s’épanouisse, renforce ses points forts et comprenne qu’il existe un chemin concret entre son niveau actuel et l’équipe première. Ce centre est ce chemin », a expliqué Julian de Guzman, directeur sportif des Red Bulls de New York.
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Quelle est la prochaine étape pour le club ?
Les New York Red Bulls chercheront à reprendre la compétition ce samedi, à l’occasion de leur déplacement sur la pelouse du FC Cincinnati.