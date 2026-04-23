Pour l’inauguration de leurs nouveaux locaux, le club new-yorkais n’a pas lésiné sur les moyens, allant jusqu’à convier des parapentistes pour une démonstration aérienne. Mais c’est Jürgen Klopp qui a volé la vedette en confessant que ce complexe ultramoderne l’avait brièvement poussé à reconsidérer la vie loin des terrains.

« En entrant ce matin, je me suis dit : “Attention, ça pourrait te manquer” », a expliqué l’Allemand. « Depuis mon départ du banc, rien ne m’avait manqué. »

« En pénétrant dans un bâtiment aussi impressionnant par une belle journée… Heureusement, le temps était couvert, sinon je serais peut-être retourné sur le banc. C’est vraiment génial. »

Âgé de 58 ans, l’Allemand reste l’un des rares entraîneurs à avoir remporté la Ligue des champions ainsi que trois championnats – deux avec le Borussia Dortmund et un avec Liverpool – sans oublier plusieurs coupes nationales.

Malgré ces spéculations, Klopp réaffirme son engagement auprès du projet Red Bull et a récemment qualifié de « non-sens » les rumeurs l’envoyant au Real Madrid CF.