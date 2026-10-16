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« Un grand joueur, mais probablement pas pour Chelsea » : une ancienne gloire du club livre son pronostic sur le transfert d’Estevao, le prodige brésilien restant sur le banc derrière Cole Palmer et Morgan Rogers
Messinho a impressionné lors de sa première saison
Messinho (le petit Messi) a fait grand bruit dans l’ouest de Londres la saison dernière après son arrivée très attendue en provenance de Palmeiras. Une blessure a finalement écourté sa première saison en Angleterre et anéanti ses rêves de Coupe du monde, mais son potentiel avait déjà suscité un vif enthousiasme.
On s’attendait à ce que cet attaquant vif franchisse un nouveau cap cette saison et confirme son statut de future superstar mondiale. Cette progression a été freinée par des changements sur le terrain comme en dehors.
Le nouvel entraîneur de Chelsea, Xabi Alonso, privilégie un système en 3-4-2-1 sans ailiers. Il a également recruté l’international anglais Rogers pour un montant record de 117 millions de livres sterling (156 millions de dollars), faisant de l’ancien meneur de jeu d’Aston Villa le Britannique le plus cher de l’histoire.
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Seulement 29 minutes de jeu en Premier League
Estevao doit se résigner à jouer un rôle secondaire. Il n’a disputé que 29 minutes en Premier League cette saison. On se demande désormais sérieusement si l’un des plus grands espoirs du football mondial a un avenir à long terme dans le football anglais.
Interrogé sur le sujet, Nevin, ancien joueur de Chelsea qui s’exprimait en collaboration avec NetBet Casino, a déclaré à GOAL : « Quand il est arrivé à Chelsea et qu’il a disputé deux matches, je me suis dit : quel joueur fantastique, exceptionnel ! Je l’adore, vraiment, totalement. Et il deviendra un grand joueur, mais probablement pas à Chelsea. »
Estevao étudiera-t-il des possibilités de transfert en janvier ?
Nevin, qui a passé cinq ans à Stamford Bridge entre 1983 et 1988, a ajouté, lorsqu’on lui a demandé s’il imaginait Estevao réfléchir à ses options à l’ouverture du mercato de janvier : « Ça ne me surprendrait pas. »
« Il ne s’agit pas de lui dire de partir tout de suite. Mais une carrière ne dure qu’un temps et il faut accumuler beaucoup de matches. À 20 ou 21 ans, on aimerait en avoir disputé environ deux cents.
« Quand on est vraiment au plus haut niveau, on est un joueur confirmé. On ne se contente pas de quelques minutes par-ci par-là. Les très grands joueurs ont généralement ce parcours : ils commencent très jeunes, comme lui, ils ont un immense talent, comme lui, puis ils jouent beaucoup et comprennent l’importance de ce qui se passe au cours d’un match. C’est un peu dommage, parce que ce n’est pas ce qui se produit actuellement.
« D’abord, ce n’est pas par manque de talent. Il a aussi eu deux blessures. Il y a parfois un léger risque à trop faire jouer ces joueurs. Je pense que ce risque n’est pas aussi important qu’on le croit.
« Mais son principal problème, c’est le système. Avec ce système et l’effectif en place, son temps de jeu sera limité. Il pourrait finir la saison avec 30 matches, mais n’en disputer certains que pendant 15 minutes. Ce n’est pas ce dont il a besoin. Il doit jouer régulièrement.
« Je ne serais donc pas étonné qu’il cherche ailleurs pour obtenir du temps de jeu. D’un autre côté, quand on est Chelsea, on se demande ce qui se passerait si Rogers ou Palmer se blessaient. On a besoin de quelqu’un. C’est la situation difficile classique dans laquelle se retrouvent les joueurs du football moderne. Mais avec un tel talent, il ne faut pas passer toute sa carrière sur le banc. J’ai le sentiment qu’il ne le fera pas. »
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Un adolescent brésilien lié par un contrat de longue durée
Estevao est sous contrat avec Chelsea jusqu’en 2033, après avoir signé un bail de huit ans à la suite de son arrivée à Londres. Il pourrait toutefois ne pas rester au club beaucoup plus de 18 mois dans le cadre de cet accord.
Chelsea serait réticent à le vendre, ne souhaitant pas se séparer d’un joueur aussi prometteur. Le club comprend néanmoins que les joueurs de cet âge et de ce niveau ont besoin d’être titulaires chaque semaine tandis qu’ils progressent vers les sommets du football mondial.
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