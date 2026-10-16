Nevin, qui a passé cinq ans à Stamford Bridge entre 1983 et 1988, a ajouté, lorsqu’on lui a demandé s’il imaginait Estevao réfléchir à ses options à l’ouverture du mercato de janvier : « Ça ne me surprendrait pas. »

« Il ne s’agit pas de lui dire de partir tout de suite. Mais une carrière ne dure qu’un temps et il faut accumuler beaucoup de matches. À 20 ou 21 ans, on aimerait en avoir disputé environ deux cents.

« Quand on est vraiment au plus haut niveau, on est un joueur confirmé. On ne se contente pas de quelques minutes par-ci par-là. Les très grands joueurs ont généralement ce parcours : ils commencent très jeunes, comme lui, ils ont un immense talent, comme lui, puis ils jouent beaucoup et comprennent l’importance de ce qui se passe au cours d’un match. C’est un peu dommage, parce que ce n’est pas ce qui se produit actuellement.

« D’abord, ce n’est pas par manque de talent. Il a aussi eu deux blessures. Il y a parfois un léger risque à trop faire jouer ces joueurs. Je pense que ce risque n’est pas aussi important qu’on le croit.

« Mais son principal problème, c’est le système. Avec ce système et l’effectif en place, son temps de jeu sera limité. Il pourrait finir la saison avec 30 matches, mais n’en disputer certains que pendant 15 minutes. Ce n’est pas ce dont il a besoin. Il doit jouer régulièrement.

« Je ne serais donc pas étonné qu’il cherche ailleurs pour obtenir du temps de jeu. D’un autre côté, quand on est Chelsea, on se demande ce qui se passerait si Rogers ou Palmer se blessaient. On a besoin de quelqu’un. C’est la situation difficile classique dans laquelle se retrouvent les joueurs du football moderne. Mais avec un tel talent, il ne faut pas passer toute sa carrière sur le banc. J’ai le sentiment qu’il ne le fera pas. »