« Ce genre de match n'est pas une partie de plaisir pour les jeunes joueurs aujourd'hui », a souligné Kompany avant la rencontre de samedi après-midi sur Sky. « C'est une tâche difficile aujourd'hui. »
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« Un grand défi pour lui » : Vincent Kompany, entraîneur du Bayern Munich, justifie la titularisation surprise d’un joueur de 18 ans
« Il faut déjà avoir la maturité nécessaire pour aborder un tel match à l'extérieur face à une équipe de Mayence coriace, qui a bien besoin de quelques points supplémentaires pour assurer son maintien », a déclaré Kompany. « C'est un gros test pour Sapoko, mais aussi pour les autres joueurs. »
Sapoko Ndiaye, 18 ans, a ainsi débuté au poste de milieu défensif aux côtés d’Aleksandar Pavlovic, tandis que Joshua Kimmich, qui disputera la demi-finale aller de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain dans trois jours, a été laissé au repos et n’a pas fait le déplacement. Jamal Musiala a également été préservé et est resté sur le banc, Leon Goretzka prenant sa place au poste de numéro 10. Déjà sacré champion d’Allemagne après son succès 4-2 face au VfB Stuttgart dimanche dernier, le Bayern aborde ce rendez-vous sans pression au classement.
Outre Sapoko Ndiaye, Kompany a convoqué trois autres éléments issus du centre de formation : Deniz Ofli (19 ans), Raphael Pavlic (18 ans) et Bastian Assomo (16 ans), tous présents sur le banc au coup d’envoi.
« À un moment donné, il faut vivre ça. Il faut être là. À un moment donné, c’est le bon moment pour les emmener », a expliqué Kompany, qui a également souligné : « Mais il faut le mériter. Rien n’est donné. Sapoko l’a mérité aujourd’hui. »
- AFP
FC Bayern Munich : Kompany serait un grand admirateur de Sapoko Ndiaye.
Sapoko Ndiaye a été formé au sein du club africain partenaire du Bayern, les Gambinos Stars. L’été dernier, ce milieu de terrain central sénégalais a effectué des essais au FC Bayern Munich et au Grasshopper Club Zurich, un autre club partenaire du club munichois. En août, il s’est également illustré lors d’un match amical entre le FCB et le Grasshopper Club ; depuis, Kompany est considéré comme un grand admirateur de Sapoko Ndiaye.
Sous l’impulsion du Belge, le club bavarois a obtenu son prêt début janvier, jusqu’à la fin de la saison. Il est probable que le recordman des titres allemands l’engage définitivement cet été.
Avant sa première titularisation à Mayence, Sapoko Ndiaye avait déjà fait deux brèves apparitions en Bundesliga. Il est entré en jeu en fin de match lors de la victoire 5-0 contre le FC St. Pauli (11 avril) puis lors du succès 4-2 face à Stuttgart (19 avril). Il était également dans le groupe pour la demi-finale de Coupe d’Allemagne remportée 2-0 contre le Bayer Leverkusen en milieu de semaine.
FC Bayern Munich : les prochaines rencontres du FCB
Date
Match
Compétition
Mardi 28 avril
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
Ligue des champions
Samedi 2 mai
FC Bayern Munich – 1. FC Heidenheim
Bundesliga
Mercredi 6 mai
FC Bayern Munich vs Paris Saint-Germain
Ligue des champions
Samedi 9 mai
VfL Wolfsburg – Bayern Munich
Bundesliga