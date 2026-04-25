« Un grand défi pour lui » : Vincent Kompany, entraîneur du Bayern Munich, justifie la titularisation surprise d’un joueur de 18 ans

« Il faut déjà avoir la maturité nécessaire pour aborder un tel match à l'extérieur face à une équipe de Mayence coriace, qui a bien besoin de quelques points supplémentaires pour assurer son maintien », a déclaré Kompany. « C'est un gros test pour Sapoko, mais aussi pour les autres joueurs. »

Sapoko Ndiaye, 18 ans, a ainsi débuté au poste de milieu défensif aux côtés d’Aleksandar Pavlovic, tandis que Joshua Kimmich, qui disputera la demi-finale aller de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain dans trois jours, a été laissé au repos et n’a pas fait le déplacement. Jamal Musiala a également été préservé et est resté sur le banc, Leon Goretzka prenant sa place au poste de numéro 10. Déjà sacré champion d’Allemagne après son succès 4-2 face au VfB Stuttgart dimanche dernier, le Bayern aborde ce rendez-vous sans pression au classement.

Outre Sapoko Ndiaye, Kompany a convoqué trois autres éléments issus du centre de formation : Deniz Ofli (19 ans), Raphael Pavlic (18 ans) et Bastian Assomo (16 ans), tous présents sur le banc au coup d’envoi.

« À un moment donné, il faut vivre ça. Il faut être là. À un moment donné, c’est le bon moment pour les emmener », a expliqué Kompany, qui a également souligné : « Mais il faut le mériter. Rien n’est donné. Sapoko l’a mérité aujourd’hui. »