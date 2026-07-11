Longtemps, les signes ont indiqué que le Portugais retournerait au Benfica Lisbonne, son club formateur. Cependant, la Juventus Turin pourrait encore s’immiscer dans ce dossier.
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Un grand club pourrait-il encore s'immiscer dans la course ? Le départ de la star du FC Bayern reste en suspens
Selon le journal portugais A Bola, la « Vieille Dame » aurait déjà formulé une offre pour le milieu défensif. Palhinha prendrait toutefois le temps d’évaluer sereinement toutes les options. À 31 ans, le Portugais aborde sans doute l’une des dernières grandes décisions contractuelles de sa carrière.
Benfica reste dans la course et est toujours considéré comme le mieux placé. Aucune discussion concrète n’a toutefois encore eu lieu avec le club munichois. Le Bayern envisage un transfert compris entre 20 et 25 millions d’euros, tandis que Benfica préférerait un prêt assorti d’une option d’achat. Selon certaines sources, le club serait prêt à verser à Palhinha un salaire annuel d’environ trois millions d’euros nets. Enfin, l’AC Milan serait également sur les rangs pour renforcer son milieu de terrain.
- Getty Images Sport
Après l’élimination du Sporting et de Tottenham, quelle sera la prochaine étape pour João Palhinha ?
Un retour au Sporting CP a été évoqué. Le club, pour lequel Palhinha a disputé 95 matchs officiels, aurait manifesté son intérêt pour le récupérer, mais aurait échoué face aux exigences financières du Bayern. Une nouvelle collaboration avec Tottenham Hotspur, où le milieu de terrain a joué en prêt la saison dernière, semble également exclue, surtout après les recrutements coûteux de Sandro Tonali et Mateus Fernandes.
Une certitude : Palhinha ne figure plus dans les plans à long terme du club bavarois. Après seulement deux saisons au sein du club le plus titré d’Allemagne, le milieu de terrain s’apprête déjà à changer d’air.
Le passage de João Palhinhas au Bayern se solde par un malentendu qui a coûté cher
Recruté 51 millions d’euros par le Bayern Munich auprès de Fulham à l’été 2024, Palhinha n’a jamais réussi à s’imposer durablement en Bavière. Lors de son passage au club le plus titré d’Allemagne, le milieu international portugais n’a disputé que 25 matchs officiels, principalement en tant que remplaçant.
Afin de gagner en expérience, il a été prêté l’été dernier à Tottenham Hotspur pour un montant de cinq millions d’euros. Malgré l’option d’achat prévue dans le contrat, les Spurs ont décidé de ne pas le recruter définitivement après une saison décevante et une relégation évitée de justesse.
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