Selon le journal portugais A Bola, la « Vieille Dame » aurait déjà formulé une offre pour le milieu défensif. Palhinha prendrait toutefois le temps d’évaluer sereinement toutes les options. À 31 ans, le Portugais aborde sans doute l’une des dernières grandes décisions contractuelles de sa carrière.

Benfica reste dans la course et est toujours considéré comme le mieux placé. Aucune discussion concrète n’a toutefois encore eu lieu avec le club munichois. Le Bayern envisage un transfert compris entre 20 et 25 millions d’euros, tandis que Benfica préférerait un prêt assorti d’une option d’achat. Selon certaines sources, le club serait prêt à verser à Palhinha un salaire annuel d’environ trois millions d’euros nets. Enfin, l’AC Milan serait également sur les rangs pour renforcer son milieu de terrain.