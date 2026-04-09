Un grand club passe à l’offensive : Leon Goretzka aurait reçu une offre exceptionnelle après son départ du FC Bayern

Selon ces informations, le club de Serie A envisagerait de proposer à Goretzka un contrat de trois ans malgré ses 31 ans, et de lui verser un salaire de cinq millions d'euros par saison. Au total, le milieu de terrain pourrait donc toucher 15 millions d'euros chez les Rossoneri si le contrat est honoré, soit nettement plus que ce que d'autres clubs pourraient lui offrir avec des contrats de plus courte durée.

Aucune décision n’est toutefois encore actée. En cas d’accord rapide, le milieu de terrain, pleinement concentré sur la fin de saison avec le FC Bayern Munich, pourrait encore briguer un triplé historique : Bundesliga, Coupe d’Allemagne et Ligue des champions.

« Je suis flatté par l’intérêt de grands clubs internationaux, mais j’ai décidé de terminer la saison au FC Bayern. Je suis convaincu à 100 % que nous pouvons tout gagner cette année », a récemment déclaré le joueur.