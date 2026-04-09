Selon la Gazzetta dello Sport, l’AC Milan serait prêt à lancer une offensive pour recruter l’international allemand en lui soumettant une offre aux conditions extrêmement avantageuses.
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Un grand club passe à l’offensive : Leon Goretzka aurait reçu une offre exceptionnelle après son départ du FC Bayern
Selon ces informations, le club de Serie A envisagerait de proposer à Goretzka un contrat de trois ans malgré ses 31 ans, et de lui verser un salaire de cinq millions d'euros par saison. Au total, le milieu de terrain pourrait donc toucher 15 millions d'euros chez les Rossoneri si le contrat est honoré, soit nettement plus que ce que d'autres clubs pourraient lui offrir avec des contrats de plus courte durée.
Aucune décision n’est toutefois encore actée. En cas d’accord rapide, le milieu de terrain, pleinement concentré sur la fin de saison avec le FC Bayern Munich, pourrait encore briguer un triplé historique : Bundesliga, Coupe d’Allemagne et Ligue des champions.
« Je suis flatté par l’intérêt de grands clubs internationaux, mais j’ai décidé de terminer la saison au FC Bayern. Je suis convaincu à 100 % que nous pouvons tout gagner cette année », a récemment déclaré le joueur.
- (C)Getty Images
Plusieurs grands clubs s’intéressent au transfert gratuit de Goretzka.
Il est clair depuis plusieurs semaines que l’aventure de Leon Goretzka au sein du club le plus titré d’Allemagne prendra fin cet été. Fin janvier, le Bayern Munich a confirmé que le contrat du milieu de terrain, arrivé à échéance, ne serait pas prolongé. Le joueur de 31 ans quittera donc le club bavarois libre de tout transfert.
Outre Milan, le FC Arsenal, Fenerbaçhe Istanbul, la Juventus Turin, l’Atlético Madrid, le SSC Naples et l’Inter Milan, rival local de l’AC Milan, ont également été cités ces dernières semaines comme destinations potentielles pour le joueur de 31 ans.
Arrivé en 2018 en provenance du FC Schalke 04, il s’est imposé sous tous les entraîneurs et est resté fidèle au club malgré les rumeurs récurrentes d’un départ anticipé. Sous les ordres de Vincent Kompany, il a disputé 39 matches toutes compétitions confondues cette saison, inscrivant deux buts et délivrant deux passes décisives.
Leon Goretzka : statistiques et données de performance
Club
Matchs
Buts
Passes décisives
FC Bayern
303
48
50
Schalke 04
147
19
16
VfL Bochum
36
4
8