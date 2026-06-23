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Deniz UndavGetty Images
Oliver Maywurm

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Un grand club européen le voulait absolument ! Selon les informations disponibles, Deniz Undav a entretenu des pourparlers au sujet d’un transfert majeur juste avant de prolonger son contrat avec le VfB Stuttgart

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D. Undav
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VfB Stuttgart
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Avant de s’engager à nouveau avec le VfB Stuttgart, Deniz Undav aurait envisagé de rejoindre un grand club européen.

Selon Bild, l’AC Milan a approché il y a quelques semaines l’attaquant de la sélection allemande et star de la Coupe du monde. Les Rossoneri seraient même déjà entrés dans le vif du sujet avec des propositions concrètes.

  • Selon Bild, le Milan AC s’est renseigné sur le salaire d’Undav et sur un éventuel montant de transfert. Des contacts directs auraient même été établis entre les Rossoneri et l’entourage du joueur, et des discussions concrètes auraient eu lieu.

    Le précédent contrat d’Undav avec le VfB, qui expirait initialement en 2027 avant d’être prolongé début juin jusqu’en 2029, a alerté Milan sur la possibilité d’une opportunité. Le septuple vainqueur de la Ligue des champions cherche toujours un avant-centre buteur. D’après Bild, les Rossoneri auraient dû affronter leurs rivaux de Serie A, l’AS Rome et Côme, ainsi que des clubs espagnols et saoudiens pour obtenir le joueur de 29 ans.

    • Publicité
  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH33-GER-CIVAFP

    Deniz Undav : contrairement au VfB, Milan ne pouvait pas lui offrir la Ligue des champions

    Undav reste fidèle au VfB, où il évolue depuis 2023. Selon plusieurs sources, la prolongation de son contrat s’accompagne d’une hausse de salaire : il touchera désormais 5,5 millions d’euros par an, ce qui en fait le joueur le mieux payé du club souabe. Il aurait également perçu une prime à la signature de quatre millions d’euros, versée en une seule fois.

    Mais l’aspect financier n’était pas la seule raison de sa décision. Au terme d’une saison exceptionnelle, marquée par ses 25 buts et 14 passes décisives en 46 matchs, le VfB a décroché la quatrième place et une qualification pour la Ligue des champions. Une perspective que Milan Undav n’aurait pas eue à San Siro, les Rossoneri ayant terminé 5es de Serie A et manqué le train de la C1.

    Par ailleurs, l’attaquant se sent parfaitement à l’aise à Stuttgart avec son épouse Tanja et leur fille, et il jouit d’une excellente réputation au sein du groupe entraîné par Sebastian Hoeneß. D’après Bild, il ne voulait en aucun cas renoncer à cet équilibre.

  • Deniz Undav s’illustre avec l’équipe nationale allemande lors de la Coupe du monde 2026.

    En seulement deux apparitions en tant que joker lors des matches de groupe de l’Allemagne contre Curaçao (7-1) et la Côte d’Ivoire (2-1), Serhou Guirassy a immédiatement attiré l’attention des grands clubs. Entré à chaque fois pour une demi-heure environ, l’attaquant du VfB Stuttgart a déjà compilé cinq actions décisives : trois buts et deux passes décisives.

    C’est surtout face aux Ivoiriens qu’Undav s’est illustré : peu après son entrée en jeu, il a d’abord permis l’égalisation (1-1), avant d’inscrire, dans le temps additionnel, le but décisif qui a offert à l’Allemagne la victoire et la première place du groupe. Julian Nagelsmann pourrait désormais l’aligner d’entrée lors des prochains matches.

  • Ci-dessous, l’aperçu complet des sélections de Deniz Undav à ce jour.

    Date

    Match

    Compétition

    Temps de jeu (en minutes)

    Buts

    23 mars 2024

    France - Allemagne 0-2

    Match amical

    10

    -

    3 juin 2024

    Allemagne - Ukraine : 0-0

    Match amical

    45

    -

    19 juin 2024

    Allemagne - Hongrie : 2-0

    Euro 2024

    6

    -

    10 septembre 2024

    Pays-Bas - Allemagne 2-2

    Ligue des Nations

    63

    1

    11 octobre 2024

    Bosnie-Herzégovine - Allemagne 1-2

    Ligue des Nations

    67

    2

    8 juin 2025

    Allemagne - France 0-2

    Ligue des Nations

    45

    -

    30 mars 2026

    Allemagne - Ghana 2-1

    Match amical

    45

    1

    31 mai 2026

    Allemagne - Finlande : 4-0, match amical.

    Match amical

    61

    2

    6 juin 2026

    États-Unis - Allemagne 1-2

    Match amical

    29

    -

    14 juin 2026

    Allemagne - Curaçao 7-1

    Coupe du monde 2026

    26

    1

    20 juin 2026

    Allemagne - Côte d’Ivoire : 2-1

    Coupe du monde 2026

    30

    2

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