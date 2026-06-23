Un grand club européen le voulait absolument ! Selon les informations disponibles, Deniz Undav a entretenu des pourparlers au sujet d’un transfert majeur juste avant de prolonger son contrat avec le VfB Stuttgart

Undav reste fidèle au VfB, où il évolue depuis 2023. Selon plusieurs sources, la prolongation de son contrat s’accompagne d’une hausse de salaire : il touchera désormais 5,5 millions d’euros par an, ce qui en fait le joueur le mieux payé du club souabe. Il aurait également perçu une prime à la signature de quatre millions d’euros, versée en une seule fois.

Mais l’aspect financier n’était pas la seule raison de sa décision. Au terme d’une saison exceptionnelle, marquée par ses 25 buts et 14 passes décisives en 46 matchs, le VfB a décroché la quatrième place et une qualification pour la Ligue des champions. Une perspective que Milan Undav n’aurait pas eue à San Siro, les Rossoneri ayant terminé 5es de Serie A et manqué le train de la C1.

Par ailleurs, l’attaquant se sent parfaitement à l’aise à Stuttgart avec son épouse Tanja et leur fille, et il jouit d’une excellente réputation au sein du groupe entraîné par Sebastian Hoeneß. D’après Bild, il ne voulait en aucun cas renoncer à cet équilibre.