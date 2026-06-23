Selon Bild, l’AC Milan a approché il y a quelques semaines l’attaquant de la sélection allemande et star de la Coupe du monde. Les Rossoneri seraient même déjà entrés dans le vif du sujet avec des propositions concrètes.
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Un grand club européen le voulait absolument ! Selon les informations disponibles, Deniz Undav a entretenu des pourparlers au sujet d’un transfert majeur juste avant de prolonger son contrat avec le VfB Stuttgart
Selon Bild, le Milan AC s’est renseigné sur le salaire d’Undav et sur un éventuel montant de transfert. Des contacts directs auraient même été établis entre les Rossoneri et l’entourage du joueur, et des discussions concrètes auraient eu lieu.
Le précédent contrat d’Undav avec le VfB, qui expirait initialement en 2027 avant d’être prolongé début juin jusqu’en 2029, a alerté Milan sur la possibilité d’une opportunité. Le septuple vainqueur de la Ligue des champions cherche toujours un avant-centre buteur. D’après Bild, les Rossoneri auraient dû affronter leurs rivaux de Serie A, l’AS Rome et Côme, ainsi que des clubs espagnols et saoudiens pour obtenir le joueur de 29 ans.
- AFP
Deniz Undav : contrairement au VfB, Milan ne pouvait pas lui offrir la Ligue des champions
Undav reste fidèle au VfB, où il évolue depuis 2023. Selon plusieurs sources, la prolongation de son contrat s’accompagne d’une hausse de salaire : il touchera désormais 5,5 millions d’euros par an, ce qui en fait le joueur le mieux payé du club souabe. Il aurait également perçu une prime à la signature de quatre millions d’euros, versée en une seule fois.
Mais l’aspect financier n’était pas la seule raison de sa décision. Au terme d’une saison exceptionnelle, marquée par ses 25 buts et 14 passes décisives en 46 matchs, le VfB a décroché la quatrième place et une qualification pour la Ligue des champions. Une perspective que Milan Undav n’aurait pas eue à San Siro, les Rossoneri ayant terminé 5es de Serie A et manqué le train de la C1.
Par ailleurs, l’attaquant se sent parfaitement à l’aise à Stuttgart avec son épouse Tanja et leur fille, et il jouit d’une excellente réputation au sein du groupe entraîné par Sebastian Hoeneß. D’après Bild, il ne voulait en aucun cas renoncer à cet équilibre.
Deniz Undav s’illustre avec l’équipe nationale allemande lors de la Coupe du monde 2026.
En seulement deux apparitions en tant que joker lors des matches de groupe de l’Allemagne contre Curaçao (7-1) et la Côte d’Ivoire (2-1), Serhou Guirassy a immédiatement attiré l’attention des grands clubs. Entré à chaque fois pour une demi-heure environ, l’attaquant du VfB Stuttgart a déjà compilé cinq actions décisives : trois buts et deux passes décisives.
C’est surtout face aux Ivoiriens qu’Undav s’est illustré : peu après son entrée en jeu, il a d’abord permis l’égalisation (1-1), avant d’inscrire, dans le temps additionnel, le but décisif qui a offert à l’Allemagne la victoire et la première place du groupe. Julian Nagelsmann pourrait désormais l’aligner d’entrée lors des prochains matches.
Ci-dessous, l’aperçu complet des sélections de Deniz Undav à ce jour.
Date
Match
Compétition
Temps de jeu (en minutes)
Buts
23 mars 2024
France - Allemagne 0-2
Match amical
10
-
3 juin 2024
Allemagne - Ukraine : 0-0
Match amical
45
-
19 juin 2024
Allemagne - Hongrie : 2-0
Euro 2024
6
-
10 septembre 2024
Pays-Bas - Allemagne 2-2
Ligue des Nations
63
1
11 octobre 2024
Bosnie-Herzégovine - Allemagne 1-2
Ligue des Nations
67
2
8 juin 2025
Allemagne - France 0-2
Ligue des Nations
45
-
30 mars 2026
Allemagne - Ghana 2-1
Match amical
45
1
31 mai 2026
Allemagne - Finlande : 4-0, match amical.
Match amical
61
2
6 juin 2026
États-Unis - Allemagne 1-2
Match amical
29
-
14 juin 2026
Allemagne - Curaçao 7-1
Coupe du monde 2026
26
1
20 juin 2026
Allemagne - Côte d’Ivoire : 2-1
Coupe du monde 2026
30
2