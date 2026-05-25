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« Un goût amer » : Koke qualifie la saison de l'Atlético Madrid en Liga de « désastre » après la déroute subie face à Villarreal lors de la dernière journée
Koke reconnaît que la Liga est un « désastre »
La saison 2025-2026 de Liga s’est conclue de manière cauchemardesque pour l’Atlético de Madrid à La Cerámica. Alors que les Colchoneros visaient un succès pour doubler Villarreal et prendre la troisième place, la formation de Diego Simeone a été démantelée lors d’une défaite retentissante (5-1). Pour Koke, ce revers symbolise un exercice national bien en deçà des attentes du Metropolitano.
Au micro de Movistar+ (via Marca), le milieu de terrain de 34 ans a pointé du doigt le manque de constance des siens en Liga : « Cela me laisse un goût amer. En Ligue des champions, c’était passionnant ; en Coupe, nous sommes passés aux tirs au but ; en championnat, nous avons été catastrophiques car nous n’avons pas su lutter pour le titre. Nous devons nous hisser plus haut au classement et tirer les leçons de cette saison pour la saison prochaine. »
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Simeone défend les efforts de l'Atlético
Malgré les propos sévères de son capitaine, Diego Simeone a défendu le parcours de son équipe, soulignant les performances en coupes à élimination directe : demi-finale de Ligue des champions et finale de la Copa del Rey. Pour lui, ces résultats attestent de progrès réels, même après la lourde défaite de la dernière journée.
Il a déclaré : « J’ai toujours eu de très mauvaises notes ; je n’étais pas très bon à l’école. Nous avons connu une saison qui se situait entre bonne et très bonne. Une demi-finale de Ligue des champions, une finale de la Copa del Rey, un total de 61 matches… Villarreal joue très bien et a réalisé une très bonne saison en championnat, mais ils n’ont disputé qu’une seule compétition. Nous avons failli les rattraper ; nous avons connu de très bons moments : le match contre Barcelone, la victoire contre le Real Madrid, beaucoup de joie pour nos supporters, même si tout le monde veut remporter le championnat, et pas seulement terminer troisième. »
L'épuisement professionnel et ses répercussions sur la santé mentale
Cette défaite face à Villarreal intervient alors que Diego Simeone a récemment évoqué la pression extrême qui caractérise le football moderne. Juste avant la dernière journée de championnat, l’entraîneur de l’Atlético a partagé ses réflexions sur l’effet « boule de neige » du football de haut niveau, reconnaissant qu’il se sentait proche de la décision de Pep Guardiola de quitter Manchester City en raison de l’épuisement.
Constatant que la pression liée à la gestion d’une équipe de haut niveau tous les trois jours entraîne un cycle implacable, il a déclaré : « Hier, j’ai lu un extrait des propos de Guardiola lors de sa conférence de presse. Si l’on remplace son nom – car je n’ai évidemment pas remporté les mêmes trophées que lui –, je me suis pleinement identifié à l’histoire qu’il racontait et qu’il a très bien expliquée.
« Être sous les feux des projecteurs tous les trois jours, jouer un match tous les trois jours, et surtout parler aux joueurs pour les impliquer au-delà des séances d’entraînement, gérer le groupe et tout le reste : cela crée un effet boule de neige qui ne s’arrête jamais et redémarre deux jours après la dernière rencontre. »
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Un été synonyme de profonds bouleversements
En terminant à la quatrième place, derrière le « Sous-marin jaune », l’Atlético de Madrid renonce à environ 7 millions d’euros de primes. C’est seulement la deuxième fois depuis l’arrivée de Diego Simeone que les Colchoneros sortent du podium.
De profonds changements sont attendus après cette conclusion amère. Grâce à de nouveaux investissements d’Apollo Sports Capital, le club s’apprête à un mercato estival intense pour renouveler son effectif, l’attaquant vedette Antoine Griezmann étant annoncé partant. Après une saison contrastée, marquée par des exploits européens et des difficultés à domicile, l’Atleti sait qu’il doit recruter judicieusement pour retrouver le haut du tableau la saison prochaine.