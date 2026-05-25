« Un goût amer » : Koke qualifie la saison de l'Atlético Madrid en Liga de « désastre » après la déroute subie face à Villarreal lors de la dernière journée

La saison 2025-2026 de Liga s’est conclue de manière cauchemardesque pour l’Atlético de Madrid à La Cerámica. Alors que les Colchoneros visaient un succès pour doubler Villarreal et prendre la troisième place, la formation de Diego Simeone a été démantelée lors d’une défaite retentissante (5-1). Pour Koke, ce revers symbolise un exercice national bien en deçà des attentes du Metropolitano.

Au micro de Movistar+ (via Marca), le milieu de terrain de 34 ans a pointé du doigt le manque de constance des siens en Liga : « Cela me laisse un goût amer. En Ligue des champions, c’était passionnant ; en Coupe, nous sommes passés aux tirs au but ; en championnat, nous avons été catastrophiques car nous n’avons pas su lutter pour le titre. Nous devons nous hisser plus haut au classement et tirer les leçons de cette saison pour la saison prochaine. »



