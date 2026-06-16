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« Un geste involontaire et inconscient » : un responsable du VAR nie avoir sciemment fait un geste de la main lors d’une retransmission de la Coupe du monde, geste qui a déclenché une vague de réactions sur les réseaux sociaux
L'enquête de la FIFA ne révèle aucune infraction disciplinaire
Selon la BBC, la FIFA a blanchi l’arbitre vidéo Evans après avoir analysé les images depuis le centre d’arbitrage de Dallas. La polémique avait éclaté suite à un geste de la main réalisé pendant la retransmission du match Allemagne-Curaçao (7-1) à la Coupe du monde.
L’arbitre australien avait été filmé en train de former un signe « OK » inversé de sa main droite alors qu’il apparaissait sur la retransmission mondiale avant la rencontre. Ce geste a suscité l’attention en ligne, certains y voyant une simple plaisanterie, d’autres un symbole associé à des groupes suprémacistes blancs. Après analyse, l’instance a confirmé qu’aucune preuve de manquement au Code disciplinaire de la FIFA n’avait été trouvée, autorisant ainsi Evans à rester en fonction pour la suite de la compétition.
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Evans rejette catégoriquement toute accusation d’intention délibérée.
Evans a fermement démenti avoir réalisé ce geste de manière intentionnelle ou voulu transmettre un quelconque message. Le joueur de 38 ans a expliqué qu’il s’agissait d’un tic inconscient, et non d’un acte délibéré.
« La couverture médiatique qui a suivi cet incident ne reflète tout simplement pas qui je suis », a déclaré Evans dans un communiqué. « Bien sûr, je comprends comment ce geste a été interprété et je le regrette, mais je tiens à être très clair : je n’ai pas fait sciemment ou délibérément le signe de la main suggéré.
Des images capturées durant la rencontre montrent d’ailleurs que j’ai répété ce geste à plusieurs reprises en tenant un stylo entre les doigts. Arbitrer une Coupe du monde est le plus grand honneur de ma carrière et j’ai hâte de soutenir mes collègues pour le reste du tournoi. »
Les associations de lutte contre la discrimination réclament un examen approfondi
Cet incident a suscité l’inquiétude d’organisations de lutte contre la discrimination, dont Fare, qui collabore avec la FIFA et l’UEFA sur les questions de discrimination dans le football.
Avant que la FIFA ne communique ses conclusions, Fare a déclaré : « Selon nos experts, ce geste correspond clairement au symbole “OK” inversé, utilisé comme emblème du “pouvoir blanc” dans les milieux d’extrême droite à travers le monde. »
Cette controverse a également attiré l’attention, car l’Anti-Defamation League a ajouté ce symbole à sa base de données des symboles haineux en 2019, après qu’il eut été utilisé comme tactique de provocation par des groupes extrémistes.
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Le focus revient sur les missions d’arbitrage.
L’enquête de la FIFA étant close et aucune mesure disciplinaire n’ayant été prise, Evans conserve sa place au sein de l’équipe d’arbitrage du tournoi. Toutefois, les dernières retransmissions ont montré que les arbitres du VAR se concentraient déjà sur leurs écrans plutôt que de poser devant les caméras, ce qui réduit le risque de voir de telles controverses se reproduire d’ici la fin de la Coupe du monde.