« Un geste involontaire et inconscient » : un responsable du VAR nie avoir sciemment fait un geste de la main lors d’une retransmission de la Coupe du monde, geste qui a déclenché une vague de réactions sur les réseaux sociaux

Evans a fermement démenti avoir réalisé ce geste de manière intentionnelle ou voulu transmettre un quelconque message. Le joueur de 38 ans a expliqué qu’il s’agissait d’un tic inconscient, et non d’un acte délibéré.

« La couverture médiatique qui a suivi cet incident ne reflète tout simplement pas qui je suis », a déclaré Evans dans un communiqué. « Bien sûr, je comprends comment ce geste a été interprété et je le regrette, mais je tiens à être très clair : je n’ai pas fait sciemment ou délibérément le signe de la main suggéré.

Des images capturées durant la rencontre montrent d’ailleurs que j’ai répété ce geste à plusieurs reprises en tenant un stylo entre les doigts. Arbitrer une Coupe du monde est le plus grand honneur de ma carrière et j’ai hâte de soutenir mes collègues pour le reste du tournoi. »