Anadolu Agency
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Un garçon spécial ! Flick appelle le Barça à ne pas se laisser distraire par le Clasico alors que Yamal se prépare à affronter le Betis
Flick exige une concentration totale face au redoutable défi du Betis
L’entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, a prévenu ses joueurs que se projeter sur les prochains chocs face au Paris Saint-Germain et au Real Madrid serait une grave erreur. Le leader du championnat se déplace samedi à La Cartuja pour affronter le Real Betis, troisième, dans un match qui s’annonce difficile.
L’équipe de Manuel Pellegrini est toujours invaincue à domicile cette saison et a considérablement progressé ces dernières années.
Flick a souligné que prendre les trois points à Séville restait la seule priorité de son équipe.
- AFP
En grande forme, Yamal est qualifié de « spécial » par son entraîneur
Flick a salué les performances extraordinaires du jeune prodige Lamine Yamal, soulignant la nécessité de veiller à ce que le jeune ailier soit heureux et impliqué. « C'est un joueur à part », a déclaré Flick lors de sa conférence de presse d'avant-match.
« Nous devons gérer son temps de jeu, mais l'important, c'est qu'il prenne du plaisir à jouer. »
« C'est ainsi que les choses se passent en ce moment et je ne veux pas interrompre cela. »
Du respect pour le bilan du Betis à domicile et le danger qu’il représente
Évaluant l’adversaire, Flick a souligné les qualités individuelles du Betis et ses progrès tactiques sous la direction de Pellegrini. « Le Betis est en pleine confiance et a remporté tous ses matches à domicile », a prévenu Flick.
« Le Betis compte des joueurs fantastiques en un contre un. C’est incroyable de voir à quel point l’équipe a progressé ces dernières années. »
« Le Barça a déjà montré qu’il avait les moyens de relever un défi aussi exigeant. »
- AFP
Le FC Barcelone vise sa onzième victoire de la saison
Avec Lamine Yamal au sommet de sa forme et le retour de joueurs clés, le FC Barcelone entend conforter sa place en tête de la Liga.
L’équipe de Flick cherchera à appliquer son plan de jeu à Séville avant de se tourner vers ses échéances européennes et le prochain Clasico.
Rester concentré face au Betis sera essentiel pour que le FC Barcelone prolonge sa série de victoires toutes compétitions confondues.
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