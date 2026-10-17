L’entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, a prévenu ses joueurs que se projeter sur les prochains chocs face au Paris Saint-Germain et au Real Madrid serait une grave erreur. Le leader du championnat se déplace samedi à La Cartuja pour affronter le Real Betis, troisième, dans un match qui s’annonce difficile.

L’équipe de Manuel Pellegrini est toujours invaincue à domicile cette saison et a considérablement progressé ces dernières années.

Flick a souligné que prendre les trois points à Séville restait la seule priorité de son équipe.