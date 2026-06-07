Un gain colossal grâce au départ de joueurs ? L'Eintracht Francfort pourrait encaisser 200 millions d'euros

Selon les informations de Bild, l’Eintracht Francfort serait prêt à négocier pour le transfert de Theate, auteur d’une saison mitigée, dès réception d’une offre comprise entre 15 et 20 millions d’euros.

Selon Bild, les dirigeants de l’Eintracht espèrent tirer un montant encore plus élevé de la vente de Larsson, estimée entre 35 et 40 millions d’euros. Problème : après une préparation prometteuse, le Suédois a lui aussi connu un passage à vide qui lui a coûté sa place pour la Coupe du monde. Graham Potter ne l’a pas retenu pour la phase finale aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

« Il a reçu un appel lui annonçant qu’il ne ferait pas partie du groupe et Hugo est complètement anéanti. Il a été présent tout au long de la préparation, mais il ne sera finalement pas de la partie », a confié une source proche au portail suédois Fotbollskanalen. Larsson ne pourra donc pas se mettre en valeur sur la grande scène de la Coupe du monde. Par le passé, il avait été associé à des clubs anglais ainsi qu’à l’Atlético de Madrid.