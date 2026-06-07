Selon Bild, Arthur Theate, Hugo Larsson et Jean-Matteo Bahoya s’apprêtent à rejoindre la Premier League et pourraient rapporter jusqu’à 100 millions d’euros à l’Eintracht Francfort. Ces fonds doivent financer le profond remaniement de l’effectif orchestré par le nouvel entraîneur Adi Hütter. « Il y aura des changements au sein de l’effectif », avait déjà annoncé Axel Hellmann, porte-parole du directoire.
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Un gain colossal grâce au départ de joueurs ? L'Eintracht Francfort pourrait encaisser 200 millions d'euros
Selon les informations de Bild, l’Eintracht Francfort serait prêt à négocier pour le transfert de Theate, auteur d’une saison mitigée, dès réception d’une offre comprise entre 15 et 20 millions d’euros.
Selon Bild, les dirigeants de l’Eintracht espèrent tirer un montant encore plus élevé de la vente de Larsson, estimée entre 35 et 40 millions d’euros. Problème : après une préparation prometteuse, le Suédois a lui aussi connu un passage à vide qui lui a coûté sa place pour la Coupe du monde. Graham Potter ne l’a pas retenu pour la phase finale aux États-Unis, au Canada et au Mexique.
« Il a reçu un appel lui annonçant qu’il ne ferait pas partie du groupe et Hugo est complètement anéanti. Il a été présent tout au long de la préparation, mais il ne sera finalement pas de la partie », a confié une source proche au portail suédois Fotbollskanalen. Larsson ne pourra donc pas se mettre en valeur sur la grande scène de la Coupe du monde. Par le passé, il avait été associé à des clubs anglais ainsi qu’à l’Atlético de Madrid.
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Le FC Bayern Munich s’intéresse de près à Nathaniel Brown, jeune pépite de l’Eintracht Francfort.
Selon nos informations, Tottenham s’intéresserait de près à Bahoya. Les Spurs envisageraient même de débourser 40 millions d’euros pour recruter le jeune attaquant français de 21 ans. Auteur d’un excellent départ en début de saison, l’avant-centre a ensuite connu un net passage à vide, en même temps que son équipe. Après un bref regain de forme en février-mars (un but, trois passes décisives), il a manqué l’intégralité du mois d’avril.
Outre ces trois candidats au départ, Nathaniel Brown pourrait lui aussi changer d’air. L’international allemand aurait déjà trouvé un accord avec le FC Bayern, et les deux clubs négocient activement. L’Eintracht réclame 60 millions d’euros, tandis que le champion en titre n’en proposerait pour l’instant que 50. Selon Sky, Francfort ne compte toutefois pas bloquer son joueur.
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Eintracht Francfort : Can Uzun pourrait-il à son tour quitter le club ?
Can Uzun a attiré l’attention de plusieurs grands clubs et pourrait quitter l’Eintracht dès l’été prochain, après seulement deux saisons, dont une excellente campagne marquée par dix buts et six passes décisives. Le joueur de 20 ans susciterait l’intérêt de clubs anglais et italiens, notamment l’AC Milan et le SSC Naples.
Selon le journaliste turc Yagiz Sabuncuoglu, Galatasaray s’apprêterait à lancer les hostilités en proposant 40 millions d’euros, une somme qui, d’après Sky, n’ébranlera guère l’Eintracht : le club réclame au moins 60 millions, tenant compte du contrat d’Uzun, valable jusqu’en 2029.
Surtout que le milieu offensif, dont la grande technique ne passe pas inaperçue, va encore se mettre en valeur lors de la Coupe du monde. Âgé de 20 ans, il a été appelé dans la sélection turque et s'est déjà distingué lors de la victoire 4-0 en match amical contre la Macédoine du Nord, avec un but et une passe décisive.