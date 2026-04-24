News Images / NurPhoto
Traduit par
Un futur capitaine ? Liverpool reçoit un signal d'alarme concernant Dominik Szoboszlai alors que les discussions sur son contrat vont bon train et que des rumeurs de transfert au Real Madrid circulent
Les Reds doivent sécuriser leur star
Szoboszlai s’est imposé comme un pilier d’Anfield depuis son arrivée en provenance du RB Leipzig pour 60 millions de livres sterling (81 millions de dollars), compilant 12 buts et 9 passes décisives en 48 apparitions cette saison. Bien que son contrat actuel court jusqu’en juin 2028, le joueur de 25 ans approche de la fameuse barre des deux ans, période qui attire généralement l’attention des grands clubs européens. L’ancien milieu de Liverpool, McAllister, exhorte désormais la direction à agir rapidement pour récompenser le travail défensif et les qualités de finisseur du Hongrois.
- Getty Images Sport
McAllister repère un tournant du match.
S’exprimant sur Grosvenor Casino, l’ancien triple vainqueur a souligné que le club ne pouvait pas se permettre de laisser un joueur aussi polyvalent, capable de « changer la donne », arriver en fin de contrat. McAllister a mis en avant la résistance physique du milieu de terrain et son expertise sur les coups de pied arrêtés comme raisons pour lesquelles il est rapidement devenu une figure emblématique pour les supporters.
Interrogé sur la nécessité d’un nouveau contrat et sur l’apport sportif de Szoboszlai, McAllister a confié au Liverpool Echo : « Je suis convaincu que, d’ores et déjà, Liverpool étudie la question. Dès qu’il reste moins de deux ans sur un bail, les premiers signaux d’alarme se déclenchent. Je suis convaincu qu’ils négocient déjà une prolongation, car c’est une recrue fantastique qui a parfaitement trouvé sa place dans l’équipe.
Il change la donne. Dès qu’on parle de coups de pied arrêtés, certains de ses coups francs sont exceptionnels. Il a inscrit des buts magnifiques et délivré des passes décisives. Mais ce qui distingue Szoboszlai, c’est sa capacité athlétique : il couvre énormément de terrain.
« Mon conseil à tout joueur, quel que soit son club, c’est que si vous parcourez autant de kilomètres que Szoboszlai, vous deviendrez toujours le chouchou des supporters, car vous leur montrez que vous allez tout donner. Qu’il monte vers l’avant ou qu’il revienne en défense pour aider sa défense à quatre, c’est un athlète phénoménal. »
Un futur leader en devenir
Au-delà de ses statistiques techniques, Szoboszlai est de plus en plus considéré comme l’héritier naturel du brassard de capitaine de Virgil van Dijk, grâce à son expérience à la tête de l’équipe nationale hongroise. Son style de jeu altruiste et son leadership par l’exemple auraient impressionné les figures de proue du vestiaire d’Anfield.
Expliquant pourquoi le numéro huit est taillé pour porter le brassard et relayant l’avis favorable de Van Dijk lui-même, McAllister a ajouté : « Il existe toutes sortes de capitaines. Virgil est très calme et très « Rolls-Royce » en défense. Il dégage de la sérénité ; ce n’est pas un joueur qui serre les poings ou qui hurle sans cesse à ses coéquipiers. Mais le style de Szoboszlai en fait un candidat crédible au capitanat.
« Il est déjà capitaine de son pays, n’est-ce pas ? Ce qu’il montre, c’est son rythme de travail en plus de ses capacités évidentes. Sa manière d’agir sur le terrain et cet engagement devraient inspirer ceux qui l’entourent. C’est ce qui fait de lui un futur capitaine potentiel pour Liverpool. »
- Getty Images Sport
L’ombre menaçante de Madrid
Le dossier Szoboszlai prend une nouvelle tournure après les confidences du sélectionneur hongrois Marco Rossi, qui assure que le milieu de terrain voit Madrid comme sa destination de rêve depuis l’enfance. Si Rossi estime que le joueur a encore de fortes chances de rester à Liverpool, ses propos auraient déjà mis la puce à l’oreille des dirigeants du Bernabéu. Les Reds se préparent donc à un été crucial, où ils devront concilier leur envie de conserver leur étoile et la réalité de ses ambitions à long terme en Espagne.