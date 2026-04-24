Un futur capitaine ? Liverpool reçoit un signal d'alarme concernant Dominik Szoboszlai alors que les discussions sur son contrat vont bon train et que des rumeurs de transfert au Real Madrid circulent

S’exprimant sur Grosvenor Casino, l’ancien triple vainqueur a souligné que le club ne pouvait pas se permettre de laisser un joueur aussi polyvalent, capable de « changer la donne », arriver en fin de contrat. McAllister a mis en avant la résistance physique du milieu de terrain et son expertise sur les coups de pied arrêtés comme raisons pour lesquelles il est rapidement devenu une figure emblématique pour les supporters.

Interrogé sur la nécessité d’un nouveau contrat et sur l’apport sportif de Szoboszlai, McAllister a confié au Liverpool Echo : « Je suis convaincu que, d’ores et déjà, Liverpool étudie la question. Dès qu’il reste moins de deux ans sur un bail, les premiers signaux d’alarme se déclenchent. Je suis convaincu qu’ils négocient déjà une prolongation, car c’est une recrue fantastique qui a parfaitement trouvé sa place dans l’équipe.

Il change la donne. Dès qu’on parle de coups de pied arrêtés, certains de ses coups francs sont exceptionnels. Il a inscrit des buts magnifiques et délivré des passes décisives. Mais ce qui distingue Szoboszlai, c’est sa capacité athlétique : il couvre énormément de terrain.

« Mon conseil à tout joueur, quel que soit son club, c’est que si vous parcourez autant de kilomètres que Szoboszlai, vous deviendrez toujours le chouchou des supporters, car vous leur montrez que vous allez tout donner. Qu’il monte vers l’avant ou qu’il revienne en défense pour aider sa défense à quatre, c’est un athlète phénoménal. »