La star égyptienne Mohamed Salah se rapproche du début d'une nouvelle aventure dans sa carrière professionnelle, puisqu'il devrait signer demain jeudi avec le club turc de Trabzonspor, dans le cadre d'un transfert libre, après la fin de son parcours avec Liverpool à l'issue de la saison dernière.

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Le Pharaon égyptien a passé neuf saisons avec Liverpool, durant lesquelles il a inscrit 257 buts en 442 matchs, avant un accord mutuel pour mettre fin à son contrat de manière anticipée.