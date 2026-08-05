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Muhammad Sharaf Eldeen

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Un front européen et un vieil ami : qu'attend Salah à Trébizonde ?

M. Salah
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Le Pharaon atteint sa sixième étape européenne

La star égyptienne Mohamed Salah se rapproche du début d'une nouvelle aventure dans sa carrière professionnelle, puisqu'il devrait signer demain jeudi avec le club turc de Trabzonspor, dans le cadre d'un transfert libre, après la fin de son parcours avec Liverpool à l'issue de la saison dernière.

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Le Pharaon égyptien a passé neuf saisons avec Liverpool, durant lesquelles il a inscrit 257 buts en 442 matchs, avant un accord mutuel pour mettre fin à son contrat de manière anticipée.

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    Trabzon lors de la saison 2025-2026

    Trabzonspor a terminé la saison dernière à la troisième place du classement de la Süper Lig turque, après avoir totalisé 69 points grâce à 20 victoires, 9 nuls et 5 défaites, avec 61 buts marqués et 39 encaissés.

    Le club a également remporté la Coupe de Turquie pour la dixième fois de son histoire, à la suite de sa victoire face à Konyaspor sur le score de (2-1) en finale, grâce à un doublé de l'attaquant nigérian Paul Onuachu.



    Cette performance a assuré à Trabzonspor une place directe au tour de barrage qualificatif pour la phase de ligue de la Ligue Europa. En cas d'échec, le club basculera vers la Ligue Europa Conférence.

    Le tirage au sort a désigné comme adversaire de Trabzonspor le vainqueur de la double confrontation entre le Ferencváros hongrois et le Górnik Zabrze polonais, le match aller devant se jouer sur sa pelouse le 20 août, tandis que le match retour se disputera à l'extérieur le 27 août.



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  • Salah TrabzonsporGetty Images

    La première apparition de Salah avec Trabzonspor

    Quant au premier match officiel de l'équipe lors de la nouvelle saison, il se disputera le samedi 15 août face à Kasımpaşa à l'extérieur, dans le cadre du championnat turc, cinq jours avant de disputer la rencontre européenne.

    Trabzonspor est le sixième club européen dans la carrière de Salah, après le Bâle suisse, la Fiorentina et la Roma italiennes, Chelsea et Liverpool anglais, tandis qu'il a évolué à l'Arab Contractors en Égypte avant ses débuts sur le Vieux Continent.

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    Retrouvailles après 11 ans

    Le club turc s'appuie fortement sur un groupe de joueurs expérimentés, emmenés par l'attaquant nigérian Paul Onuachu, aux côtés du gardien André Onana, prêté pour une deuxième saison par Manchester United, du défenseur monténégrin Stefan Savić et de l'ailier albanais Ernest Muçi, sous la direction de l'entraîneur Fatih Tekke.

    Salah retrouvera Stefan Savić, après que les deux hommes ont évolué ensemble sous les couleurs de la Fiorentina en 2015, durant la période de prêt de la star égyptienne en provenance de Chelsea.

    Le capitaine de l'Égypte côtoiera également le gardien camerounais André Onana, qu'il avait déjà affronté en Premier League lors des matchs entre Liverpool et Manchester United, inscrivant 3 buts en 4 confrontations face à lui.

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