Le 1^(er) février, le FC Bâle n’avait pourtant guère de raisons d’espérer. Champion en titre, il venait de s’incliner 1-2 à domicile face au FC Thoune, promu et leader surprise du classement – qui allait finalement remporter le titre. L’écart avec le sommet passait ainsi de sept à treize points.

Julien Duranville, aligné pour la première fois dans le onze de départ, avait toutefois convaincu, tout comme il l’avait fait une semaine plus tôt en tant que remplaçant. À peine trois jours après la finalisation de son prêt de six mois en provenance du Borussia Dortmund, le jeune Belge avait offert la victoire 4-3 au FC Bâle sur la pelouse du FC Zurich d’une passe décisive servie dans le temps additionnel.

Sur le banc du Letzigrund, Ludovic Magnin était encore présent pour le FCB. Vingt-quatre heures plus tard, après 33 matchs officiels, il a cédé sa place à Lichtsteiner. Un changement d’entraîneur attendu, les performances du club rhénan, déjà décevantes avant la trêve hivernale, n’ayant guère convaincu.