Ses débuts ont été prometteurs, et les premiers éloges n’ont pas tardé. « Un très, très, très bon joueur qui nous fait énormément progresser », a déclaré Stephan Lichtsteiner. « Un talent d’une telle classe qu’on ne peut s’empêcher de s’exclamer : “Waouh !” »
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« Un footballeur de cirque, un joueur de beau temps » : un grand espoir du BVB fait l'objet de railleries et fait face à un avenir incertain
Le 1^(er) février, le FC Bâle n’avait pourtant guère de raisons d’espérer. Champion en titre, il venait de s’incliner 1-2 à domicile face au FC Thoune, promu et leader surprise du classement – qui allait finalement remporter le titre. L’écart avec le sommet passait ainsi de sept à treize points.
Julien Duranville, aligné pour la première fois dans le onze de départ, avait toutefois convaincu, tout comme il l’avait fait une semaine plus tôt en tant que remplaçant. À peine trois jours après la finalisation de son prêt de six mois en provenance du Borussia Dortmund, le jeune Belge avait offert la victoire 4-3 au FC Bâle sur la pelouse du FC Zurich d’une passe décisive servie dans le temps additionnel.
Sur le banc du Letzigrund, Ludovic Magnin était encore présent pour le FCB. Vingt-quatre heures plus tard, après 33 matchs officiels, il a cédé sa place à Lichtsteiner. Un changement d’entraîneur attendu, les performances du club rhénan, déjà décevantes avant la trêve hivernale, n’ayant guère convaincu.
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Le FC Bâle a connu une saison à oublier.
Malgré un palmarès riche en tant que joueur à l’étranger, Lichtsteiner restait un inconnu sur le banc. Il n’avait jamais entraîné au niveau professionnel et arrivait du FC Wettswil, club de quatrième division suisse. Ce choix, opéré au cœur d’une saison bâloise chaotique, s’est révélé crucial.
Trois grands matchs étaient au programme – ils ont tous été perdus. À domicile, le FC Bâle s’est incliné face au Viktoria Plzeň en Ligue Europa et a dû enterrer ses derniers espoirs de qualification. S’en est suivie la défaite mentionnée contre Thoune, puis, peu après, l’élimination en quarts de finale de la Coupe à Saint-Gall.
Contexte sportif indispensable pour apprécier le passage de Duranville à Bâle. « Ces trois défaites ont complètement changé la dynamique de l’équipe. Elles ont rendu la tâche incroyablement difficile pour un joueur comme Duranville, qui n’a pu s’épanouir dans ce climat », analyse Linus Schauffert, journaliste à la Baseler Zeitung, pour SPOX.
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Julien Duranville à Bâle : 17 matchs, deux buts, une passe décisive
Duranville, qui avait été écarté des terrains pendant près de quatre mois au BVB après s’être blessé à l’articulation acromio-claviculaire lors de la Coupe du monde des clubs, puis n’avait disputé que 124 minutes avec les U23 en Regionalliga, était malgré tout perçu à Bâle comme un véritable espoir. L’équipe, déjà privée de l’attaquant Philip Otele, parti au HSV lors du mercato hivernal, peinait à trouver le chemin des filets et n’avait pas réussi à recruter un véritable avant-centre durant l’été. Duranville se retrouvait donc désigné pour apporter des buts.
Mais le jeune homme de 20 ans n’y est guère parvenu. Deux buts et cette seule passe décisive de son premier match figurent à son compteur après 17 matches officiels disputés. Duranville a bénéficié de 829 minutes de temps de jeu, soit en moyenne un peu moins de 49 minutes par match. Il a été titularisé à onze reprises.
Pourtant, toutes les conditions semblaient réunies pour qu’il brille : alors que Benie Traoré occupait le couloir gauche, Duranville ne disposait que d’une concurrence limitée sur l’aile droite du 4-2-3-1 ou du 4-1-4-1 bâlois. C’est là qu’il a principalement évolué, avant de partager son temps de jeu avec la nouvelle recrue estivale, Ibrahim Salah.
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Duranville n’était pas particulièrement enthousiaste à l’idée de jouer pour Bâle.
Ni le FC Bâle dirigé par Lichtsteiner, ni Duranville en particulier n’ont convaincu par leurs performances. Erni Maissen, légende du FCB, a rapidement jugé le Belge sur le portail d’information Nau. « Duranville est un footballeur de cirque, un joueur de beau temps. Il est toujours là où il ne se passe pas grand-chose », a écrit l’homme de 68 ans dans sa chronique.
Le rédacteur Schauffert adopte un ton moins populiste : « Duranville a eu ses occasions, mais n’a pas vraiment fait des étincelles. Ce qu’il a montré était toujours correct. » Schauffert met surtout en avant les lacunes individuelles du quintuple international U21, qui ont empêché une meilleure progression.
« Au vu de ses qualités et de son talent, il est bien sûr exceptionnel. On l’a tout de suite remarqué. Il n’a en réalité pas sa place dans cette ligue et doit jouer à un niveau supérieur », analyse-t-il. « On avait l’impression qu’il en était lui-même parfaitement conscient et qu’il n’avait pas forcément très envie de jouer pour Bâle. Il lui a souvent manqué la dernière dose de détermination dans ses actions. »
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Duranville, près de Bâle : « Il jouait déjà de manière très enjouée »
La situation interpelle, car Duranville, talent incontesté que l’entraîneur du Bayern, Vincent Kompany, voyait déjà il y a plusieurs années comme un futur Ballon d’Or, reste trop irrégulier. S’il a été freiné par les blessures depuis ses débuts professionnels, il doit maintenant élever son niveau de performance et, surtout, faire preuve de plus de sérieux.
« Il a joué de manière très fantaisiste et a souvent tenté sa chance avec des talonnades, des passes en pointe, des une-deux », analyse Schauffert. « C’est ainsi qu’il a parfois provoqué des pertes de balle qui auraient pu être évitées. D’un autre côté, le jeu du FC Bâle lors de la phase retour a été marqué par de nombreuses erreurs individuelles et de mauvaises décisions. Duranville ne s’est pas démarqué négativement. »
Bâle, double champion en titre au coup d’envoi, a finalement terminé à la cinquième place du tour de championnat, avec une différence de buts négative et 19 points de retard sur Thoune. La moyenne de points de Lichtsteiner après 19 matchs est extrêmement faible, à 1,05. Le club a manqué tous ses objectifs et se prépare à un vaste remaniement à tous les niveaux.
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Julien Duranville a-t-il encore un avenir au BVB ?
Duranville, jeune et très talentueux, avec une valeur de revente potentielle élevée, incarne le profil idéal pour un nouveau départ. Toutefois, le BVB n’a pas accordé l’option d’achat réclamée par le FC Bâle. En contrepartie, le club suisse percevra une clause de revente dont le montant, encore inconnu, s’annonce considérable si Dortmund cède l’international belge, sous contrat jusqu’en 2028.
Une stratégie qui semble convenir au vice-champion d’Allemagne. En décembre dernier, l’entraîneur Niko Kovac avait justifié la non-utilisation permanente du Belge par une remarque sans appel : « Nous sommes au BVB et au BVB, il y a de très bons joueurs. Lui aussi l’est, mais les autres sont meilleurs. »
Recruté en janvier 2023 pour 8,5 millions d’euros alors qu’il n’avait que 16 ans, le jeune Belge n’a pour l’instant pas confirmé les attentes. Reste que sa vitesse fulgurante, son dribble efficace et ses puissants changements de direction laissent toujours entrevoir un potentiel de très haut niveau.
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Le passage de Duranville au BVB pourrait prendre fin après seulement 691 minutes de jeu.
Il y a quatre mois, le constat semblait partagé à Dortmund. Sebastian Kehl, alors directeur sportif, avait prêté Duranville à Bâle en affirmant qu’il s’agissait d’un joueur « dans lequel nous continuons de voir un grand potentiel », et en assurant que « cette décision est la meilleure pour son avenir ici, au BVB ».
Kehl appartient désormais au passé chez les Westphaliens, et Duranville pourrait connaître un sort similaire. Pour diverses raisons, il n’a pas réussi à se mettre en valeur à Bâle. Si une offre intéressante venait à se présenter, les chemins des deux joueurs devraient se séparer après 691 minutes passées avec les professionnels du BVB.