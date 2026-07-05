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« Un football laid » : Kylian Mbappé fustige les tactiques « déloyales » du Paraguay après avoir qualifié la France pour les quarts de finale de la Coupe du monde grâce à son septième but du tournoi
Mbappé lance un avertissement à ses adversaires de la Coupe du monde
Mbappé a encore été le héros des Bleus, bravant la chaleur torride de Philadelphie pour inscrire son septième but du tournoi. Son penalty transformé à la 70e minute a fait la différence et lui a permis de rejoindre Lionel Messi au classement du Soulier d’or. Malgré les températures caniculaires et les nombreux tacles appuyés, le capitaine français est resté serein, laissant entendre ensuite que les équipes s’attendant à ce que les champions de 2018 se montrent trop conciliants se trompaient.
« On savait à quel genre de match on allait être confrontés », a déclaré Mbappé. « On sait aussi se salir les mains, on sait comment s’y prendre. On sait jouer un football pas très beau à voir. Je suppose qu’ils pensaient qu’on allait se présenter en smoking, mais on était prêts. »
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Les tensions montent en flèche dans la fournaise de Philadelphie.
Le match s’est déroulé sous une alerte canicule, avec des températures atteignant 100 degrés, mais l’ambiance sur le terrain était encore plus explosive. La stratégie défensive du Paraguay consistait à déstabiliser la France par des fautes incessantes et des provocations verbales, ce qui a donné lieu à plusieurs altercations entre Mbappé et Matias Galarza.
L’agressivité n’a pas cessé au coup de sifflet final : les joueurs se sont affrontés dans le rond central. Le gardien paraguayen Orlando Gill a même lancé un ballon dans le dos de Mbappé lors des échauffourées d’après-match. « J’ai essayé de lui serrer la main, mais comme il ne m’a pas prêté attention, j’ai perdu mon sang-froid », a admis Gill par la suite, reflétant la frustration de l’équipe sud-américaine.
La France est prête pour la « guerre » en phase à élimination directe.
Rayan Cherki, entré en fin de match, a fait écho aux propos de Mbappé sur la résilience de l’équipe de Didier Deschamps. Le milieu de terrain a souligné que si la France est réputée pour son flair, elle possède aussi une force de caractère à toute épreuve qui la rend redoutable dans les compétitions. Cette performance combative renforce le statut de favorite des Bleus à l’approche de la phase décisive.
« Nous savions qu’aujourd’hui, nous allions moins mettre en avant nos qualités techniques et tactiques », a expliqué Cherki. « Nous avons rappelé à tout le monde que l’équipe de France, ce n’est pas seulement du football. Si vous nous déclarez la guerre, voilà la réponse à laquelle vous pouvez vous attendre. »
- AFP
Deschamps salue le sang-froid face aux « ruses »
Deschamps a aussitôt félicité ses joueurs pour avoir gardé leur sang-froid face à un adversaire qu’il accuse d’avoir eu recours à « toutes les ruses du livre ». Après avoir inscrit 13 buts lors de leurs quatre précédentes sorties, les Bleus ont cette fois dû faire preuve d’une maturité de haut niveau pour tenir bon sous une pression intense.
« Ça n’a pas été facile. Si nous avions concrétisé l’une de nos occasions en fin de match, la fin de rencontre aurait été beaucoup plus sereine », a noté le sélectionneur français. « Le Paraguay a utilisé tous les moyens possibles et imaginables. Ce n’est pas forcément le genre de football que les gens aiment regarder, mais nous sommes restés concentrés, et ce n’est pas facile à faire. » Le défenseur William Saliba a conclu en évoquant le caractère physique de la rencontre, déclarant simplement : « Nous avons livré une bataille. Nous avons gagné cette bataille. »
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