« Un football laid » : Kylian Mbappé fustige les tactiques « déloyales » du Paraguay après avoir qualifié la France pour les quarts de finale de la Coupe du monde grâce à son septième but du tournoi

Mbappé a encore été le héros des Bleus, bravant la chaleur torride de Philadelphie pour inscrire son septième but du tournoi. Son penalty transformé à la 70e minute a fait la différence et lui a permis de rejoindre Lionel Messi au classement du Soulier d’or. Malgré les températures caniculaires et les nombreux tacles appuyés, le capitaine français est resté serein, laissant entendre ensuite que les équipes s’attendant à ce que les champions de 2018 se montrent trop conciliants se trompaient.

« On savait à quel genre de match on allait être confrontés », a déclaré Mbappé. « On sait aussi se salir les mains, on sait comment s’y prendre. On sait jouer un football pas très beau à voir. Je suppose qu’ils pensaient qu’on allait se présenter en smoking, mais on était prêts. »