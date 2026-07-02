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« Un exploit plutôt impressionnant » : comment la star de l'équipe nationale américaine a égalé Zinedine Zidane et Ronaldinho lors de la victoire en Coupe du monde contre la Bosnie-Herzégovine
La soirée historique de Balogun s’achève dans la frustration
Les États-Unis ont validé leur billet pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 en battant la Bosnie-Herzégovine 2-0, mais la soirée a tourné au cauchemar pour Balogun. L’attaquant de Monaco a d’abord inscrit son troisième but du tournoi, prenant la deuxième place du classement des meilleurs buteurs américains en une seule édition.
Sa soirée a basculé à la 64e minute lorsqu’il a reçu un carton rouge, ce qui l’empêchera de disputer le huitième de finale contre la Belgique la semaine prochaine à Seattle. Bien que réduite à dix, l’équipe de Mauricio Pochettino a scellé la victoire grâce à un superbe coup franc direct de Malik Tillman, qui devient ainsi le deuxième joueur américain après Eric Wynalda (1994) à marquer directement sur coup franc en Coupe du monde.
Balogun intègre le cercle très fermé des stars de la Coupe du monde
La prestation mouvementée de Balogun lui a valu une suspension indésirable, mais aussi une place dans l’histoire de la Coupe du monde. En marquant un but et en recevant un carton rouge au cours du même match à élimination directe de la Coupe du monde, il est devenu le quatrième joueur seulement à réaliser cet exploit. À 24 ans, il rejoint ainsi un club très fermé comprenant Garrincha (1962), Ronaldinho (2002) et Zidane (2006).
Richards apporte son soutien à son coéquipier suspendu
L’exclusion de Balogun prive les États-Unis de leur meilleur buteur pour la prochaine rencontre, mais le groupe conserve sa confiance, convaincu de posséder un effectif assez profond pour pallier cette absence. Le défenseur de Crystal Palace, Chris Richards, est également revenu, après la rencontre, sur la place qu’occupe Balogun dans l’histoire de la Coupe du monde.
Réagissant à cette statistique, Richards a déclaré : « Un record plutôt cool, non ? On lui a dit qu’on était là pour le soutenir. On sait qu’on est une équipe de 26 joueurs, pas seulement un. Au final, il va nous manquer pour le prochain match, mais qu’il s’agisse de Ricardo Pepi ou de Haji Wright, celui qui le remplacera fera le job avec le même brio. »
- AFP
L’équipe nationale masculine des États-Unis doit trouver une solution au « problème Balogun » pour contrer la Belgique.
Les États-Unis se concentrent désormais sur leur match des huitièmes de finale contre la Belgique à Seattle. Pochettino doit trouver un moyen de remplacer son meilleur buteur, Pepi et Wright figurant parmi les options possibles pour mener l'attaque. Après avoir fait preuve de résilience pour arracher la victoire contre la Bosnie à dix contre onze, les Américains espèrent que la profondeur de leur effectif fera à nouveau la différence dans leur quête d'une place en quarts de finale.