« Un exploit plutôt impressionnant » : comment la star de l'équipe nationale américaine a égalé Zinedine Zidane et Ronaldinho lors de la victoire en Coupe du monde contre la Bosnie-Herzégovine

Les États-Unis ont validé leur billet pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 en battant la Bosnie-Herzégovine 2-0, mais la soirée a tourné au cauchemar pour Balogun. L’attaquant de Monaco a d’abord inscrit son troisième but du tournoi, prenant la deuxième place du classement des meilleurs buteurs américains en une seule édition.

Sa soirée a basculé à la 64e minute lorsqu’il a reçu un carton rouge, ce qui l’empêchera de disputer le huitième de finale contre la Belgique la semaine prochaine à Seattle. Bien que réduite à dix, l’équipe de Mauricio Pochettino a scellé la victoire grâce à un superbe coup franc direct de Malik Tillman, qui devient ainsi le deuxième joueur américain après Eric Wynalda (1994) à marquer directement sur coup franc en Coupe du monde.