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Un expert de Fantasy Premier League met en garde les managers contre les erreurs classiques de la 1re journée à l’aube du coup d’envoi de la nouvelle saison
La régularité est essentielle pour les managers de FPL
Alors que la saison 2026/27 de Fantasy Premier League débute le 21 août, des millions de managers finalisent leur effectif pour la Gameweek 1. Une nouvelle étude menée par les experts de la billetterie SeatPin s’est penchée sur les ressorts du succès du champion général de la saison dernière.
Associée aux analyses d’un psychologue clinicien, l’étude explique pourquoi les managers de FPL sabotent souvent eux-mêmes leur propre campagne. Les conclusions révèlent finalement que la régularité sur le long terme est le facteur le plus important pour viser la gloire dans les mini-ligues.
- AFP
Le champion est resté fidèle à sa stratégie du capitaine premium
Lors de la campagne 2025/26, le champion FPL au classement général Erik Ibsen a démontré l'immense valeur d'une stratégie patiente. Il a confié le brassard de capitaine à l'attaquant de Manchester City Erling Haaland lors de 22 des 38 journées, Bruno Fernandes étant le seul autre joueur à avoir été choisi plus de deux fois.
Le manager, qui a terminé en tête devant plus de 11 millions de participants, n'a pas aveuglément suivi la forme du moment ni multiplié les changements impulsifs. Il a choisi très tôt un capitaine premium et s'est largement tenu à cette décision cruciale tout au long de la saison.
La 1re journée de cette année s'accompagne d'un degré d'imprévisibilité supplémentaire, ce qui rend les choix initiaux pour le capitanat encore plus difficiles. Un record de neuf clubs de Premier League débuteront la saison sous la direction de nouveaux entraîneurs permanents, ce qui signifie que les prévisions fondées sur le calendrier comportent bien plus d'incertitude que d'habitude.
La psychologie des décisions en fantasy football
Le Dr Max Doshay, psychologue clinicien, a expliqué les mécanismes psychologiques complexes qui influencent la prise de décision en Fantasy Premier League. Il a noté que les managers accordent souvent trop d’importance à une seule journée discrète et minimisent rapidement le raisonnement logique qui les avait initialement conduits à leur choix.
« Nos cerveaux sont programmés pour rechercher de la certitude une fois qu’une décision est prise, et même de faibles quantités de nouvelles informations sont perçues comme bien plus pertinentes qu’elles ne le sont réellement, donc les managers accordent trop d’importance à une seule journée discrète et minimisent le raisonnement qui les a conduits à leur choix au départ », a-t-il expliqué.
« L’anxiété, l’incertitude et la peur de rater quelque chose sont les véritables moteurs des transferts impulsifs. Voir d’autres managers faire un choix différent, ou lire un titre, crée un sentiment d’urgence. Les gens confondent le soulagement à court terme de “faire quelque chose” avec une véritable amélioration de la qualité de leur décision.
« Les gens jugent si une décision était bonne ou mauvaise en fonction de son résultat, et non de la logique utilisée pour la prendre ; c’est ce que l’on appelle le “biais de résultat”. Un bon choix de capitaine peut quand même ne rien rapporter lors de la 1re journée simplement parce que le football est aléatoire. La qualité d’une décision doit être évaluée sur plusieurs semaines, pas sur un seul score.
« Les gens ressentent la douleur de perdre des points bien plus intensément que le plaisir d’en gagner. C’est pourquoi un mauvais résultat de capitaine reste dans la mémoire d’un manager bien plus longtemps que trois bons, et pourquoi cela provoque si souvent une surréaction. »
- Getty
Éviter les plus grosses bourdes du début de saison
Pour assurer un succès à long terme, les managers doivent éviter activement plusieurs erreurs courantes avant même le coup d’envoi. Les transferts paniques fondés sur le bruit autour de la pré-saison, le fait de manquer la date limite du mercato et le choix du capitaine uniquement sur sa réputation plutôt qu’en fonction du calendrier font partie des regrets classiques du début de saison. Il est également conseillé aux joueurs de FPL de ne pas sur-réagir à une seule performance, car des échantillons plus larges comptent bien davantage qu’un score isolé.
Galin Ananiev, fondateur et PDG de SeatPin, a souligné l’investissement émotionnel accru à l’approche de la nouvelle campagne, en déclarant : « Une équipe de fantasy va au-delà d’un simple groupe de joueurs, elle reflète le propre jugement d’un manager et le temps qu’il y a investi. Chaque transfert est essentiellement un petit pari sur votre propre évaluation de la manière dont les joueurs vont performer, ce qui explique pourquoi chaque résultat a un poids émotionnel, et pas seulement un impact sur le total de points.
« Cela est encore amplifié cette saison, avec un record de neuf clubs de Premier League qui débutent sous une nouvelle direction permanente, il y a plus d’incertitude que d’habitude, ce qui rend les choses encore plus excitantes pour ceux qui tiennent à bien composer leur équipe. Par conséquent, avoir un processus clair et une stratégie peut avoir plus de valeur que de réagir à chaque titre ou à chaque résultat de pré-saison. »
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