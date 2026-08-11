Le Dr Max Doshay, psychologue clinicien, a expliqué les mécanismes psychologiques complexes qui influencent la prise de décision en Fantasy Premier League. Il a noté que les managers accordent souvent trop d’importance à une seule journée discrète et minimisent rapidement le raisonnement logique qui les avait initialement conduits à leur choix.

« Nos cerveaux sont programmés pour rechercher de la certitude une fois qu’une décision est prise, et même de faibles quantités de nouvelles informations sont perçues comme bien plus pertinentes qu’elles ne le sont réellement, donc les managers accordent trop d’importance à une seule journée discrète et minimisent le raisonnement qui les a conduits à leur choix au départ », a-t-il expliqué.

« L’anxiété, l’incertitude et la peur de rater quelque chose sont les véritables moteurs des transferts impulsifs. Voir d’autres managers faire un choix différent, ou lire un titre, crée un sentiment d’urgence. Les gens confondent le soulagement à court terme de “faire quelque chose” avec une véritable amélioration de la qualité de leur décision.

« Les gens jugent si une décision était bonne ou mauvaise en fonction de son résultat, et non de la logique utilisée pour la prendre ; c’est ce que l’on appelle le “biais de résultat”. Un bon choix de capitaine peut quand même ne rien rapporter lors de la 1re journée simplement parce que le football est aléatoire. La qualité d’une décision doit être évaluée sur plusieurs semaines, pas sur un seul score.

« Les gens ressentent la douleur de perdre des points bien plus intensément que le plaisir d’en gagner. C’est pourquoi un mauvais résultat de capitaine reste dans la mémoire d’un manager bien plus longtemps que trois bons, et pourquoi cela provoque si souvent une surréaction. »