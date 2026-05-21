« Un excellent entraîneur et une personne formidable » : Vincent Kompany, jugé « intransférable » par le Bayern Munich, explique en quoi l’entraîneur constitue « une véritable valeur ajoutée » pour l’ensemble du club

Dans une interview accordée à Sport Bild, Hainer a clairement exposé la position du Bayern concernant Kompany, tout en plaisantant sur l’intérêt manifesté par d’autres clubs. Le président bavarois a également salué le professionnalisme et l’éthique de travail de l’entraîneur, affirmant que ses exigences avaient profité à tout le club.

« Quiconque souhaite le recruter peut toujours frapper à la porte, a-t-il lancé. On dit souvent que certains joueurs sont “invendables”. Et bien Kompany n’a pas de prix ; il est invendable. Vincent a un contrat jusqu’en 2029, ce qui nous assure une belle sécurité – et j’espère qu’il restera bien plus longtemps encore. Il s’est forgé un nom ici, avec nous.

« Vincent est le premier à arriver à la Sabener Straße le matin et le dernier à partir. Quand nous rentrons à Munich en avion après un match à l’extérieur, je le vois déjà visionner toutes les images de la rencontre sur son ordinateur portable et appeler son staff pour une première analyse. Cette éthique de travail est contagieuse, tant pour l’équipe que pour tout le club. Kompany est un véritable atout.

« Notre décision de prolonger son contrat ne visait pas à devancer Manchester City. Nous l’avons fait parce qu’il réalise un travail exceptionnel et que nous voulions le garder le plus longtemps possible. Peut-être entraînera-t-il un jour Manchester City, où il a déjà joué. Son succès attire logiquement l’attention des grands clubs. Il est jeune et a encore de nombreuses années devant lui sur les bancs. Mais lui et sa famille se sentent très bien à Munich. »