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« Un excellent entraîneur et une personne formidable » : Vincent Kompany, jugé « intransférable » par le Bayern Munich, explique en quoi l’entraîneur constitue « une véritable valeur ajoutée » pour l’ensemble du club
Le Bayern dément les rumeurs de départ concernant Kompany
Le nom de Kompany est évoqué pour un éventuel retour à Manchester City, alors que l’avenir à long terme de Pep Guardiola à l’Etihad Stadium reste incertain. Toutefois, le Bayern a clairement fait savoir qu’il ne comptait pas laisser partir son entraîneur principal.
Le président du Bayern, Hainer, a d’ailleurs balayé d’un revers les spéculations sur un départ du Belge vers l’Angleterre. En octobre dernier, Kompany a prolongé son contrat jusqu’en 2029 à Munich. L’ancien entraîneur de Burnley s’est rapidement imposé à l’Allianz Arena malgré la pression liée à la gestion du plus grand club d’Allemagne.
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Hainer salue l'influence de Kompany
Dans une interview accordée à Sport Bild, Hainer a clairement exposé la position du Bayern concernant Kompany, tout en plaisantant sur l’intérêt manifesté par d’autres clubs. Le président bavarois a également salué le professionnalisme et l’éthique de travail de l’entraîneur, affirmant que ses exigences avaient profité à tout le club.
« Quiconque souhaite le recruter peut toujours frapper à la porte, a-t-il lancé. On dit souvent que certains joueurs sont “invendables”. Et bien Kompany n’a pas de prix ; il est invendable. Vincent a un contrat jusqu’en 2029, ce qui nous assure une belle sécurité – et j’espère qu’il restera bien plus longtemps encore. Il s’est forgé un nom ici, avec nous.
« Vincent est le premier à arriver à la Sabener Straße le matin et le dernier à partir. Quand nous rentrons à Munich en avion après un match à l’extérieur, je le vois déjà visionner toutes les images de la rencontre sur son ordinateur portable et appeler son staff pour une première analyse. Cette éthique de travail est contagieuse, tant pour l’équipe que pour tout le club. Kompany est un véritable atout.
« Notre décision de prolonger son contrat ne visait pas à devancer Manchester City. Nous l’avons fait parce qu’il réalise un travail exceptionnel et que nous voulions le garder le plus longtemps possible. Peut-être entraînera-t-il un jour Manchester City, où il a déjà joué. Son succès attire logiquement l’attention des grands clubs. Il est jeune et a encore de nombreuses années devant lui sur les bancs. Mais lui et sa famille se sentent très bien à Munich. »
Le Bayern construit son équipe autour de Kompany.
Le Bayern estime que Kompany a rétabli la stabilité et l'identité du club après une période agitée marquée par plusieurs changements d'entraîneurs. Le club considère que son style offensif et son approche exigeante sont des atouts essentiels pour son avenir à long terme.
« Ottmar Hitzfeld a dit un jour que la qualité essentielle pour un entraîneur est l’authenticité », a-t-il ajouté. « Vincent est l’incarnation même de cette authenticité : il fait preuve d’une sincérité radicale dans son attitude accessible.
Les joueurs savent exactement à quoi s’attendre, et cette clarté, combinée à son attitude et à son expertise exceptionnelle, fait toute la différence. C’est non seulement un excellent entraîneur, mais aussi une personne remarquable. Toujours poli, Kompany sait se montrer ferme lorsque les séances ou les matchs ne se déroulent pas selon ses plans. »
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Le Bayern vise le doublé national
Le Bayern vise désormais le doublé national : une victoire contre Stuttgart en finale de la Coupe d'Allemagne, samedi à l'Olympiastadion, viendrait parachever le sacre en Bundesliga et consoliderait un peu plus la confiance dans le projet de Kompany.