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Un ex-joueur de Manchester United qualifié de « nouveau Jordan Henderson » après son retour dans son ancien club
Blind fait immédiatement forte impression pour son retour à l'Ajax
Blind a fait forte impression dès son retour émouvant à l’Ajax. L’ancien défenseur de United a rejoint le club d’Eredivisie en transfert libre depuis Gérone, le directeur sportif Jordi Cruyff ayant rapidement bouclé sa signature avant le début de la préparation estivale. Retrouvant son ancien entraîneur Míchel à Amsterdam, Blind s’est immédiatement assuré une place de titulaire dans l’équipe. Son leadership vocal sur le terrain et son impressionnant coaching depuis l’arrière ont déjà suscité un immense enthousiasme au sein du club.
« Le nouveau Jordan Henderson »
L'ancien joueur de l'Ajax Maduro a désigné Blind comme la meilleure recrue estivale du club jusqu'à présent, allant même jusqu'à le comparer à Henderson. Maduro estime que la présence du vétéran comble un énorme vide en matière de leadership, dont l'Ajax a cruellement souffert au cours de l'année écoulée.
« On voit déjà qu'il fait progresser les joueurs grâce à ses consignes et à sa qualité de passe », a déclaré Maduro, comme le rapporte VoetbalPrimeur. « En conséquence, Davy Klaassen et Steven Berghuis s'améliorent eux aussi. Il peut endosser le rôle de Jordan Henderson, c'est quelque chose qui a clairement manqué à l'Ajax au cours de l'année écoulée. »
Tirer ses coéquipiers vers le haut et montrer la voie
La capacité de Blind à dicter le jeu et à organiser ses coéquipiers depuis des positions reculées lui a valu de nombreux éloges dans le football néerlandais. Le joueur de 36 ans a également disputé deux matches avec l’Ajax cette saison. Blind a joué l’intégralité des 90 minutes lors des deux matches de qualification de Conference League, remportés par le géant néerlandais sur un score cumulé de 8-2 face à Vojvodina.
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Quelle est la prochaine étape pour Blind ?
Pour l’instant, la priorité immédiate de Blind sera de guider l’effectif pendant la pré-saison et de ramener l’Ajax vers le succès sur la scène nationale. Le club affrontera Volendam en match amical, avant de retrouver la compétition lors des qualifications pour la Ligue Europa Conférence le 6 août.
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