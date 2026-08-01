L'ancien joueur de l'Ajax Maduro a désigné Blind comme la meilleure recrue estivale du club jusqu'à présent, allant même jusqu'à le comparer à Henderson. Maduro estime que la présence du vétéran comble un énorme vide en matière de leadership, dont l'Ajax a cruellement souffert au cours de l'année écoulée.

« On voit déjà qu'il fait progresser les joueurs grâce à ses consignes et à sa qualité de passe », a déclaré Maduro, comme le rapporte VoetbalPrimeur. « En conséquence, Davy Klaassen et Steven Berghuis s'améliorent eux aussi. Il peut endosser le rôle de Jordan Henderson, c'est quelque chose qui a clairement manqué à l'Ajax au cours de l'année écoulée. »







