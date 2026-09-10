Chelsea a réalisé une remontée sensationnelle pour battre Leeds 6-3 lors d’un affrontement palpitant en Carabao Cup. L’équipe d’Alonso semblait d’abord se diriger vers une élimination prématurée catastrophique après avoir été menée 2-0 à Stamford Bridge.

Cependant, une séquence offensive frénétique de 12 minutes en seconde période a complètement renversé la rencontre. Cole Palmer a inscrit deux buts en trois minutes pour remettre les deux équipes à égalité, avant que Pedro Neto et la recrue estivale Welbeck n’alourdissent le score.

Valentin Barco et un deuxième but spectaculaire de Welbeck ont finalement assuré à Chelsea sa place au quatrième tour. Leurs exploits tardifs ont rendu le but de Dominic Calvert-Lewin à la 75e minute pour Leeds anecdotique au final.