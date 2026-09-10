Getty Images Sport
Traduit par
Un ex-attaquant de Chelsea salue Xabi Alonso pour avoir orchestré le transfert sensationnel de Danny Welbeck après ses exploits en Carabao Cup
Chelsea surprend Leeds dans un thriller en Carabao Cup
Chelsea a réalisé une remontée sensationnelle pour battre Leeds 6-3 lors d’un affrontement palpitant en Carabao Cup. L’équipe d’Alonso semblait d’abord se diriger vers une élimination prématurée catastrophique après avoir été menée 2-0 à Stamford Bridge.
Cependant, une séquence offensive frénétique de 12 minutes en seconde période a complètement renversé la rencontre. Cole Palmer a inscrit deux buts en trois minutes pour remettre les deux équipes à égalité, avant que Pedro Neto et la recrue estivale Welbeck n’alourdissent le score.
Valentin Barco et un deuxième but spectaculaire de Welbeck ont finalement assuré à Chelsea sa place au quatrième tour. Leurs exploits tardifs ont rendu le but de Dominic Calvert-Lewin à la 75e minute pour Leeds anecdotique au final.
- AFP
Hasselbaink félicite Alonso pour le transfert avisé de Welbeck
À la suite de cette spectaculaire victoire à neuf buts, l’ancien attaquant des Blues Hasselbaink a tenu à saluer tout particulièrement Welbeck. Le consultant estime qu’Alonso a fait preuve d’une remarquable clairvoyance en faisant venir l’attaquant expérimenté dans l’ouest de Londres.
Welbeck, qui a également trouvé le chemin des filets lors du précédent succès de Chelsea en Carabao Cup contre Luton Town, a rapidement prouvé sa valeur. S’exprimant sur Sky Sports, Hasselbaink a insisté sur le fait que l’ancien international anglais sera un atout précieux pour sa nouvelle équipe.
« Il va apporter énormément, allez !, a-t-il déclaré. Il a joué pour Arsenal et Manchester United, et il a fait le travail à Brighton. Il sait qu’il ne sera pas le numéro un à Chelsea et cela lui conviendra.
« Mais il peut apporter énormément aux autres joueurs, sur le terrain comme en dehors. Il parlera aux autres joueurs et les aidera de cette manière, mais il veut aussi marquer et il voudra être à la conclusion des actions. C’est une excellente recrue pour Chelsea. »
L’attaquant vétéran apporte un leadership crucial à Chelsea
L’effectif de Chelsea, très talentueux mais largement inexpérimenté, a nettement manqué de leadership de la part de joueurs chevronnés ces dernières saisons. Alonso a clairement identifié cette lacune cruciale et a immédiatement sauté sur l’occasion de recruter cet attaquant confirmé de Premier League.
Si Welbeck devrait avant tout servir de doublure à l’attaquant en forme Joao Pedro, son influence globale ira bien au-delà de son temps de jeu. Hasselbaink a souligné que le joueur de 35 ans comprend parfaitement son statut au sein de l’effectif.
« C’est un attaquant de premier plan, mais sa personnalité et ce qu’il apportera au groupe en dehors du terrain, personne ne comprendra vraiment l’importance de cela à moins de le vivre », a ajouté Hasselbaink.
« C’est un professionnel remarquable, comme nous l’avons vu tout au long de sa carrière en Premier League, et j’espère simplement qu’il continuera sur sa lancée en jouant pour Chelsea. »
- Getty Images Sport
Le retour en Premier League attend l’équipe de Chelsea en pleine réussite
La prestation remarquée de Welbeck en coupe, lors de son entrée en jeu, donnera certainement matière à réflexion à Alonso dans sa gestion de la rotation en attaque. Le vétéran a désormais démontré de manière incontestable sa capacité à changer le cours d’un match lorsqu’il est sollicité par son entraîneur.
Chelsea va désormais se reconcentrer sur ses échéances nationales, avec l’objectif de capitaliser sur cette remarquable victoire en coupe. Chelsea retrouvera la Premier League samedi avec la réception du promu Hull City.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles