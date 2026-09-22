La situation tumultueuse à Old Trafford a suscité de vives critiques de la part de Lineker. S’exprimant dans le podcast The Rest is Football, l’ancien international anglais s’en est pris à la hiérarchie du club. « Je regarde Manchester United et je vois des problèmes venir d’en haut », a-t-il déclaré.

Il a ensuite lancé une pique sarcastique aux propriétaires majoritaires du club. « Je dois féliciter les Glazer d’avoir trouvé quelqu’un d’encore pire qu’eux à qui ils peuvent faire porter le chapeau, puis de l’avoir mis là et de lui avoir laissé prendre toutes les critiques : Jim Ratcliffe, a poursuivi Lineker. Je ne pense pas que ce soit un être humain particulièrement agréable et ce club de football est un peu un fiasco dans la manière dont il est dirigé en ce moment. Donc, bravo aux Glazer pour celle-là, d’avoir tout détourné loin d’eux ! »

Lineker a également mis en avant les problèmes systémiques qui minent Manchester United, pointant du doigt des infrastructures en ruine et un manque de progrès durable. « Ce club est un peu en désordre. Vous avez un stade qui tombe en ruine, toutes sortes de plaintes sur différents sujets, a-t-il ajouté. Les résultats, l’irrégularité semble être de retour. Ils ont soutenu l’entraîneur à de nombreuses reprises et cela n’a pas marché pour eux, mais il doit y avoir quelque chose qui ruisselle depuis le sommet. »



