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« Un être humain désagréable ! » - Gary Lineker lance une sortie sensationnelle contre Sir Jim Ratcliffe et qualifie Manchester United de « pagaille »
La lune de miel de Ratcliffe prend fin
Ratcliffe avait d’abord suscité de l’optimisme à Old Trafford lorsqu’il a acquis une participation minoritaire et pris le contrôle des opérations football en février 2024. Cependant, cette bienveillance s’est rapidement détériorée après une série de décisions controversées en dehors du terrain et la poursuite des difficultés sur le terrain. Le mécontentement des supporters a récemment éclaté lors de la défaite dans le derby de Manchester en septembre, avec des protestations visant directement les propriétaires du club.
Les supporters sont de plus en plus frustrés par les licenciements massifs au sein du personnel, la hausse des prix des billets les jours de match et les relocalisations d’abonnements de saison destinées à augmenter le nombre de places d’hospitalité. En outre, de récents commentaires sur l’immigration ont conduit plusieurs groupes de supporters à réclamer la démission de Ratcliffe, éclipsant complètement ses projets ambitieux de construire un nouveau stade de 100 000 places.
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Lineker s’en prend à Ratcliffe
La situation tumultueuse à Old Trafford a suscité de vives critiques de la part de Lineker. S’exprimant dans le podcast The Rest is Football, l’ancien international anglais s’en est pris à la hiérarchie du club. « Je regarde Manchester United et je vois des problèmes venir d’en haut », a-t-il déclaré.
Il a ensuite lancé une pique sarcastique aux propriétaires majoritaires du club. « Je dois féliciter les Glazer d’avoir trouvé quelqu’un d’encore pire qu’eux à qui ils peuvent faire porter le chapeau, puis de l’avoir mis là et de lui avoir laissé prendre toutes les critiques : Jim Ratcliffe, a poursuivi Lineker. Je ne pense pas que ce soit un être humain particulièrement agréable et ce club de football est un peu un fiasco dans la manière dont il est dirigé en ce moment. Donc, bravo aux Glazer pour celle-là, d’avoir tout détourné loin d’eux ! »
Lineker a également mis en avant les problèmes systémiques qui minent Manchester United, pointant du doigt des infrastructures en ruine et un manque de progrès durable. « Ce club est un peu en désordre. Vous avez un stade qui tombe en ruine, toutes sortes de plaintes sur différents sujets, a-t-il ajouté. Les résultats, l’irrégularité semble être de retour. Ils ont soutenu l’entraîneur à de nombreuses reprises et cela n’a pas marché pour eux, mais il doit y avoir quelque chose qui ruisselle depuis le sommet. »
Un club en transition et en pleine tourmente
L’instabilité de United se reflète nettement dans son turnover au poste d’entraîneur, Michael Carrick étant récemment devenu le troisième entraîneur permanent de l’ère INEOS. Après les licenciements d’Erik ten Hag et de Ruben Amorim en l’espace de 15 mois, Carrick a décroché une qualification en Ligue des champions comme entraîneur intérimaire avant d’obtenir le poste à plein temps cet été. Cependant, un mercato décevant a suivi, le club ayant manqué ses cibles prioritaires Elliot Anderson et Matheus Fernandes.
Ce dysfonctionnement menace désormais la filière du centre de formation du club. Le très prometteur JJ Gabriel aurait demandé à être transféré, sa famille estimant que United a pris trop de retard sur des poids lourds européens comme le Real Madrid, le FC Barcelone et Manchester City. Lineker a évoqué cet exode en déclarant : « Ils perdent de très jeunes adolescents, on dirait que cela va se produire. »
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La pression monte pendant la trêve internationale
Manchester United aborde l’actuelle trêve internationale en végètant à la 12e place, après n’avoir pris que cinq misérables points lors de ses cinq premières journées de Premier League. Carrick fait face à une tâche ardue pour redresser la forme de l’équipe sur la scène nationale à la reprise des compétitions de clubs, tout en composant avec une atmosphère de plus en plus toxique à Old Trafford.
Ratcliffe avait auparavant averti en mars qu’il se retirerait s’il était soumis au même niveau de virulence que la famille Glazer. Alors que les résultats stagnent, que les débats sur les infrastructures font rage et que les protestations des supporters s’intensifient, le patron d’INEOS approche rapidement d’un tournant critique de son mandat.
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