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Al Ahli vs Al Riyadh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Traduit par

Un entraîneur perdu et une défense de rue : les supporters d'Al Ahly se lamentent après le début catastrophique de la saison

Al Quadisiya vs Al Ahli
Al Quadisiya
Al Ahli
Saudi Pro League
M. Pusic
Arabie saoudite
Pays-Bas

« ... Voici mon Ahly des continents ! »

La déception des supporters d'Al-Ahli s'est prolongée après la nouvelle défaite subie par « Al-Raqi », mardi, face à Al-Qadisiyah sur le score de 3-2, lors de la sixième journée de la Saudi Pro League.

À l'inverse de la stabilité technique qui avait mené l'équipe à décrocher à deux reprises l'AFC Champions League Elite sous la direction de l'ancien entraîneur, l'Allemand Matthias Jaissle, Al-Ahli traverse un flottement notable avec son nouvel entraîneur, le Néerlandais Marino Pusic.

Sur les 6 matchs disputés par l'équipe en championnat cette saison, Al-Ahli s'est imposé à 3 reprises et a concédé autant de défaites, ce qui a accru l'inquiétude sur fond d'accusations récurrentes reprochant à l'entraîneur une mauvaise utilisation des joueurs.

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  • Un milieu à découvert : est-ce là le Ahly des continents ?

    Dans ce contexte, le journaliste saoudien Mohammed Al-Shieky, ancien directeur du centre médiatique du club d'Al-Ahli, s'en est pris à l'entraîneur Busquets après la défaite d'hier.

    Al-Shieky a écrit sur la plateforme X : « Un entraîneur perdu. Un milieu de terrain à découvert et une défense de rue. »

    Il a poursuivi : « Voilà l'Al-Ahli des compétitions continentales. On lui amène des joueurs en dessous de son rang et qui ne conviennent pas à ses participations internationales, alors que d'autres reçoivent les plus grandes et les plus solides recrues. »

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  • Un travail raté : « quand c'est un stagiaire qui te dirige »

    Ces propos ont provoqué la colère d'un certain nombre de supporters d'Al-Ahli qui suivent Al-Shaikhi via son compte sur X, et une large partie d'entre eux ont blâmé non seulement l'entraîneur, mais aussi les responsables qui l'ont fait venir dans l'équipe.

    Le compte Bader jazi a commenté : « Le problème, c'est que tu résumes tout à un entraîneur et à des joueurs, alors que le vrai dysfonctionnement est bien plus important que ça. Al-Ahli a besoin d'un projet clair et d'un soutien à la hauteur de son statut et de ses participations internationales, pas de recrues au compte-gouttes pour ensuite blâmer l'entraîneur et les joueurs sur les résultats. »

    Et de poursuivre : « L'entraîneur est mauvais, mais quelle est la faute de l'entraîneur si Trincão se promène sur le terrain ? Atangana est complice sur le deuxième et le troisième but, il se promène comme s'il n'était pas en plein match. Quelle est la faute de l'entraîneur si Rayan Hamed ne sait pas couvrir le joueur ? L'entraîneur assume ses erreurs, mais on ne peut pas lui imputer chaque erreur individuelle. »

    La théorie du complot était elle aussi présente chez certains, puisqu'un compte se nommant « Le Regard perçant » a déclaré : « Le réalisateur veut ça, Al-Shaikhi, une répétition des souvenirs de 2016, Hassi et Al-Mehyani. La force appartient à Dieu, exalté soit-Il, et il nous suffit de dire : Dieu nous suffit, Il est notre meilleur garant. »

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    Et faris a écrit : « Quand tu confies ta nuque à un stagiaire, ce résultat arrive dans un match contre une équipe où tu testes des schémas, tu fais jouer Feras ailier, Trincão numéro 10 et Sebastián numéro 8. Le résultat 3, et encore merci, avec le terrain de Rayan latéral. »

    Dans le même sens, « Amin Al-Sobhi Abou Mishari » a commenté la manière de jouer de Pušić, en déclarant : « Jouer avec un seul milieu axial et face à Al-Qadisiyah, c'est un travail raté et une planification faible. Nous avons perdu Feras à droite et Trincão au milieu, alors qu'il n'a été utile ni au milieu ni sur l'aile. »

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