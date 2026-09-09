Ces propos ont provoqué la colère d'un certain nombre de supporters d'Al-Ahli qui suivent Al-Shaikhi via son compte sur X, et une large partie d'entre eux ont blâmé non seulement l'entraîneur, mais aussi les responsables qui l'ont fait venir dans l'équipe.

Le compte Bader jazi a commenté : « Le problème, c'est que tu résumes tout à un entraîneur et à des joueurs, alors que le vrai dysfonctionnement est bien plus important que ça. Al-Ahli a besoin d'un projet clair et d'un soutien à la hauteur de son statut et de ses participations internationales, pas de recrues au compte-gouttes pour ensuite blâmer l'entraîneur et les joueurs sur les résultats. »

Et de poursuivre : « L'entraîneur est mauvais, mais quelle est la faute de l'entraîneur si Trincão se promène sur le terrain ? Atangana est complice sur le deuxième et le troisième but, il se promène comme s'il n'était pas en plein match. Quelle est la faute de l'entraîneur si Rayan Hamed ne sait pas couvrir le joueur ? L'entraîneur assume ses erreurs, mais on ne peut pas lui imputer chaque erreur individuelle. »

La théorie du complot était elle aussi présente chez certains, puisqu'un compte se nommant « Le Regard perçant » a déclaré : « Le réalisateur veut ça, Al-Shaikhi, une répétition des souvenirs de 2016, Hassi et Al-Mehyani. La force appartient à Dieu, exalté soit-Il, et il nous suffit de dire : Dieu nous suffit, Il est notre meilleur garant. »

Et faris a écrit : « Quand tu confies ta nuque à un stagiaire, ce résultat arrive dans un match contre une équipe où tu testes des schémas, tu fais jouer Feras ailier, Trincão numéro 10 et Sebastián numéro 8. Le résultat 3, et encore merci, avec le terrain de Rayan latéral. »

Dans le même sens, « Amin Al-Sobhi Abou Mishari » a commenté la manière de jouer de Pušić, en déclarant : « Jouer avec un seul milieu axial et face à Al-Qadisiyah, c'est un travail raté et une planification faible. Nous avons perdu Feras à droite et Trincão au milieu, alors qu'il n'a été utile ni au milieu ni sur l'aile. »

À lire aussi : Séisme surprise, une star des Lions : je ne rejouerai plus pour le Maroc en présence de Wahbi