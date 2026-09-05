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Traduit par

Un entraîneur historique et un rêve asiatique : cinq déceptions qui teintent le clasico entre Al-Ittihad et Al-Nassr de couleurs de revanche

FEATURES
Al Ittihad vs Al Nasr FC
Al Ittihad
Al Nasr FC
Saudi Pro League
C. Ronaldo
J. Wissing
L. Blanc
Arabie saoudite
Portugal
Allemagne
France

Un match palpitant chargé de nombreux souvenirs

La vengeance fait partie du plaisir du football. Les entraîneurs et les supporters l'utilisent parfois pour motiver les joueurs lors des matches importants, et le Clasico de ce soir entre Al-Ittihad et Al-Nassr sera l'un de ces matches.

Al-Nassr se rendra chez Al-Ittihad ce samedi soir, au stade Al-Inma à Djeddah, dans le sommet de la cinquième journée de la Saudi Pro League.

Les deux équipes abordent la rencontre avec de nombreuses motivations, mais l'étendard de la vengeance flottera au-dessus du stade Al-Inma, en raison des nombreuses scènes survenues entre les deux pôles du Clasico la saison dernière.

  • Al-Nassr v Al-Ittihad - Saudi Super Cup Semi FinalGetty Images Sport

    La fin du rêve du triplé

    Tout a commencé lors du premier match de la saison dernière, quand Al-Nassr a affronté Al-Ittihad à Hong Kong, en demi-finale de la Supercoupe d'Arabie saoudite.

    Al-Nassr a réussi à battre Al-Ittihad sur le score de 2-1, se qualifiant ainsi pour la finale, avant de s'incliner face à Al-Ahli aux tirs au but.

    Al-Ittihad n'a pas seulement perdu la demi-finale de la Supercoupe d'Arabie saoudite, mais a également laissé filer une occasion en or de remporter le triplé national pour la première fois de son histoire.

    Al-Ittihad avait en effet été sacré avant ce match par le doublé national pour la première fois de son histoire, en réussissant à combiner le championnat de Roshan League saoudien et la Coupe du Serviteur des deux Saintes Mosquées, avant qu'Al-Nassr ne le prive de compléter le triplé avec la Supercoupe.

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  • Al-Nassr v Al-Ittihad - Saudi Super Cup Semi FinalGetty Images Sport

    Chute d'un entraîneur historique

    La défaite en Supercoupe a été le premier clou qu'Al-Nassr a planté dans le cercueil de l'entraîneur français Laurent Blanc à Al-Ittihad, avant qu'il n'y plante lui-même le dernier clou également.

    Cela s'est produit le 26 septembre de l'année dernière, lorsque les deux équipes se sont affrontées lors de la quatrième journée de la Roshn Saudi League, et Al-Nassr est parvenu à s'imposer sur le score de deux buts à zéro.

    Bien que cette défaite ait été la première d'Al-Ittihad en Roshn Saudi League, après trois victoires consécutives, la direction du club saoudien a décidé de démettre Laurent Blanc de ses fonctions de directeur technique de l'équipe, sans attendre le match suivant.

    Blanc, sacré du doublé national, a quitté Al-Ittihad de la pire manière possible, laissant le club saoudien traverser après lui une période de flottement sous la direction de l'entraîneur portugais Sérgio Conceição, qui a échoué à faire revivre la gloire de son prédécesseur français.

    En raison de ces flottements, Al-Ittihad a terminé la Roshn Saudi League à la cinquième place, en plus d'avoir été éliminé de la Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées en demi-finale, et de la Ligue des champions d'Asie Elite en quart de finale.

  • FBL-KSA-NASSR-ITTIHADAFP

    Défaite sans Ronaldo

    Al-Nassr ne s'est pas contenté de battre Al-Ittihad lors de la phase aller, il a récidivé lors de la phase retour, avec une nouvelle victoire sur le même score.

    Le pire pour Al-Ittihad n'a pas été seulement la défaite, mais la manière, puisqu'Al-Nassr a signé sa troisième victoire face au « Doyen » en une seule saison, et cette fois sans sa star portugaise Cristiano Ronaldo.

    Ronaldo était absent des matchs durant cette période, en signe de protestation contre le renforcement massif d'Al-Hilal lors du dernier mercato hivernal, et il n'a pas mis fin à sa protestation pour le clásico face à Al-Ittihad.

    Malgré l'absence de Ronaldo, Al-Nassr a décroché la victoire et a battu Al-Ittihad à l'aller comme au retour en championnat saoudien pour la sixième fois depuis le début de l'ère professionnelle lors de la saison 2008-2009.

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  • La malédiction de la Coupe persiste

    En revanche, une petite revanche est venue du club d'Al-Ittihad en Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées, lorsqu'il a battu Al-Nassr sur le score de 2-1 et l'a éliminé dès les huitièmes de finale.

    Al-Ittihad a gâché de nombreuses occasions face à Al-Nassr avec cette élimination, la plus notable étant celle de réaliser le doublé national, d'autant plus qu'Al-Alami a réussi à reconquérir le titre du championnat saoudien à la fin de la saison, après une absence de 7 ans.

    Et si Al-Nassr a réussi à reconquérir le titre du championnat, Al-Ittihad l'a privé de rééditer la même chose en Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées, qu'il n'avait plus remportée depuis près de 36 ans, et plus précisément depuis 1990.

    Finalement, Al-Ittihad n'est pas allé au bout de son parcours en Coupe, quittant la compétition dès les demi-finales, après sa défaite face à Al-Kholood aux tirs au but, dans une surprise de taille.

  • Al Nassr v Gamba Osaka: AFC Champions League 2Getty Images Sport

    La fin du rêve asiatique

    Quant à la plus lourde défaite de la saison dernière, elle fut le fait d'Al-Nassr, non pas à cause d'Al-Ittihad lui-même, mais à cause de son entraîneur actuel : l'Allemand Jens Wiessing.

    Cela s'est produit lors de la fameuse soirée du 16 mai, sur la pelouse du Al-Awwal Park, dans la capitale saoudienne Riyad, lorsqu'Al-Nassr a reçu son homologue japonais du Gamba Osaka, en finale de la Ligue des champions d'Asie 2.

    Tous les pronostics avant la rencontre annonçaient une victoire historique d'Al-Nassr, au vu de l'écart de moyens entre lui et le club japonais, mais l'entraîneur actuel d'Al-Ittihad en avait décidé autrement.

    Wiessing, qui dirigeait le Gamba Osaka à cette époque, a mené la formation japonaise sur le podium de la Ligue des champions d'Asie 2 pour la première fois de son histoire, après une victoire historique sur Al-Nassr sur le score d'un but à zéro.

    L'entraîneur allemand a ainsi privé Al-Nassr de remporter le titre de la Ligue des champions d'Asie 2 pour la première fois de son histoire, mais aussi de décrocher son premier titre asiatique depuis 28 ans, plus précisément depuis sa victoire en Supercoupe continentale en 1998.

    Aujourd'hui, Wiessing retrouve Al-Nassr, mais cette fois avec le club d'Al-Ittihad, avec pour mission de faire tomber « l'international » pour la première fois lors de la saison en cours, comme il l'avait fait pour la dernière fois à la fin de la saison passée.

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