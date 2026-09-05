Quant à la plus lourde défaite de la saison dernière, elle fut le fait d'Al-Nassr, non pas à cause d'Al-Ittihad lui-même, mais à cause de son entraîneur actuel : l'Allemand Jens Wiessing.
Cela s'est produit lors de la fameuse soirée du 16 mai, sur la pelouse du Al-Awwal Park, dans la capitale saoudienne Riyad, lorsqu'Al-Nassr a reçu son homologue japonais du Gamba Osaka, en finale de la Ligue des champions d'Asie 2.
Tous les pronostics avant la rencontre annonçaient une victoire historique d'Al-Nassr, au vu de l'écart de moyens entre lui et le club japonais, mais l'entraîneur actuel d'Al-Ittihad en avait décidé autrement.
Wiessing, qui dirigeait le Gamba Osaka à cette époque, a mené la formation japonaise sur le podium de la Ligue des champions d'Asie 2 pour la première fois de son histoire, après une victoire historique sur Al-Nassr sur le score d'un but à zéro.
L'entraîneur allemand a ainsi privé Al-Nassr de remporter le titre de la Ligue des champions d'Asie 2 pour la première fois de son histoire, mais aussi de décrocher son premier titre asiatique depuis 28 ans, plus précisément depuis sa victoire en Supercoupe continentale en 1998.
Aujourd'hui, Wiessing retrouve Al-Nassr, mais cette fois avec le club d'Al-Ittihad, avec pour mission de faire tomber « l'international » pour la première fois lors de la saison en cours, comme il l'avait fait pour la dernière fois à la fin de la saison passée.
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