La vengeance fait partie du plaisir du football. Les entraîneurs et les supporters l'utilisent parfois pour motiver les joueurs lors des matches importants, et le Clasico de ce soir entre Al-Ittihad et Al-Nassr sera l'un de ces matches.

Al-Nassr se rendra chez Al-Ittihad ce samedi soir, au stade Al-Inma à Djeddah, dans le sommet de la cinquième journée de la Saudi Pro League.

Les deux équipes abordent la rencontre avec de nombreuses motivations, mais l'étendard de la vengeance flottera au-dessus du stade Al-Inma, en raison des nombreuses scènes survenues entre les deux pôles du Clasico la saison dernière.