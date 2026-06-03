Selon The Athletic, Cucurella souhaite quitter Chelsea cet été. Les Blues ne s’opposeront pas au départ de leur arrière gauche, à condition qu’une offre satisfaisante soit formulée.
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Un entraîneur allemand pourrait l’accueillir : Marc Cucurella, le cauchemar de la DFB, s’apprête-t-il à réaliser un transfert spectaculaire ?
Selon The Athletic, plusieurs cadors européens s’intéresseraient déjà à Cucurella. Le FC Barcelone surveillerait de près la situation de l’international espagnol. Le directeur sportif du Barça, Deco, aurait même déjà pris contact avec les conseillers du joueur, et il partagerait avec l’entraîneur Hansi Flick une très haute opinion de ce latéral de 27 ans.
Il serait piquant de voir Cucurella avoir à l’avenir un entraîneur allemand à Barcelone en la personne de Flick. Après tout, lors de l’Euro 2024 à domicile, il s’est imposé comme le cauchemar incarné de l’équipe nationale allemande. Lors des prolongations du quart de finale entre l’Espagne et l’Allemagne, sa main dans la surface, alors que le score était de 1-1, n’a pas été sanctionnée, privant la Mannschaft d’un penalty évident. Les Espagnols ont finalement inscrit le but de la victoire 2-1 peu avant la fin des prolongations, éliminant ainsi le pays hôte.
Un retour au Barça aurait par ailleurs une saveur particulière pour le natif de Catalogne, formé au club depuis ses 14 ans. Resté bloqué en équipe réserve malgré un seul match officiel avec les pros, il avait ensuite été prêté à deux reprises, en 2018/19 (à Eibar) puis en 2019/20 (à Getafe), avant que les Blaugrana ne le cèdent définitivement à Getafe à l’été 2020 pour un peu moins de douze millions d’euros. Un an plus tard, il part pour Brighton & Hove Albion en Premier League, puis, en 2022, Chelsea le recrute pour 65,3 millions d’euros.
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Marc Cucurella, actuellement en difficulté à Chelsea, pourrait être cédé contre un chèque d’au moins 70 millions d’euros, selon les exigences des Blues.
Après quatre saisons à Stamford Bridge, Cucurella manifeste un mécontentement grandissant, rapporte The Athletic. Le défenseur espagnol critique notamment la politique de recrutement des Blues, qui privilégie l’arrivée de jeunes talents. « Il y avait un manque d’expérience. Pour beaucoup de joueurs, c’était la première fois qu’ils disputaient un match de cette envergure, et nous en avons payé le prix », déplorait l’Espagnol en mars auprès de The Athletic, après l’élimination de Chelsea en huitièmes de finale de la Ligue des champions face au Paris Saint-Germain (2-5, 0-3). « Je comprends que c’est la politique du club. Mais pour tous ceux qui sont ici et qui veulent remporter de grands titres, des moments comme celui-ci sont décourageants. Ne recruter que des jeunes joueurs pourrait compliquer les choses. »
Il critique aussi le départ précoce d’Enzo Maresca, estimant que l’entraîneur italien méritait plus de temps après avoir conduit les Blues au sacre en Coupe du monde des clubs. Son successeur, Liam Rosenior, limogé dès avril après seulement quelques mois, n’a pas inversé la tendance. En fin de saison, les Blues ont manqué la qualification pour les coupes européennes en concluant le championnat à une décevante dixième place, un résultat qui alimente encore son envie de départ.
Les Blues, eux, se montrent sereins : sous contrat jusqu’en 2029, l’Espagnol ne partira pas à moindre coût. Selon The Athletic, le club londonien réclamerait au moins 70 millions d’euros pour laisser filer son défenseur.
Le Barça s’intéresserait-il à Marc Cucurella ? Le club catalan devrait d’abord vendre.
Selon The Athletic, Xabi Alonso, le futur entraîneur de Chelsea, a multiplié les contacts avec Cucurella ces dernières semaines. L’ex-coach de Leverkusen souhaite intégrer son compatriote à son effectif, tout en connaissant son envie de départ. Reste à savoir comment la situation va évoluer.
L’intensité des efforts du Barça pour recruter Cucurella dépendra toutefois d’une condition préalable : la vente d’un défenseur actuel du club, ce qui, selon The Athletic, lui donnerait les marges financières nécessaires pour rapatrier le joueur formé au club. Pour l’instant, l’issue reste incertaine.
Alejandro Balde, dont la progression a récemment stagné, ne s’opposerait pas à un départ si tel était son souhait. Jules Koundé pourrait lui aussi être transféré, mais le défenseur français, présent à la Coupe du monde, a récemment affirmé voir son avenir au Barça. Quant à Joao Cancelo, prêté par Al-Hilal lors du second semestre, le club catalan chercherait à l’acquérir définitivement.
Dans une éventuelle course à la signature de Cucurella, le Barça affronterait toutefois une concurrence de taille. Selon The Athletic, l’Atlético Madrid serait en pole position pour recruter le latéral gauche. Chez les Colchoneros, qui recherchent prioritairement un nouveau latéral gauche cet été, Cucurella figure en tête de la short-list et des discussions auraient déjà eu lieu. Contrairement au Barça, l’Atlético n’aurait pas besoin de vendre avant de se lancer dans la course.
Le Real Madrid est également évoqué, sans plus de précisions, tandis que Manchester City, où l’ancien coach des Blues, Maresca, devrait succéder à Guardiola, pourrait aussi entrer dans la course et renforcer ses liens avec le joueur.
Avant que son avenir club ne soit tranché, Cucurella se concentre sur la Coupe du monde, où l’Espagne, championne d’Europe en titre, fait figure de grand favori. Le joueur, qui compte 23 sélections, était titulaire lors de l’Euro 2022 et devrait jouer un rôle clé lors de la phase finale qui débute le 11 juin. Avant le coup d’envoi de la compétition, il a d’ailleurs désigné l’Équateur, adversaire de l’Allemagne dans la phase de groupes, comme possible outsider pour le titre. Les Espagnols, eux, affronteront l’Uruguay, l’Arabie saoudite et le Cap-Vert dans leur poule.
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Marc Cucurella : ses statistiques avec le Chelsea FC
Jeux
163
Buts
9 passes décisifs.
Passes décisives
13