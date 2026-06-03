Selon The Athletic, Xabi Alonso, le futur entraîneur de Chelsea, a multiplié les contacts avec Cucurella ces dernières semaines. L’ex-coach de Leverkusen souhaite intégrer son compatriote à son effectif, tout en connaissant son envie de départ. Reste à savoir comment la situation va évoluer.

L’intensité des efforts du Barça pour recruter Cucurella dépendra toutefois d’une condition préalable : la vente d’un défenseur actuel du club, ce qui, selon The Athletic, lui donnerait les marges financières nécessaires pour rapatrier le joueur formé au club. Pour l’instant, l’issue reste incertaine.

Alejandro Balde, dont la progression a récemment stagné, ne s’opposerait pas à un départ si tel était son souhait. Jules Koundé pourrait lui aussi être transféré, mais le défenseur français, présent à la Coupe du monde, a récemment affirmé voir son avenir au Barça. Quant à Joao Cancelo, prêté par Al-Hilal lors du second semestre, le club catalan chercherait à l’acquérir définitivement.

Dans une éventuelle course à la signature de Cucurella, le Barça affronterait toutefois une concurrence de taille. Selon The Athletic, l’Atlético Madrid serait en pole position pour recruter le latéral gauche. Chez les Colchoneros, qui recherchent prioritairement un nouveau latéral gauche cet été, Cucurella figure en tête de la short-list et des discussions auraient déjà eu lieu. Contrairement au Barça, l’Atlético n’aurait pas besoin de vendre avant de se lancer dans la course.

Le Real Madrid est également évoqué, sans plus de précisions, tandis que Manchester City, où l’ancien coach des Blues, Maresca, devrait succéder à Guardiola, pourrait aussi entrer dans la course et renforcer ses liens avec le joueur.

Avant que son avenir club ne soit tranché, Cucurella se concentre sur la Coupe du monde, où l’Espagne, championne d’Europe en titre, fait figure de grand favori. Le joueur, qui compte 23 sélections, était titulaire lors de l’Euro 2022 et devrait jouer un rôle clé lors de la phase finale qui débute le 11 juin. Avant le coup d’envoi de la compétition, il a d’ailleurs désigné l’Équateur, adversaire de l’Allemagne dans la phase de groupes, comme possible outsider pour le titre. Les Espagnols, eux, affronteront l’Uruguay, l’Arabie saoudite et le Cap-Vert dans leur poule.