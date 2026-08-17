Le triomphe du Cameroun fait suite à trois précédentes médailles d’argent en 2004, 2014 et 2016. Classées au 71e rang du classement FIFA, les Lionnes indomptables ont franchi un parcours à élimination directe difficile en battant les puissances que sont le Nigeria et le Maroc, pays hôte, avant de balayer le Malawi.

Le Malawi a offert le récit le plus inspirant du tournoi pour ses débuts continentaux. Classées au 151e rang mondial, les Scorchers ont été portées par les sœurs Chawinga, Temwa et Tabitha. Elles ont surpris le Nigeria 3-2 lors de leur match d’ouverture avant d’éliminer le Ghana et l’Algérie lors des phases à élimination directe.

Le tournoi a fondamentalement bouleversé l’ordre établi dans le football féminin africain. Le Nigeria, champion à dix reprises, n’est pas parvenu à atteindre les demi-finales et manquera la Coupe du monde féminine de la FIFA pour la première fois de son histoire.

« Félicitations au Cameroun pour avoir remporté la Coupe d’Afrique des nations féminine de la CAF 2026 et offert une grande joie à votre belle nation passionnée de football avec ce premier triomphe historique », a salué Infantino.

À propos du Malawi, Infantino a déclaré : « Elles ont fait rêver non seulement le pays, mais aussi tous ceux qui aiment le football. Vous avez de quoi être très fiers. »