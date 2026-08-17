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« Un énorme, énorme succès ! » - Gianni Infantino réagit alors qu’une finale entre outsiders entre dans l’histoire de la CAN féminine
Le Cameroun remporte son premier trophée de la WAFCON
Le Cameroun a couronné une campagne mémorable en battant le Malawi, finaliste surprise, 3-0 en finale de la Coupe d’Afrique des nations féminine de la CAF 2026. Les Lionnes indomptables ont livré une première période impitoyable au stade Moulay El Hassan de Rabat pour décrocher leur premier titre continental.
Marie Ngah Manga a inscrit un doublé, de part et d’autre d’un but de Naomi Eto, pour mettre le résultat hors de portée avant la pause. Cette victoire a conclu un tournoi extraordinaire, qui a mis en lumière la croissance rapide du football féminin africain.
Infantino salue le succès historique du tournoi
Infantino a assisté à la finale au Maroc et a salué le tournoi élargi à 16 équipes. Il a félicité le président de la CAF, Patrice Motsepe, et le président de la Fédération marocaine de football, Fouzi Lekjaa, pour avoir livré un événement révolutionnaire.
« La Coupe d'Afrique des nations, organisée par la CAF et par le Maroc, a été un énorme, énorme succès. Félicitations à la CAF, au Maroc, à toutes les équipes, à tous les supporters fantastiques », a déclaré Infantino sur le site de la FIFA.
« Un grand merci à la Confédération africaine de football, dirigée par le président Patrice Motsepe, à la Fédération marocaine de football, dirigée par le président Fouzi Lekjaa, ainsi qu'à tout le merveilleux peuple du Maroc pour avoir organisé ce fantastique tournoi qui a braqué les projecteurs sur le footbal féminin. »
Les outsiders modifient l’équilibre des forces sur le continent
Le triomphe du Cameroun fait suite à trois précédentes médailles d’argent en 2004, 2014 et 2016. Classées au 71e rang du classement FIFA, les Lionnes indomptables ont franchi un parcours à élimination directe difficile en battant les puissances que sont le Nigeria et le Maroc, pays hôte, avant de balayer le Malawi.
Le Malawi a offert le récit le plus inspirant du tournoi pour ses débuts continentaux. Classées au 151e rang mondial, les Scorchers ont été portées par les sœurs Chawinga, Temwa et Tabitha. Elles ont surpris le Nigeria 3-2 lors de leur match d’ouverture avant d’éliminer le Ghana et l’Algérie lors des phases à élimination directe.
Le tournoi a fondamentalement bouleversé l’ordre établi dans le football féminin africain. Le Nigeria, champion à dix reprises, n’est pas parvenu à atteindre les demi-finales et manquera la Coupe du monde féminine de la FIFA pour la première fois de son histoire.
« Félicitations au Cameroun pour avoir remporté la Coupe d’Afrique des nations féminine de la CAF 2026 et offert une grande joie à votre belle nation passionnée de football avec ce premier triomphe historique », a salué Infantino.
À propos du Malawi, Infantino a déclaré : « Elles ont fait rêver non seulement le pays, mais aussi tous ceux qui aiment le football. Vous avez de quoi être très fiers. »
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Cap sur le Brésil 2027
Le tournoi faisait également office de voie de qualification africaine pour la Coupe du monde féminine de la FIFA 2027 au Brésil. Les places automatiques ont été obtenues par les quatre demi-finalistes, à savoir l’Algérie, le Cameroun, le Malawi et le Maroc, l’Algérie et le Malawi s’apprêtant à disputer leur première participation au tournoi.
L’Afrique du Sud et le Ghana ont également décroché des victoires cruciales lors des matches de barrage. Les deux nations se sont qualifiées pour le tirage au sort de la phase préliminaire du Tournoi de barrage pour la Coupe du monde féminine de la FIFA 2027.
Ce tirage au sort crucial des barrages aura lieu le jeudi 20 août 2026 à Zurich, en Suisse. Les équipes qualifiées entament désormais leur préparation à long terme en vue du grand rendez-vous mondial de l’année prochaine en Amérique du Sud.
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